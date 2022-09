Des drones non identifiés repérés avant les explosions du Nord Stream

Le nombre d’avions sans pilote à proximité des plates-formes offshore norvégiennes a augmenté en septembre, ont rapporté des travailleurs de l’énergie

Les opérateurs énergétiques offshore norvégiens ont signalé un nombre croissant de drones non identifiés à proximité de leurs plates-formes dans les jours qui ont précédé le sabotage apparent des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2.

L’Autorité norvégienne de sécurité pétrolière a tenu jeudi une réunion avec des membres de l’industrie pétrolière et gazière du pays, les avertissant que des rapports récents indiquaient “augmentation de l’activité des drones” sur le plateau continental norvégien (NCS).

“Ces embarcations étaient de tailles différentes, et leur présence a augmenté – en particulier en septembre”, a déclaré l’agence, ajoutant que les observations de drones faisaient l’objet d’une enquête par la police norvégienne.

Dans une lettre datée de vendredi dernier, l’agence a averti les autorités maritimes et aériennes norvégiennes que les opérateurs énergétiques sur le NCS avaient “a récemment donné des avertissements/notifications d’un certain nombre d’observations concernant des drones/aéronefs non identifiés à proximité d’installations offshore.”

Trois jours après l’envoi de la lettre et à environ 1 000 km (620 miles) au sud du NCS, une fuite a été signalée le long du pipeline Nord Stream 2, suivie de deux fuites un jour plus tard le long de Nord Stream 1, le tout près de l’île danoise. de Bornholm.

Jeudi, un total de quatre fuites avaient été découvertes le long de la paire de conduites de gaz Russie-Allemagne, selon les garde-côtes suédois.

Suède et Danemark Raconté le Conseil de sécurité des Nations unies jeudi que “au moins deux détonations” égal à “plusieurs centaines de kilos” de TNT a eu lieu sur les sites des fuites. Sans identifier de coupable, les deux nations nordiques ont écrit que “Toutes les informations disponibles indiquent que ces explosions sont le résultat d’un acte délibéré.”

Alors que le gouvernement ukrainien et certains experts américains ont accusé la Russie d’avoir attaqué son propre pipeline, Moscou a suggéré une implication occidentale. “Nous avons déjà certains documents, qui indiquent une trace occidentale dans l’organisation et l’exécution de cette attaque terroriste”, le directeur du service russe de renseignement extérieur, Sergey Naryshkin, a déclaré aux journalistes vendredi.

Le président américain Joe Biden a déclaré début février que les États-Unis “fin” Nord Stream 2 si les troupes russes sont entrées en Ukraine, a déclaré à un journaliste “Je vous promets que nous pourrons le faire.” De plus, l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis a mené des exercices militaires impliquant des drones sous-marins près de Bornholm en juin, tandis que des navires militaires américains étaient Pointé près de l’île la semaine dernière.