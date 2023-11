Des doutes surgissent quant au traitement de la diarrhée chez le chien avec des antibiotiques – Actualités

500 mg de métronidazole photo Un nombre croissant d’études suggèrent que le métronidazole, depuis longtemps un traitement standard contre la diarrhée chez le chien, n’accélère pas nécessairement la guérison et peut même la gêner.

Le scénario n’est que trop familier à la plupart des vétérinaires : un chien souffrant de diarrhée rend son propriétaire fou. Ça fait caca partout dans la maison. Il pleure toute la nuit pour sortir. Le client supplie presque le vétérinaire de faire quelque chose (n’importe quoi !) pour faire disparaître le problème.

Pendant des années, la solution privilégiée consistait à prescrire un antibiotique, généralement du métronidazole, pour accélérer la guérison d’une maladie qui, dans la plupart des cas, finit par se résoudre d’elle-même. Mais de plus en plus de preuves indiquent que les antibiotiques ne sont pas la solution miracle à la diarrhée aiguë comme on le prétend, ce qui incite les vétérinaires à réévaluer la façon dont ils traitent l’une des présentations les plus courantes dans la pratique clinique.

Le problème n’est pas seulement un manque apparent d’efficacité. Le métronidazole pourrait altérer négativement le microbiome – la communauté de micro-organismes vivant dans l’intestin d’un animal – pendant des semaines, voire des mois après son administration, selon certaines études. De plus, les vétérinaires sont invités à utiliser les antimicrobiens avec parcimonie pour lutter contre la résistance aux médicaments, qui se produit lorsque des microbes pathogènes évoluent pour résister à des traitements destinés à les tuer, mettant ainsi en danger la santé des humains et des autres animaux.

“C’est un énorme problème en termes d’utilisation des antimicrobiens”, a déclaré le Dr Andy Kent, spécialiste en médecine interne des petits animaux à Birmingham, en Angleterre. “Plus une maladie est courante – il suffit de penser au nombre de consultations quotidiennes dans le monde pour la diarrhée canine – plus vous pouvez avoir un réel impact dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.”

La diarrhée aiguë est généralement définie dans la littérature scientifique comme une selle molle qui dure une à deux semaines mais qui disparaît souvent en deux jours ou moins. Les causes courantes incluent les chiens qui mangent quelque chose qu’ils ne devraient pas – comme lorsqu’ils mangent – ​​des changements soudains dans leur alimentation ou le stress. Du mucus ou du sang peuvent être présents, mais la maladie est généralement simple et ne présente aucun signe de maladie grave telle qu’une hémorragie grave ou une perte de poids.

Le service de presse VIN a examiné huit études publiées depuis 2019 qui évaluaient l’efficacité des antibiotiques, le plus souvent du métronidazole, dans le traitement de la diarrhée canine aiguë. À quelques exceptions près, ils suggèrent en grande majorité que les antibiotiques sont soit inefficaces, soit pas plus efficaces qu’un régime composé d’aliments hautement digestibles, comme le riz blanc et la poitrine de poulet bouillie, et peut-être d’un probiotique. (Les preuves de l’efficacité des probiotiques sont toutefois limitées).

Deux des huit études ont montré que la consistance fécale s’améliorait après l’utilisation du métronidazole, mais une de ces études n’avait pas de groupe placebo. L’autre ont montré que les chiens ayant reçu du métronidazole récupéraient en moyenne 1,5 jour plus rapidement que ceux qui n’en recevaient pas. Cette étude portait sur un petit nombre de chiens – 14, y compris les témoins. Et les chercheurs ont déclaré que les résultats n’établissaient pas si le métronidazole devait être un traitement de première intention, car d’autres facteurs devaient être pris en compte, tels que son impact négatif sur le microbiome intestinal et l’efficacité potentielle d’un simple changement de régime.

