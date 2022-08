Des drones et des roquettes apportent des précipitations en Chine lors d’une vague de chaleur record et d’une grave sécheresse | Nouvelles du monde

Des drones et des roquettes ont été déployés en Chine pour que les nuages ​​produisent des précipitations lors d’une vague de chaleur record et d’une grave sécheresse.

Les appareils ont semé de l’iodure d’argent, qui a une structure similaire à la glace, dans les nuages.

Les gouttelettes d’eau se regroupent autour des particules, modifiant la structure des nuages ​​et augmentant les risques de pluie.

Les drones ont été déployés sur certaines parties de la Chine



La pratique, connue sous le nom d’ensemencement des nuages, a été pratiquée pendant l’été le plus chaud et le plus sec de Chine depuis que le pays a commencé à enregistrer les températures et les précipitations en 1961.

Les températures ont dépassé 40C (104F) la semaine dernière et plus.

Huang Haojuan, directeur adjoint du bureau de modification météorologique de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, a déclaré jeudi que des plans étaient en place pour huit vols pour couvrir toute la province.

“Le typhon Ma-on a apporté des conditions de précipitations au Guizhou, et nous avons fait des préparatifs au sol et dans les airs afin que nos avions effectuent des opérations fréquentes jeudi et vendredi pour augmenter autant que possible les précipitations”, a-t-il déclaré.

Des drones ont été envoyés au-dessus de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, pour apporter des précipitations sur plus de 600 km2 (232 milles carrés) de terres.

Jeudi, les autorités locales ont utilisé des roquettes pour apporter de la pluie dans 20 comtés et districts de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine.

Dans le district de Tonga de la municipalité, 15 roquettes ont été tirées à six reprises pour apporter la pluie tant attendue.

Wang Jidong, chef adjoint du bureau météorologique local, a déclaré : « En ce moment, nous sommes plutôt suffisants dans notre approvisionnement en fusées à influence artificielle.

“Nous avons renforcé la surveillance des conditions météorologiques et mené des opérations de précipitations artificielles en conséquence pour atténuer davantage la sécheresse et les températures élevées dans la région.”

Un drone est arrivé jeudi dans le Henan, dans le centre de la Chine, l’une des provinces greniers du pays, pour apporter des précipitations artificielles dans la région.

Li Xingyu, chercheur à l’Institut de physique atmosphérique de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré : « La bonne chose à propos des précipitations aériennes est qu’elles peuvent influencer un large éventail de zones, elles sont assez rapides (dans la propagation des catalyseurs) et peuvent travailler directement sur les nuages, montrant une plus grande efficacité.

“Cela donnera de meilleurs résultats par rapport aux méthodes traditionnelles lorsque l’on travaille sur des nappes nuageuses à large spectre.”

La vague de chaleur record en Chine commence maintenant à s’atténuer, les agriculteurs de tout le pays évaluant les dommages causés par une sécheresse prolongée.

Plus de 70 jours de températures extrêmes et de faibles précipitations ont fait des ravages le long du bassin du fleuve Yangtze, qui fait vivre plus de 450 millions de personnes ainsi qu’un tiers des cultures du pays.

La forte vague de chaleur a provoqué des incendies de montagne, des cultures flétries et des systèmes hydroélectriques asséchés.