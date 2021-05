Des drones autonomes pourraient avoir « traqué » et attaqué des troupes en Libye sans contrôle humain – rapport de l’ONU

Selon le rapport, des combattants anti-gouvernementaux de l’Armée nationale libyenne, dirigés par le commandant militaire Khalifa Haftar, se retiraient en mars dernier à la suite d’une attaque infructueuse contre Tripoli, lorsqu’ils se sont heurtés à un essaim d’adversaires aériens terrifiants.

Ils étaient « Traqué » par des drones sans pilote, ainsi que « létal autonome systèmes d’armes », ces derniers peuvent être programmés par les contrôleurs pour rechercher et attaquer des cibles, et exécuter ces instructions même si les communications avec les contrôleurs sont coupées.

Les combattants de Haftar « n’étaient ni entraînés ni motivés pour se défendre contre l’utilisation efficace de cette nouvelle technologie et se retiraient généralement dans le désarroi » le rapport continue. Pendant la retraite, « ils faisaient l’objet d’un harcèlement continu » des robots tueurs.

Il n’est pas clair si les drones étaient en contact avec des contrôleurs humains lors de ces attaques signalées, ou s’ils étaient directement responsables de pertes ou de décès. S’ils fonctionnaient de manière autonome, le scénario décrit dans le rapport marquerait probablement une étape horrible : la première incidence enregistrée de robots véritablement indépendants attaquant des humains sur le champ de bataille. Cependant, le rapport ne précise pas sous quel niveau d’autonomie les robots fonctionnaient.

Les drones, appelés « munitions traînantes », sont des véhicules de type quadricoptère équipés de caméras et transportant de petits engins explosifs. Laissés dans une zone pour opérer, ils identifient des cibles et plongent depuis les airs, se faisant exploser à l’impact. Les dispositifs identifiés en Libye étaient des munitions flottantes «Kargu-2», déployées sur le champ de bataille libyen par les forces turques alliées au gouvernement d’entente nationale soutenu par l’ONU et basé à Tripoli.

Leur déploiement, note le rapport de l’ONU, est en violation d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2011 interdisant aux États membres de s’engager dans « la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects » d’armes au pays.

Le passage aux armes autonomes est prédit par les analystes depuis des années maintenant, et les appels à l’interdiction de ces appareils se sont multipliés. La Campagne pour arrêter les robots tueurs, une coalition d’activistes de la paix, de scientifiques, d’universitaires et de politiciens, fait pression sur l’ONU pour adopter une interdiction internationale.

« Les systèmes actuels basés sur l’apprentissage automatique ne peuvent pas distinguer efficacement un agriculteur d’un soldat » L’analyste de la sécurité Zachary Kallenborn a écrit la semaine dernière dans The Bulletin of the Atomic Scientists. « Les agriculteurs peuvent tenir un fusil pour défendre leurs terres, tandis que les soldats peuvent utiliser un râteau pour renverser une tourelle… divers facteurs peuvent empêcher une décision précise. »