Les six autres études ont indiqué que les antibiotiques sont probablement inefficaces ou pas plus efficaces qu’un régime alimentaire modifié, dont un publié l’année dernière et mené par des vétérinaires de l’Ohio State University qui ont découvert que les chiens ayant reçu du métronidazole prenaient plus long à récupérer que ceux qui ne l’étaient pas.

Le dernière des études, publié le mois dernier, a été mené par des vétérinaires du Royal Veterinary College du Royaume-Uni et basé sur près de deux millions de dossiers cliniques soumis à son programme VetCompass. Les chercheurs ont sélectionné un échantillon aléatoire de 894 chiens souffrant de diarrhée aiguë, dont 355 (39,7 %) ont reçu des antibiotiques et 539 (60,3 %) n’en ont pas reçu. La probabilité de résolution clinique chez les chiens ayant reçu des antibiotiques était de 88,3 %, contre 87,9 % chez les chiens n’ayant pas reçu d’antibiotiques, une différence statistiquement non significative.

“Nous continuons à avoir de plus en plus de preuves confirmant le fait que les antimicrobiens n’aident pas vraiment ou n’accélèrent pas de manière significative le temps nécessaire à la résolution de la diarrhée”, a déclaré Kent. “Malheureusement, malgré cela, les gens continuent de donner des antibiotiques.”

Le biais de confirmation peut être un facteur, estime-t-il : un vétérinaire administre un antibiotique, le chien va mieux et le vétérinaire attribue l’amélioration à l’antibiotique.

Le Dr Sherri Wilson, spécialiste en médecine interne près de Seattle, est du même avis. “Il s’avère que lorsque vous faites des recherches, [you find that] De toute façon, la diarrhée s’améliore d’elle-même en deux ou trois jours”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Donc, quand il y a un processus comme celui-là, où tout semble fonctionner, cela signifie généralement que rien ne fonctionne. Ça va juste mieux.”

Wilson et Kent sont également consultants en médecine interne pour le Veterinary Information Network, une communauté en ligne pour la profession et parent de VIN News.

La profession est divisée car les praticiens comptent sur l’expérience

La question de savoir s’il faut ou non traiter avec des médicaments suscite de vives discussions sur les forums de discussion VIN. Les opinions s’inscrivent dans un continuum allant des vétérinaires qui ont arrêté il y a des années d’utiliser des antibiotiques pour traiter la diarrhée aiguë à ceux qui restent convaincus de leur efficacité et, comme l’a plaisanté un praticien, auraient besoin que le métronidazole soit arraché de leurs mains froides et mortes.

Les vétérinaires qui ne jurent que par les antibiotiques affirment les avoir utilisés avec succès à de nombreuses reprises, affirmant souvent que les données scientifiques suggérant qu’ils ne fonctionnent pas ne sont pas exhaustives et soulignant que les études présentent des variations et des limites dans les méthodologies. Les vétérinaires qui n’utilisent pas d’antibiotiques rétorquent que les études, bien qu’imparfaites, sont plus fiables que les preuves anecdotiques.

Parmi les nombreux utilisateurs qui utilisent encore des antibiotiques se trouve le Dr Elizabeth Tonsich de St. Johns, en Floride. Elle explique que les clients attendent généralement un jour ou deux après le début de la diarrhée avant de consulter un vétérinaire. “Si la diarrhée était spontanément résolutive, les clients n’auraient pas amené le chien”, a-t-elle posté sur un forum VIN. Les chiens, a-t-elle dit, se rétablissent généralement rapidement après avoir reçu le médicament, ce qui rend leurs propriétaires « très heureux et reconnaissants ».

Conscient des recherches sur le métronidazole, Tonsich a essayé un probiotique pour les cas bénins. “Mais, comme je l’ai dit, la plupart des cas que je vois sont de mauvais cas, donc je préfère quand même utiliser [the antibiotic]”, a-t-elle déclaré plus tard dans une interview. Tonsich a dit qu’elle pensait qu’elle le ferait continuer à expérimenter en ne donnant qu’un probiotique dans les cas légers et limiter davantage son utilisation du métronidazole au fil du temps. “Si mes traitements réussissent, je continuerai à les utiliser moins.”

