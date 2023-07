Des drones armés attaquent Moscou pour la troisième fois en une semaine ; un blessé

Moscou a essuyé des tirs de drones armés dimanche pour la troisième fois en une semaine, la dernière attaque ayant blessé au moins un citoyen russe et fermé temporairement un aéroport près de la capitale russe.

L’Ukraine n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité de l’attaque par drone, mais des responsables à Kiev ont déclaré que l’incident prouve qu’il n’y aura pas de « paix ou de calme » en Russie tant qu’elle fera la guerre en Ukraine. Ces commentaires semblent suggérer que l’Ukraine est responsable de l’assaut de dimanche.

Des responsables russes ont déclaré que l’un des drones armés avait été abattu à l’extérieur de la ville. Les deux autres ont été bloqués et se sont écrasés dans le quartier des affaires de Moscou, ont indiqué des responsables. L’agence de presse russe TASS a rapporté que deux immeubles de bureaux avaient été endommagés lorsque les drones coincés s’y étaient écrasés.

Un agent de sécurité dans l’un des bâtiments a été blessé, a rapporté TASS.

L’espace aérien de Moscou a été temporairement restreint et les vols ont été interrompus à l’aéroport de Vnukovo de la ville, selon les médias.

L’attaque de dimanche était la troisième tentative de drone de ce type sur la capitale russe au cours de la semaine dernière et la quatrième ce mois-ci. Cela s’est produit au milieu de la grande opération de contre-offensive de l’Ukraine dans la région contestée du Donbass en Ukraine.

Bien que Kiev n’ait pas officiellement assumé la responsabilité des attaques de drones, il semble probable que l’Ukraine soit derrière les opérations dans le but de ramener la guerre sur le territoire russe.

« Tous les gens qui pensent que la guerre ne les concerne pas, ça les touche déjà », a déclaré dimanche Yurii Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne.

« Il y a déjà un certain état d’esprit en Russie : que quelque chose arrive, et fort », a-t-il dit. « Il n’y a plus de discussion sur la paix ou le calme à l’intérieur de la Russie. Ils ont eu ce qu’ils voulaient. »

En effet, le combat est de plus en plus venu sur le sol russe. Lundi dernier, Moscou a utilisé des systèmes de guerre électronique pour brouiller deux drones tentant d’atteindre des cibles à Moscou, dont l’une semble avoir été le siège du ministère russe de la Défense au cœur de la ville.

Les médias russes contrôlés par l’État ont rapporté que l’un des drones est tombé sur l’autoroute Komsomolsky à un peu plus de 200 mètres du bâtiment du ministère de la Défense. Une frappe sur cette installation aurait représenté un coup symbolique majeur pour l’armée russe et aurait pu tuer ou blesser de hauts responsables militaires.

Les efforts répétés pour frapper la capitale russe ont suscité la colère des responsables russes et alimenté les craintes que la partie russe ne lance de nouvelles frappes contre des cibles civiles ukrainiennes.

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré la semaine dernière dans un article sur les réseaux sociaux que son pays devrait augmenter ses attaques contre des « cibles non standard » en Ukraine.