Des drapeaux israéliens brûlés dans toute l’Allemagne

Les incidents ont eu lieu alors que les responsables exprimaient leur solidarité avec Israël pendant sa guerre contre le Hamas.

Des drapeaux israéliens ont été arrachés et incendiés dans plusieurs villes d’Allemagne, ont rapporté les médias locaux, citant la police et les autorités. Les drapeaux ont été accrochés devant les hôtels de ville et d’autres bâtiments publics en signe de solidarité avec Israël, qui a été la cible d’une attaque meurtrière du groupe militant Hamas basé à Gaza le 7 octobre.

Rien qu’en Rhénanie du Nord-Westphalie et dans le Bade-Wurtemberg, des attaques contre les drapeaux ont été enregistrées dans au moins 12 villes, selon le programme d’information Tagesschau. Lundi soir, un homme a enlevé le drapeau israélien hissé sur un poteau devant l’hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle et y a mis le feu. À Witten, le drapeau a été retiré à deux reprises, la dernière fois vendredi soir, tandis que le drapeau hissé devant une église protestante de Bad Saeckingen a été bombardé d’œufs.

La police a déclaré au journal Bild qu’un homme ivre d’une cinquantaine d’années avait tenté de démolir le drapeau dans la ville de Pirna (Saxe), mais avait été arrêté par les policiers. Les drapeaux israéliens ont été démontés, volés ou détruits à Mayence (Rhénanie-Palatinat), Erfurt (Thuringe), Stralsund (Mecklembourg-Poméranie occidentale) et Stade (Basse-Saxe), entre autres.

En savoir plus L’UE va établir un couloir aérien humanitaire vers Gaza

« Je condamne fermement l’attaque contre notre hôtel de ville et j’espère que la police enquêtera [the incident]», » a déclaré le maire du Stade Soenke Hartlef. Il a ajouté que la ville « Continuez à montrer notre solidarité avec Israël et laissez le drapeau flotter sur l’hôtel de ville historique malgré et précisément à cause de cette attaque. »

Dans certains cas, les policiers ont réussi à identifier les auteurs. A Schwerin (Mecklembourg-Poméranie occidentale), le suspect est un homme de 17 ans d’origine irakienne, qui a agi en groupe de personnes, dont certaines « d’origine immigrée » a déclaré la police.

En Allemagne, le vol et la profanation de drapeaux nationaux constituent un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. En plus des actions contre les drapeaux israéliens, la police a déclaré mercredi que les croix gammées et les mots « Tuer les Juifs » ont été écrits sur les fragments du mur de Berlin.

L’Allemagne a connu une vague d’incidents antisémites depuis la semaine dernière alors que des politiciens et des responsables expriment leur soutien à Israël à la suite de l’attaque meurtrière du groupe militant Hamas, qui a tué plus de 1 300 Israéliens. Israël a répondu par des frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant 2 750 personnes, selon des responsables palestiniens.

Les manifestations pro-palestiniennes ont été interdites dans plusieurs villes allemandes par crainte de l’expression de sentiments extrémistes.