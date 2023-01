Des drones kamikazes frappent une base américaine — RT World News

Deux combattants d’un groupe militant syrien soutenu par les États-Unis ont été blessés dans l’attaque, a confirmé le Pentagone

Selon le Commandement central américain, plusieurs drones chargés d’explosifs ont pris pour cible une base militaire américaine dans le sud de la Syrie, dont l’un a réussi à atteindre l’enceinte. Washington garde un peu moins de 1 000 soldats dans la nation du Moyen-Orient, malgré les demandes répétées de Damas de se retirer.

Le CENTCOM a déclaré que l’attaque impliquait trois drones suicides et s’est produite vendredi matin dans la garnison américaine d’al-Tanf, en Syrie, où les forces américaines sont depuis longtemps stationnées aux côtés de combattants de la milice qui cherchaient auparavant à renverser le gouvernement syrien.

« Deux des drones ont été abattus par les forces de la coalition tandis qu’un a frappé le complexe, blessant deux membres de la force partenaire de l’Armée libre syrienne qui ont reçu des soins médicaux. Aucune force américaine n’a été blessée. l’armée a déclaré, ajoutant que de telles frappes sont “inacceptable” comme ils « mettent nos troupes et nos partenaires en danger et compromettent la lutte contre l’EI ».















Situé près de la jonction frontalière à trois voies avec l’Irak et la Syrie, l’avant-poste d’al-Tanf a été établi par les troupes américaines en 2016. Ils se sont rapidement intégrés à une faction rebelle alors connue sous le nom de Maghaweir al-Thowra (“Commandos de la Révolution”), qui a depuis été rebaptisée Armée syrienne libre (distincte de l’ancienne Armée syrienne libre).

Alors que Washington maintient le “opposition vérifiée” groupe est censé combattre les terroristes de l’État islamique et a abandonné ses objectifs de renverser le président syrien Bachar al-Assad, il a fait face à la controverse ces derniers mois au milieu d’allégations de corruption et de trafic de drogue par ses membres. En septembre, la coalition dirigée par les États-Unis a été forcée de limoger le commandant du groupe, l’armée ayant annoncé la décision “s’est produit pour assurer le succès à long terme” de la milice.















La garnison d’al-Tanf a subi des attaques de drones similaires à plusieurs reprises au fil des ans, avec des frappes sporadiques d’acteurs non identifiés. L’été dernier, les forces russes – qui continuent de soutenir le gouvernement à Damas – ont mené plusieurs frappes aériennes dans la région contre un groupe de “Formé et équipé aux États-Unis” militants qui prétendent « avait commis des actes terroristes et tué des civils ».

En plus des 200 soldats américains basés à al-Tanf, environ 700 opèrent ailleurs en Syrie, la plupart dans le nord-est riche en pétrole du pays, où ils se sont alliés avec des combattants kurdes. Le gouvernement syrien a déclaré à plusieurs reprises illégale la présence militaire de Washington et continue d’accuser les forces américaines de voler de grandes quantités de ressources énergétiques du pays.