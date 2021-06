Des drones à énergie solaire volant jusqu’à 70 000 pieds pendant un AN pourraient être utilisés dans des guerres spatiales si les satellites sont anéantis

Un drone à propulsion SOLAIRE-ÉLECTRIQUE qui peut voler jusqu’à 70 000 pieds pendant un an sera en mesure d’offrir un soutien aux pilotes si leurs messages aux commandants sont interrompus.

Le « pseudo satellite » Phasa-35 pouvant opérer au dessus de la météo dans la stratosphère pourra relayer les communications entre les troupes en l’absence de satellites.

Le drone entrera en service en 2035 et remplacera les typhons lorsqu’ils seront progressivement supprimés Crédit : Aurora Flight Science

Air Marshal Sir Stuart Atha, ancien commandant adjoint des opérations de la RAF supervisant l’espace, aujourd’hui directeur de la société aérospatiale BAE Systems, a déclaré : « Autrefois, l’espace était un endroit sûr et ce n’est plus le cas. Nous pouvons être mis au défi dans l’espace, vous avez donc des vulnérabilités dans l’espace.

La société britannique a créé une « usine du futur » à Warton, dans le Lancashire, où des robots opèrent aux côtés de 50 personnes pour créer le Tempest, le nouvel avion de chasse de la RAF.

Le Tempest, qui sera piloté avec ou sans pilote, devrait entrer en service en 2035 et remplacera les Typhoons britanniques lorsqu’ils seront progressivement supprimés à partir de la fin des années 2030.

Des parties de l’avion en cours de développement sont produites par impression 3D et suivies avant d’être transportées par un robot jusqu’à une étagère, où elles sont stockées jusqu’à ce que le système détecte automatiquement qu’il a besoin d’une pièce spécifique.

D’autres robots plus sophistiqués opèrent aux côtés des humains en même temps pour assembler des sections de l’avion.

En règle générale, les robots effectuaient les tâches « sales et hautement répétitives » nécessitant un haut niveau de précision, tandis que les personnes effectuaient les tâches les plus qualifiées, a déclaré Austin Cook, le technologue principal, alors que les robots industriels « Kuka » se déplaçaient autour d’une réplique de le fuselage de l’avion. Ils peuvent percer des trous à 0,1 mm près et ajouter des mastics et des colles, ainsi que maintenir des objets en place.

D’autres robots plus sophistiqués opèrent aux côtés des humains en même temps pour assembler des sections de l’avion Crédit : Aurora Flight Science

Ils cessent de fonctionner lorsqu’ils détectent un mouvement avec lequel ils ne sont pas familiers, ce qui réduit considérablement le risque pour les personnes. L’un des robots est assis derrière un écran verrouillé alors que le personnel « repousse les limites » de ce dont il est capable en lui confiant des tâches à grande vitesse ou en utilisant des processus inconnus.

BAE pense qu’il atteindra le stade où 50 % de l’assemblage de l’avion et de la logistique pourraient être pris en charge par une forme de robotique, améliorant à la fois la précision et la vitesse.

Une imprimante 3D a également permis au personnel de produire un grand cadre de montage de moteur pour le Tempest en 60 jours, contre 100 semaines pour en produire un pour un Typhoon.

Cela fait partie d’un plan visant à ce que le Tempest atteigne sa capacité opérationnelle initiale d’ici 2035, dix ans après le début de son principal programme de développement, a déclaré Michael Christie, directeur des futurs systèmes aériens de combat de BAE.

D’autres programmes d’avions, tels que les jets F-35 et Typhoon, ont duré entre 15 et 20 ans. Il a déclaré qu’accélérer le processus « raccourcirait la durée de l’obsolescence de la technologie ».

Au fur et à mesure que les parties physiques sont assemblées, d’autres experts travaillent au développement de logiciels qui permettront de réunir toutes les parties du système, ainsi que des mesures pour atténuer les effets des attaques non conventionnelles.

Il est conçu comme une alternative moins chère aux satellites et peut également être utilisé pour la surveillance Crédit : BAE Systems

Au cours des prochains mois, le personnel de service testera des scénarios dans lesquels le Tempest pourrait faire l’objet de menaces réalistes. L’un d’eux pourrait être la destruction d’un satellite utilisé par le Tempest pour maintenir la communication. « Nous essayons de fournir de la résilience – si l’un tombe en panne ou est corrompu, vous pouvez l’obtenir d’un autre », a déclaré Christie.

L’une des solutions proposées par BAE est le Phasa-35, un véhicule aérien sans équipage qui pourrait être prêt en un an et qui a une envergure de 35 m, une charge utile de 15 kg et un poids de 150 kg. Atha, 59 ans, le décrit comme un pseudo-satellite car il se trouve au bord de l’atmosphère terrestre plutôt qu’à l’extérieur.

Il est conçu comme une alternative moins chère aux satellites et peut également être utilisé pour la surveillance. Par exemple, en cas de catastrophe humanitaire, il peut fournir des images en direct de ce qui se passe sur le terrain.

Il opère à environ 70 000 pieds, par rapport aux drones Reaper à environ 20 000 pieds et aux jets rapides à environ 55 000 pieds. « La beauté de ceci est qu’il vole pendant un an. Il n’y a pas de temps et il y a du soleil. C’est juste un développement et une capacité incroyables », a déclaré Atha.

Il pourrait agir comme un « relais », envoyant des communications d’une zone à une autre de la même manière qu’un satellite. « Si un réseau de téléphonie mobile est supprimé – tous les mâts ont disparu – vous pouvez utiliser le Phasa-35 pour combler les lacunes du service », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez l’utiliser là-bas pour la 5G. Il peut prendre un signal faible et l’amplifier puis le transmettre.

Dans un scénario, le Tempest – soutenu par 2 milliards de livres sterling de financement du ministère de la Défense sur quatre ans – pourrait opérer profondément à l’intérieur d’un autre pays mais doit communiquer avec Londres.

« Il faut pouvoir le relayer. Le relayez-vous par avion, par satellite, par Phasa-35 . . . il y a une variété de façons. Il se peut qu’il n’y ait pas la couverture satellite dont vous avez besoin et que nous puissions donc combler les lacunes là-bas.

Il a déclaré qu’un « futur endroit sombre » avec un conflit d’État à État était dans l’esprit de l’entreprise alors qu’elle réfléchissait à la façon dont elle travaillait avec les forces armées pour fournir ce dont elles avaient besoin.