Des drones attaquent la mer Noire, la Crimée et certaines régions de Russie où des milliers de personnes ont subi des coupures de courant

Plusieurs régions de Russie, la mer Noire et la péninsule de Crimée ont été la cible d’attaques de drones ukrainiens lundi matin, ont indiqué des responsables, ces frappes perturbant les opérations de trafic aérien au-dessus des deux principaux aéroports de Moscou.

Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit quatre drones lancés par l’Ukraine au-dessus de la partie nord-ouest de la mer Noire et de la péninsule de Crimée, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

Quatre autres drones ont été détruits au-dessus des villes frontalières russes de Koursk et de Belgorod, a indiqué le ministère dans un autre communiqué.

Les autorités n’ont fait état dans l’immédiat d’aucun dommage ou blessure résultant des attaques signalées.

La région russe de Toula a également été la cible d’attaques de drones lundi matin, alors que le pays faisait appel à ses systèmes de défense aérienne pour repousser les frappes, ont indiqué des responsables.

La défense aérienne a été activée au-dessus de la région frontalière de Moscou au nord, a rapporté l’agence de presse russe RIA.

Selon les informations préliminaires, aucun dégât ni blessé n’a été signalé à la suite de l’attaque, a indiqué le ministère russe de la Sécurité régionale.

Les dernières attaques matinales ont entraîné une limitation du trafic aérien, deux des principaux aéroports de Moscou – Vnukovo et Domedovo – ayant réduit leurs opérations lundi. Les vols à destination de ces aéroports ont été redirigés vers d’autres aéroports, a rapporté l’agence de presse officielle Tass.

Ville russe située juste après, comme Briansk et Koursk, villes frontalières de l’Ukraine, Toula a connu récemment une multiplication des attaques et des coupures de courant.

Fin août, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses défenses aériennes avaient détruit deux drones au-dessus de la ville, mais n’a pas fourni plus de détails sur les dégâts et les victimes éventuels de l’interception.

Il n’a pas non plus partagé l’heure et le lieu précis de l’attaque.

La semaine dernière, une forte explosion a secoué la ville russe et a été suivie d’une importante panne de courant affectant des milliers de personnes dans un quartier.

Les résidents locaux ont rapporté avoir entendu des bruits d’explosion à proximité juste avant que les lumières ne s’éteignent dans le district de Zarechensky.

Environ 5 000 habitants du quartier ont subi des pannes de courant, a rapporté RIA.

Cependant, un responsable russe a déclaré que les deux incidents d’explosion et de pannes de courant n’étaient pas liés.

La panne de courant a été causée par une panne technique et n’est pas liée à un bruit d’explosion, a affirmé jeudi le ministère russe des Situations d’urgence.

Il a également rejeté le bruit entendu par les habitants comme étant celui d’une explosion et a émis l’hypothèse qu’il était dû à la transition d’un avion à une « vitesse supersonique ».

Le ministère a déclaré que les travaux visant à rétablir l’alimentation électrique du Zarechensky « seront achevés dans un avenir proche ».