Le Dr Joe Waldman de Calgary, en Alberta, a déclaré qu’il réservait le métronidazole aux cas plus graves de diarrhée aiguë impliquant le gros intestin (également connu sous le nom de gros intestin), qui ont tendance à présenter des signes cliniques tels qu’une fréquence plus élevée que d’habitude. défécation, urgence et accidents et présence de sang ou de mucus. Il aimerait que davantage d’études prennent en compte les différentes manifestations de la diarrhée.

“La valeur d’une étude est qu’elle doit refléter l’application réelle de ce traitement”, a écrit Waldman sur VIN. “Si l’étude ne correspond pas à la manière dont les traitements sont les plus couramment utilisés, alors quelle est la valeur de l’étude ?”

Chacune des études examinées par VIN News appliquait des critères d’inclusion et d’exclusion différents, même si toutes tendaient à exclure les chiens présentant des affections graves, telles que la septicémie ou le parvovirus, ou des signes cliniques graves, tels qu’une perte de poids. Certains ont exclu les chiens ayant du sang dans leurs selles, d’autres non. Les recherches menées par les vétérinaires de l’État de l’Ohio, par exemple, n’incluaient que des chiens souffrant de diarrhée du gros intestin qui présentaient « deux ou plusieurs » signes cliniques parmi une sélection : sang, mucus, consistance aqueuse des selles, difficulté à déféquer, fréquence accrue de défécation. , défécations de petit volume ou ténesme (envie fréquente de déféquer sans pouvoir).

Les préoccupations concernant les incohérences et les lacunes des études sont fondées, selon le Dr Brennen McKenzie, un défenseur de la médecine vétérinaire fondée sur des preuves qui a écrit sur diarrhée aiguë sur son blog SkeptVet. “Les preuves sont limitées et erronées et ne sont pas universellement applicables”, a-t-il déclaré lors d’une discussion sur VIN en avril. “Cependant, c’est la meilleure preuve dont nous disposons jusqu’à présent, et elle est systématiquement décourageante. [using antibiotics]”.

McKenzie affirme que « le véritable point de friction » est que les études montrant que les antibiotiques ne fonctionnent pas remettent en question des années de tradition qui reposent souvent sur des preuves anecdotiques. “Bien que les preuves de recherche contrôlées soient rares et imparfaites, elles sont de loin supérieures à de telles observations personnelles incontrôlées”, a-t-il déclaré. “Et le regroupement de telles expériences anecdotiques par milliers ne fait rien pour les rendre plus susceptibles d’être vraies.”

Le Dr J. Scott Weese, expert en maladies zoonotiques à l’hôpital universitaire vétérinaire de l’Université de Guelph en Ontario, doute également de l’efficacité des antibiotiques pour traiter la diarrhée canine. “Nous sommes programmés pour vouloir”faire quelque chose“, même si ne rien faire est souvent la meilleure approche”, a-t-il déclaré. a écrit le mois dernier dans le blog Vers et germes. “Essayez d’y penser de cette façon : lorsque vous ou votre enfant avez la diarrhée, vous précipitez-vous chez le médecin ? Non. Si vous êtes par ailleurs en bonne santé, vous attendez et la situation s’améliore presque toujours d’elle-même.”

Weese a déclaré que les dernières recherches du RVC constituent « un ajout important à nos connaissances sur le traitement de la diarrhée chez les chiens » et offrent un soutien supplémentaire aux vétérinaires qui adoptent une approche attentiste.

Recherche depuis 2019 sur l’efficacité des antibiotiques contre la diarrhée chez le chien

Renvoyer les clients chez eux les mains vides est un défi

Ne rien faire est plus facile à dire qu’à faire. Certains praticiens qui ont posté sur VIN ont indiqué qu’ils recouraient aux antibiotiques en grande partie pour apaiser les clients exigeants.

Wilson, le spécialiste en médecine interne, convient qu’il est difficile de satisfaire les clients….