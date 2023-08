Des drones ciblent six régions lors de la plus grande attaque contre la Russie depuis l’envoi de troupes en Ukraine, selon des responsables

MOSCOU (AP) — Des responsables russes ont accusé l’Ukraine d’avoir ciblé six régions russes avec des drones tôt mercredi dans ce qui semble être la plus grande attaque de drones sur le sol russe depuis que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine il y a 18 mois.

Des drones ont frappé un aéroport dans la région occidentale de Pskov et y ont déclenché un incendie massif, ont rapporté le gouverneur et les médias locaux. D’autres drones ont été abattus au-dessus d’Orel, Briansk, Riazan, Kalouga et dans la région de Moscou entourant la capitale russe, selon le ministère de la Défense.

La frappe à Pskov a touché un aéroport de la capitale homonyme de la région et endommagé quatre avions de transport Il-76, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass, citant les services d’urgence.

Le gouverneur régional de Pskov, Mikhaïl Vedernikov, a ordonné mercredi l’annulation de tous les vols à destination et en provenance de l’aéroport afin que les dégâts puissent être évalués pendant la journée.

Des séquences et des images publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’échappant de la ville de Pskov et un grand incendie. Vedernikov a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes et que l’incendie avait été maîtrisé. Selon des médias non confirmés, entre 10 et 20 drones auraient pu attaquer l’aéroport.

Pskov est la seule région où les autorités ont signalé des dégâts. Trois drones ont été abattus au-dessus de la région de Briansk, selon l’armée russe, et deux au-dessus de la région d’Orel, a déclaré son gouverneur Andrei Klychkov. Deux ont été abattus dans la région de Riazan, un autre dans la région de Kalouga et un dans la région de Moscou, ont indiqué des responsables.

Aucun dégât ni victime n’a été enregistré dans ces régions, même si certains médias russes ont cité des habitants de la région de Briansk disant avoir entendu une forte explosion.

Mercredi également, des responsables russes installés dans la Crimée annexée ont annoncé avoir repoussé une attaque de drones visant le port de la ville portuaire de Sébastopol. Mikhaïl Razvozzhayev, gouverneur de Sébastopol nommé par Moscou, a déclaré qu’il n’était pas clair dans l’immédiat combien de drones avaient été détruits. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’attaque avait causé des dégâts.

