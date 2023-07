Des drones high-tech déployés pour empêcher Just Stop Oil de ruiner les grands événements sportifs

Des DRONES sont utilisés pour empêcher Just Stop Oil et d’autres groupes de protestation de ruiner davantage d’événements sportifs majeurs cet été.

Les drones spécialement développés ont été utilisés lors du premier test Ashes à Edgbaston, qui s’est déroulé sans interruption.

Des drones sont utilisés par la police pour empêcher les manifestants de Just Stop Oil de provoquer un chaos supplémentaire lors d’événements sportifs majeurs Crédit : Getty

Ils survolent rapidement les stades, diffusent en direct des images de la foule et peuvent identifier instantanément les envahisseurs potentiels du terrain.

L’œil dans le ciel fait partie du système de contrôle des foules v5 de la société britannique Halo Solutions, qui comprend également la diffusion vidéo en direct de CCTV.

Fondée par Lloyd Major, expert en sécurité des foules et ancien officier de soutien tactique spécialisé dans l’unité nationale de lutte contre le terrorisme, la société a déclaré que son système pouvait également être utilisé pour lutter contre les terroristes et les revendeurs de billets.

Le porte-parole a déclaré: « La plate-forme technologique innovante de Halo offre aux salles de contrôle des opérations et aux équipes de sécurité la possibilité de suivre et de surveiller toutes les menaces à la sécurité, la sécurité des foules et la sécurité globale d’un événement, en identifiant de manière proactive les menaces potentielles des manifestants, des extrémistes et des menaces terroristes. .

«Avec le nouveau Halo Drone Stream et les pilotes internes, la solution peut être rapidement déployée sur un événement pour fournir des images en direct en continu directement dans la plate-forme de gestion des incidents et des menaces Halo.

« Cela signifie que les opérations événementielles et les équipes de sécurité peuvent surveiller, évaluer et réagir aux personnes agissant de manière suspecte, à la tension de la foule, aux menaces à la sécurité ou à un groupe de protestation planifiant une attaque, sur la base d’informations en temps réel et en direct. »

Le système a également été utilisé lors du semi-marathon de Reading en avril et de Flavors of Fingal, l’un des plus grands spectacles de comté d’Irlande auquel ont assisté plus de 80 000 personnes.

La société a déclaré: « Le deuxième test de cendres chez Lord’s, qui a été interrompu par Just Stop Oil, n’utilisait pas nos drones. »

Il a déclaré qu’il était en discussion sur le déploiement des drones lors des tests de cricket restants – et qu’il était en pourparlers avec les hippodromes.