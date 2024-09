Des drogues et de l’alcool illégaux saisis après une opération d’infiltration au B&I Marketplace de Lakewood

Cinq entreprises de Lakewood sont accusées de vendre de l’alcool et/ou des drogues sans licence.

La Commission des alcools et du cannabis de l’État de Washington a mené une enquête secrète contre des entreprises de la Marché B&Iqui comprennent Farmacia Naturista, El Remate, Novedades La Piñata, La Salsa et El Sabor De Oaxaca, selon un communiqué de presse.

L’enquête a débuté après que des plaintes ont été déposées contre les entreprises qui vendaient de l’alcool à des mineurs. D’autres plaintes ont également été déposées contre Farmacia Naturista et El Remate pour vente illégale de médicaments sur ordonnance et d’autres drogues.

Plusieurs entreprises ont été informées des plaintes, mais elles ont toutes nié vendre de l’alcool, indique le communiqué.

Les agents infiltrés de la LCB auraient effectué plusieurs achats d’alcool et de drogues illicites au cours des derniers mois, selon le communiqué. Ils ont travaillé en collaboration avec un enquêteur du conseil de pharmacie du département de la santé de l’État de Washington.

Les policiers ont procédé mercredi à une perquisition et à une saisie. Ils ont saisi de la bière, du vin et une trentaine de caisses d’alcool, qui pourraient avoir été importées illégalement du Mexique, précise le communiqué.

Les policiers et les enquêteurs ont saisi des centaines de paquets de médicaments importés illégalement, dont du Tramadol, de la phentermine (Fentermina), du Lyrica (prégabaline), de la testostérone et des médicaments conditionnés dans des seringues à Farmacia Naturista et El Remate, précise le communiqué. Des produits de cannabis illégaux ont également été saisis dans ces magasins.

Farmacia Naturista et El Remate, qui appartiennent à des propriétaires similaires, n’ont pas de licences de pharmacie et de cannabis, indique le communiqué.

Selon le communiqué, le LCB affirme que pendant l’exécution des mandats de perquisition, le propriétaire a fermé à clé le local de stockage de Farmacia Naturista pour tenter de cacher l’alcool et les drogues. Les substances et les drogues ont été placées hors de la vue du public dans des arrière-salles, des armoires et sous les comptoirs.

Des accusations de délits graves contre les entreprises seront recommandées au bureau du procureur du comté de Pierce pour avoir opéré sans permis d’alcool, indique le communiqué.

Les agents de la LCB recommandent également de porter plainte contre les propriétaires de Farmacia Naturista pour avoir exploité une pharmacie sans licence. Ils porteront également des accusations criminelles pour possession et livraison illégales de substances contrôlées, possession et livraison illégales de médicaments légendaires et blanchiment d’argent, selon le communiqué.