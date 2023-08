Des drones abattus à Moscou et dans la région environnante sans faire de victimes, selon des responsables russes

Mercredi matin, les défenses russes ont abattu des drones ukrainiens à Moscou et dans la région de la capitale, ont indiqué le ministère de la Défense et le maire. Aucune victime n’a été signalée.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’un drone était tombé dans un immeuble en construction dans la ville de Moscou, un complexe commercial prestigieux touché par des drones à deux reprises auparavant. Plusieurs vitres ont été brisées dans deux immeubles voisins et les secours sont intervenus sur les lieux.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le drone avait été brouillé électroniquement.

Il a imputé l’attaque à l’Ukraine et a déclaré que deux autres drones avaient été abattus par des systèmes de défense aérienne dans les régions de Mozhaisk et Khimki de la région de Moscou.

Les aéroports de Moscou ont brièvement fermé mais ont maintenant rouvert, selon les médias d’État russes.

Depuis le début de cette année, l’Ukraine a cherché à amener la guerre au cœur de la Russie. Il a de plus en plus ciblé les ressources militaires de Moscou derrière les lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine et a simultanément lancé des drones contre Moscou.

Bien que des attaques de drones sur le sol russe se soient produites presque quotidiennement ces dernières semaines, elles ont causé peu de dégâts et aucune victime. L’Ukraine n’a pas reconnu sa responsabilité dans les tentatives de frappes de drones.

Kiev essaie également de maintenir la pression sur le Kremlin sur plusieurs fronts, en poursuivant une contre-offensive à divers points le long de la ligne de front de 1 500 kilomètres (900 milles), ainsi que diplomatiquement en obtenant des promesses de plus d’armes de ses alliés occidentaux, y compris les avions de combat F-16.

