Des drapeaux de fierté LGBTQ + vandalisés à Stonewall National Monument 3 fois pendant le mois de la fierté

NEW YORK (AP) – Des dizaines de drapeaux de la fierté LGBTQ + ont été endommagés et déchirés au monument national de Stonewall au cours du week-end, le troisième acte de vandalisme de ce type au point de repère LGBTQ + au cours de ce mois de la fierté, a déclaré la police.

Le dernier événement s’est produit dimanche, après d’autres le 9 juin et jeudi dernier. Aucune arrestation n’a été effectuée dans aucun des incidents, et on ne sait pas s’ils étaient liés. Le groupe de travail sur les crimes haineux du département de police de New York enquête.

Dimanche, des officiers ont été appelés vers 8 heures du matin et ont trouvé environ 33 drapeaux de fierté brisés et jetés au sol, a indiqué la police.

Le bénévole du parc, Steven Menendez, a déclaré à Fox 5 News de New York qu’en tout, 68 drapeaux – près d’un quart de ceux affichés – ont été endommagés d’une manière ou d’une autre.

« Nous avons tellement de haine et de colère dans l’air en ce moment », a déclaré Menendez à la station. « Nous devons vraiment inverser cela et le remplacer par l’amour, la compassion et l’acceptation. »

Le Stonewall National Monument, le premier monument national américain dédié à l’histoire LGBTQ +, a été inauguré en 2016. Il comprend un parc en face du Stonewall Inn, un bar où les clients ont riposté contre une descente de police le 28 juin 1969 et ont aidé déclencher le mouvement contemporain des droits LGBTQ+.

La rébellion de Stonewall est commémorée chaque année par des marches de la fierté dans les villes des États-Unis et du monde.

The Associated Press