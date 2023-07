Des drapeaux autochtones flotteront lors des matchs de soccer féminin de la Coupe du monde, une première

Commentez cette histoire Commentaire

SYDNEY – Lorsque la Coupe du monde féminine s’est ouverte jeudi à Sydney/Wangal, deux drapeaux ont flotté aux côtés de celui de l’Australie alors que les Matildas affrontaient l’Irlande. Le drapeau noir, rouge et jaune frappant représente la population aborigène d’Australie, tandis que le drapeau bleu, vert et blanc est le drapeau des insulaires du détroit de Torres, un groupe indigène de la côte nord-est de l’Australie. Ils auront la même importance que le drapeau national lors des matches disputés en Australie tout au long de la coupe.

De l’autre côté de la mer, en Nouvelle-Zélande co-organisatrice, son drapeau national a été rejoint par un drapeau noir, rouge et blanc, représentant le peuple maori, lors du premier match à Auckland/Tamaki Makaurau.

Les drapeaux contrastent fortement avec les drapeaux nationaux australien et néo-zélandais, qui incluent l’Union Jack dans leur coin supérieur gauche – un symbole de l’héritage colonial britannique dans les deux pays.

Pour la première fois, cette Coupe du Monde de la FIFA a modifié ses règles normalement strictes les jours de match pour permettre aux drapeaux des peuples autochtones de chaque nation de flotter sur tous les sites, à la suite d’une demande conjointe des gouvernements australien et néo-zélandais.

« Ces drapeaux importants expriment un esprit de respect mutuel, d’identité nationale et de reconnaissance des cultures autochtones pour nos hôtes », a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino ce mois-ci en annonçant la décision.

Dans les deux pays, les cultures autochtones ont été réprimées et mises à l’écart par les colonisateurs britanniques, et l’héritage de cela persiste à ce jour. Reconnaître les cultures des peuples des Premières nations fait partie d’un processus continu de prise de conscience en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Karen Menzies, une ancienne joueuse autochtone de Matildas qui est maintenant universitaire en travail social, a déclaré qu’elle ressentait une «énorme fierté» de voir les peuples autochtones reconnus lors d’une Coupe du monde.

« C’est juste de la pure jubilation », a-t-elle déclaré dans les heures qui ont précédé le premier match de coupe des Matildas, comparant 2023 à la discrimination et à la misogynie qu’elle a connues aux débuts du football féminin au milieu des années 1980.

Les documents officiels de la Coupe du monde incluront les noms de lieux en anglais et des Premières nations, comme la Nouvelle-Zélande/Aotearoa et Brisbane/Meanjin.

Mais certains critiques ont accusé la FIFA d’utiliser des images et des noms autochtones pour l’image de marque de la Coupe du monde sans aucun engagement réel à créer des programmes de football de base pour les Maoris et les Premières Nations.

« Il est temps que le football aille au-delà du symbolisme pour apporter un soutien substantiel aux peuples autochtones du monde entier », a écrit le Conseil australien du football autochtone dans une lettre à Infantino.

Voici ce qu’il faut savoir sur la décision de faire flotter des drapeaux autochtones à la Coupe du monde féminine 2023 :

Que signifie le drapeau aborigène ?

Le drapeau aborigène figurait dans l’un des moments sportifs les plus chers d’Australie : lorsque la sprinteuse aborigène Cathy Freeman a remporté l’or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, elle l’a drapé autour de ses épaules lors de son tour de piste de célébration.

Il présente du noir pour le peuple, au-dessus de la terre rouge, avec le soleil jaune en son centre.

Dans un écho de Freeman – qui a défié les règles olympiques pour porter le drapeau aborigène – l’équipe nationale féminine australienne de football, les Matildas, a posé avec le drapeau aborigène pour leur photo d’équipe d’avant-match aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Kyah Simon, une femme autochtone du peuple Anaiwan et attaquante de Matildas, a déclaré aux journalistes ce mois-ci que faire flotter le drapeau à la coupe mettrait en valeur une culture fière.

« Chaque tournoi majeur, ma famille est venue et a apporté son propre drapeau aborigène », a-t-elle déclaré, selon l’Australian Associated Press.

« J’espère que les gens qui viennent de l’étranger pourront voir cette riche culture que nous avons ici et aussi être éduqués en cours de route. »

Le drapeau aborigène australien a été conçu par Harold Thomas, un artiste aborigène du Territoire du Nord, et est devenu un symbole de protestation dans les années 1970.

Il était bien en vue lorsque des groupes autochtones ont protesté contre les Jeux du Commonwealth de 1982 en Australie dans la banlieue de Sydney, à Redfern. Il est apparu sur des T-shirts, sur des mâts de drapeau et peint à la bombe sur des voitures en panne. Il a été reconnu aux côtés du drapeau des insulaires du détroit de Torres comme drapeau officiel de l’Australie en 1995.

