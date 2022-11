Des drapeaux ukrainiens sont exposés partout dans le Maine. Pourquoi?

WALDOBORO, Maine – Les pêcheurs de palourdes visitent la quincaillerie d’Elaine et Ralph Johnston dans la ville côtière de Waldoboro pour des râteaux et des cuissardes à coquillages. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, ils ont également pu s’emparer d’un objet plus insolite : le drapeau ukrainien, vendu 15,99 $.

À travers le Maine, la bannière jaune et bleue – le jaune symbolisant les champs de blé abondants de l’Ukraine, le bleu, le ciel au-dessus – flotte des mâts. Il décore les bouées à homard et les portes de grange, les maisons en planches à clin aspergées de sel marin et les cabanes nichées dans les pinèdes.

Contrairement à des villes comme New York et Chicago, où les symboles de la fierté ukrainienne reflètent en partie une importante communauté de la diaspora, il y a peu de personnes d’origine ukrainienne dans le Maine. Mais la présence généralisée du drapeau dans l’État montre un autre type de solidarité. Les Mainers aiment dire que leur esprit est un silex, né d’hivers rigoureux et d’une économie tout aussi rude.

“Les gens là-bas font du bon travail en se battant pour leur terre et leur survie, et nous dans le Maine, nous aimons ça”, a déclaré Mme Johnston. “Nous vendons des drapeaux à des gens qui ressentent ce que nous ressentons.”