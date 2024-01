Des drones israéliens attaquent un hôpital dans le sud de Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien

Le Croissant-Rouge palestinien a accusé Israël d’avoir tiré vendredi sur un hôpital de Khan Younis, alors qu’une avancée majeure dans la principale ville du sud de la bande de Gaza menaçait les quelques établissements de santé encore ouverts.

Le Croissant-Rouge a déclaré que des personnes déplacées avaient été blessées « en raison des tirs intenses des drones israéliens visant les citoyens de l’hôpital Al-Amal » ainsi que de la base de l’agence de secours. L’armée a déclaré qu’elle vérifiait le rapport.

A proximité, dans la même ville, des chars israéliens s’approchaient également du plus grand hôpital fonctionnel de Gaza, Nasser, où les gens ont rapporté avoir entendu des tirs d’obus venant de l’ouest. Les habitants ont également signalé de violents combats armés dans le sud.

Israël a lancé cette semaine une nouvelle avancée majeure à Khan Younis pour capturer la ville, qui, selon lui, est désormais la principale base des combattants du Hamas qui ont attaqué les villes israéliennes le 7 octobre, précipitant une guerre qui a dévasté la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 142 Palestiniens avaient été tués et 278 blessés à Gaza au cours des dernières 24 heures, portant le bilan de plus de trois mois de guerre à 24 762.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que la plupart des 36 hôpitaux de l’enclave ont cessé de fonctionner. Seules 15 d’entre elles fonctionnent partiellement et celles-ci fonctionnent jusqu’à trois fois leur capacité, sans carburant ni fournitures médicales adéquates, indique-t-il.

Les responsables israéliens ont accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis des hôpitaux, y compris celui de Nasser, ce que le personnel nie.

Selon les chiffres de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), plus de 1,7 million de personnes – soit environ 75 % de la population de Gaza – seraient déplacées, dont beaucoup seraient contraintes de se déplacer à plusieurs reprises. Beaucoup ont cherché refuge dans des tentes qui ne les protègent guère des éléments et des maladies.

Parmi eux, Mohammed al-Ghandour voulait offrir un beau mariage à son épouse, mais ils ont dû fuir leur domicile dans la ville de Gaza et le couple s’est finalement marié cette semaine dans un camp de tentes à Rafah, près de la frontière égyptienne, où ils vivent désormais.

« Mon bonheur est peut-être à 3% mais je vais me préparer pour ma femme. Je veux la rendre heureuse », a déclaré Ghandour.

NETANYAHU REJETTE L’ÉTAT

Tout en affirmant qu’il ne reculait pas devant la « tragédie humaine » infligée aux civils de Gaza, le président israélien Isaac Herzog a présenté l’offensive comme une étape vers des relations plus pacifiques avec les Palestiniens à l’avenir et vers le renforcement de la sécurité mondiale, lors de sa comparution à la Conférence mondiale. Forum économique de Davos.

Dans le nord, où Israël affirme avoir commencé à retirer ses troupes et à passer à des opérations à plus petite échelle, 12 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur un immeuble résidentiel près de l’hôpital Al Shifa, en grande partie non fonctionnel, dans la ville de Gaza, ont indiqué les responsables palestiniens de la santé.

Une frappe israélienne contre une maison du camp de réfugiés d’Al-Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a tué cinq Palestiniens, ont indiqué des responsables de la santé.

Washington n’a guère réussi à convaincre son allié d’alléger le sort de la population civile, privée depuis octobre d’une aide régulière et de soins médicaux adéquats.

Israël affirme qu’il continuera à se battre jusqu’à ce que le Hamas soit éradiqué, un objectif que les Palestiniens qualifient d’irréalisable en raison de la structure du groupe et de ses racines profondes dans une enclave qu’il dirige depuis 2007.

Les diplomates faisaient face vendredi aux répercussions après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait semblé exclure la possibilité d’un État palestinien indépendant, rejetant un pilier de longue date de la stratégie américaine au Moyen-Orient.

« Israël doit exercer un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu lors d’un point de presse à Tel Aviv jeudi. « Cela entre en conflit avec le principe de souveraineté, mais que faire ?

Le président américain Joe Biden s’est entretenu vendredi avec Netanyahu, a indiqué la Maison Blanche, sans divulguer les détails de l’appel. Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré plus tard que Biden croyait toujours en une solution à deux États.

« Il reconnaît que cela va demander beaucoup de travail acharné. Cela va nécessiter beaucoup de leadership dans la région », a déclaré Kirby aux journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

Le fort soutien de Biden à Israël jusqu’à présent a créé des frictions avec certains membres de son propre parti démocrate, préoccupés par le lourd tribut de la guerre pour les civils palestiniens.

Des dizaines de collègues démocrates de Biden ont signé vendredi une lettre exhortant son administration à réaffirmer que les États-Unis s’opposent fermement au « déplacement forcé et permanent » des Palestiniens de Gaza.

OTAGE TUÉ

L’offensive israélienne contre Gaza a été déclenchée par des attaques du Hamas au cours desquelles environ 1 200 personnes ont été tuées et 253 prises en otages, dont environ la moitié se trouvent toujours à Gaza, selon les décomptes israéliens.

Dans l’une des innombrables manifestations organisées en Israël depuis le 7 octobre pour réclamer des mesures visant à obtenir la libération des otages, quelque 200 femmes ont défilé vendredi à Tel Aviv, dont une traînée dans une cage. Ils ont scandé « Leur temps est compté, ramenez-les ».

Le ministre israélien et ancien chef militaire, Gadi Eizenkot, a déclaré qu’un accord serait nécessaire pour que les otages soient libérés vivants.

Les Brigades Al-Nasser Salah al-Deen, un groupe militant basé à Gaza et allié du Hamas, ont déclaré vendredi qu’un soldat israélien qu’ils détenaient en captivité avait été tué dans une frappe aérienne israélienne, selon une vidéo publiée par le groupe aux médias.

Les images montraient l’otage blessé opéré avant de parler en hébreu, exhortant les dirigeants israéliens à parvenir à un accord avec les groupes de Gaza qui garantirait leur libération. Il n’y a eu aucun commentaire de l’armée israélienne.

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué vendredi avoir reçu une délégation du Hamas et lui avoir demandé de libérer les otages, dont trois ressortissants russes. Le Hamas a déclaré que les deux parties ont souligné l’importance de parvenir à un cessez-le-feu.