Une MAJEURE usine russe de missiles de croisière a explosé lors d’une frappe kamikaze présumée en Ukraine.

L’usine russe où sont produits les missiles meurtriers Kh-59 a été touchée et endommagée aujourd’hui, selon les renseignements militaires ukrainiens, ce qui constitue un coup dur pour Poutine.

L’usine russe a été touchée aujourd’hui

Kiev affirme que trois drones ont frappé la cible à Smolensk, portant un coup dur à Vladimir Poutine.

Les autorités russes ont affirmé que cinq drones visant l’usine aéronautique de Smolensk avaient été abattus par les défenses aériennes sans causer de dégâts.

Les missiles Kh-59 sont parmi les plus utilisés par Vladimir Poutine pour attaquer l’Ukraine.

L’Ukraine a affirmé que la frappe avait perturbé la production du missile de croisière dans l’usine.

Cependant, il existe des différends quant à savoir si ce missile est fabriqué à l’usine aéronautique de Smolensk, bien que certaines sources russes affirment qu’il est fabriqué ici.

L’agence de renseignement militaire ukrainienne HUR a déclaré : « Selon des données confirmées, trois drones sur quatre ont atteint leurs cibles, causant des dommages importants aux capacités de production de l’entreprise de défense de l’État agresseur. »

Le média russe ASTRA a indiqué qu’un drone kamikaze avait heurté le toit de l’atelier numéro 55 de l’usine « après quoi il a explosé ».

« Un trou de deux mètres sur deux est apparu sur le toit. Auparavant, l’équipement de l’atelier n’avait pas été endommagé », indique le rapport.

Un autre est tombé devant l’atelier numéro 63.

Un troisième s’est écrasé sur l’atelier 55 après une tentative de destruction par les Russes, a précisé ASTRA.

Des fragments ont touché la piste de l’aérodrome de Severny.

Les vitrages ont été endommagés dans deux appartements d’un immeuble résidentiel et dans le centre commercial Koutouzov.

La vidéo montre les frappes sur Smolensk.

La Russie a nié dimanche que les frappes aient atteint leur cible.

Le gouverneur régional de Smolensk, Vasily Anokhin, a déclaré sur sa chaîne Telegram que « les forces armées ukrainiennes tentaient de mener plusieurs attaques terroristes » dans la région à l’aide de drones kamikaze.

Cinq drones à voilure fixe ont été neutralisés par la guerre électronique ou par la défense aérienne, a-t-il expliqué.

Il a nié l’existence de dégâts.

Plus tard, des sources médiatiques russes ont reconnu qu’il y avait eu des dégâts.

