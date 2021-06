Des drones, des centaines de personnes et de véhicules envoyés pour bloquer un troupeau IMPARABLE de 15 éléphants piétinant les villes et les terres agricoles chinoises (VIDEOS)

Le troupeau est parti d’une réserve naturelle du sud de la préfecture autonome du Xishuangbanna Dai et a parcouru environ 300 miles (500 km) sur plus d’un an. Dimanche, un commandement spécial s’est formé dans la province du Yunnan pour surveiller et, espérons-le, diriger la migration, et il a déployé 14 drones pour vérifier la progression des éléphants.

Il a également mobilisé 510 personnes et plus de 110 véhicules pour tenter de bloquer les routes et de détourner les animaux de la capitale provinciale, Kunming, vers des zones rurales moins peuplées, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Le troupeau d’éléphants sauvages migrant vers le nord est entré #Kunming, capitale de #Yunnan le 2 juin. Personne ne sait pourquoi les éléphants ont parcouru tout le chemin depuis leur forêt natale, cependant, s’approcher trop près de la ville pourrait être dangereux pour les éléphants et les résidents locaux. pic.twitter.com/RnTr7EFg37 – Incroyable Yunnan (@Amazing_Yunnan) 3 juin 2021

Les éléphants d’Asie sont une espèce strictement protégée en Chine. Ce troupeau sauvage particulier, qui avait voyagé plus au nord que n’importe quel autre de leur espèce avant eux, a captivé l’imagination du peuple chinois. Des clips montrant les voyageurs à troncs naviguant sur des routes évacuées, se servant de la nourriture et de l’eau humaines et, à une occasion, épuisant les réserves d’alcool d’un village, se sont répandus comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux chinois.

4 juin, Kunming, Yunnan. Un villageois a filmé des éléphants entrant dans la cour et ouvrant le robinet pour boire de l’eau. Dans la vidéo, un éléphant trouve un robinet et l’ouvre avec sa trompe pour boire. Ensuite, les autres éléphants se sont relayés pour boire. 🐘☺️ pic.twitter.com/fKvWsNgnIv — -爱毛胖爱国羽 (@ANGELCH85676477) 5 juin 2021

Pour les agriculteurs locaux, cependant, le troupeau imparable ressemble plus à une invasion de criquets. Les animaux intouchables ont déjà causé des dégâts estimés à 1,1 million de dollars et ne devraient pas arrêter leur saccage de si tôt. Les autorités avertissent les gens de garder leurs distances car, s’ils sont effrayés ou en colère, ils peuvent blesser ou tuer des spectateurs.

1 bébé éléphant a bu 100 kg de liqueur de riz des villageois et s’est évanoui pic.twitter.com/Ovob4jfT8F – Carl Zha (@CarlZha) 31 mai 2021

On ne sait pas ce qui a déclenché le long voyage, qui a commencé en mars 2020. Certains experts ont suggéré que cela témoignait du succès de la Chine dans la préservation et l’augmentation de sa population d’éléphants d’Asie. Le troupeau a commencé à 16 têtes, mais s’est séparé de certains membres, tandis que quelques bébés éléphants sont nés pendant le voyage. Son chemin inhabituel en direction du nord reste un mystère pour les scientifiques.