Et le drapeau des îles du détroit de Torres ?

Les habitants des îles du détroit de Torres ont une culture liée à la culture aborigène, mais distincte de celle-ci.

Leur drapeau comporte deux bandes vertes et noires pour la terre et les gens, bordant un champ bleu pour la mer, derrière une coiffe blanche et une étoile de navigation à cinq branches.

Il a été créé par Bernard Namok de Thursday Island en 1992, alors qu’il était le design gagnant d’un concours organisé dans le cadre d’un effort de renouveau culturel.

Le drapeau a été reconnu un mois plus tard par la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, aujourd’hui disparue, et a reçu un statut égal au drapeau aborigène.

Et le drapeau maori ?

L’idée de développer un drapeau national maori est née dans les années 1980, inspirée par l’utilisation du drapeau aborigène en Australie, également dans le cadre d’un mouvement de protestation indigène.

Le drapeau maori – conçu par un groupe de femmes artistes maories – présente le symbole de la fronde de fougère enroulée connue sous le nom de koru, symbolisant une nouvelle vie, le renouveau et l’espoir pour l’avenir.

Il est connu sous le nom de drapeau « tino rangatiratanga », signifiant souveraineté, indépendance et autonomie.

« Le drapeau tino rangatiratanga flottant à côté de tous les autres drapeaux est vraiment spécial car il représente l’autodétermination », a déclaré Tamatha Paul, une jeune militante maorie et conseillère municipale de la capitale, Wellington / Te Whanganui-a-Tara.

Les drapeaux « résonnent auprès des acteurs autochtones qui ne se sentent pas représentés par les drapeaux traditionnels de leurs gouvernements coloniaux », a déclaré Paul, qui a aidé à diriger les marches Black Lives Matter en Nouvelle-Zélande en 2020 dans le cadre d’un bilan mondial à la suite d’émeutes nationales aux États-Unis.

Bien qu’il n’ait pas de statut officiel, il flotte avec le drapeau néo-zélandais à d’importantes occasions.

Il a volé pour la première fois avec la bénédiction de fonctionnaires sur le pont du port d’Auckland et un certain nombre de bâtiments gouvernementaux, dont le Parlement, le jour de Waitangi, la fête nationale de la Nouvelle-Zélande, en 2010.

Quelle est l’importance de faire flotter des drapeaux des Premières nations?

« Il est très, très important pour les Aborigènes d’Australie et aussi pour les Maoris de Nouvelle-Zélande que ces drapeaux soient affichés, reconnus et célébrés bien en vue lors de la Coupe du monde », a déclaré John Maynard, professeur émérite d’histoire indigène à l’Université de Newcastle en Australie et membre du National Indigenous Advisory Group de Football Australia.

Les membres de la communauté des Premières Nations avaient fortement plaidé auprès de la FIFA pour que les drapeaux flottent. « C’est la première fois que la FIFA s’incline devant cela ; d’avoir des drapeaux autochtones ou tout autre drapeau autre que les drapeaux nationaux lors d’une Coupe du monde », a déclaré Maynard.

La FIFA a nommé un conseil consultatif entièrement féminin composé d’experts des Premières Nations, les First Sisters of Country Whanau by Sea and Sky. (Whanau signifie « famille » en maori.)

Menzies, l’ancienne Matilda, faisait partie du panel et a déclaré que son existence était sans précédent pour une Coupe du Monde de la FIFA. Les drapeaux étaient un « problème clé », a-t-elle déclaré.

« C’était très important pour nous parce que nous voulions être une voix pour nos communautés autochtones et nos familles autochtones », a-t-elle ajouté. « Avoir le drapeau représente notre voix dans cette compétition internationale. »

Le PDG de Football Australia, James Johnson, a décrit la décision de la FIFA d’autoriser tous les drapeaux officiels de l’Australie à flotter comme « un moment important pour tous les Australiens, en particulier les peuples des Premières Nations ».

Le directeur général du football néo-zélandais, Andrew Pragnell, a déclaré que faire flotter le drapeau maori aux côtés du drapeau officiel du pays lors de la Coupe du monde était « un symbole puissant » du partenariat entre le gouvernement et les Maoris « qui est le fondement de ce pays ».

Le sport joue depuis longtemps un rôle important dans la mise en valeur des cultures des Premières Nations en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les équipes nationales néo-zélandaises sont connues pour exécuter un haka , un défi de guerre cérémoniel maori, avant les matchs; son équipe masculine de rugby le fait depuis plus d’un siècle.

Alors que les deux grandes ligues nationales de son voisin, la ligue australienne de football et de rugby, ont connu des moments de racisme, les deux ont un tour autochtone annuel au cours duquel chaque équipe enfile un maillot spécial conçu par des artistes autochtones.