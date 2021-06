L’Espagne se prépare à un test de courage lors de son dernier match de groupe contre la Slovaquie mercredi, l’équipe de Luis Enrique ayant besoin de la victoire pour garantir sa place en huitièmes de finale. Après avoir exclu Sergio Ramos, Luis Enrique s’est laissé poser des questions sur un manque de leadership dans sa jeune équipe. Un départ brillant contre la Suède a échoué en seconde période tandis qu’un penalty manqué contre la Pologne a transformé une prestation décente en une prestation paralysée par l’anxiété et la tension. « Ce pays a remporté l’Euro et la Coupe du monde, mais dans cette équipe, il y a beaucoup de jeunes », a déclaré Cesar Azpilicueta lundi. « Il y a plusieurs capitaines dans notre équipe, nous savons comment agir et tout le monde va se donner à fond. Mercredi. »

Le capitaine Sergio Busquets devrait revenir après avoir rejoint le groupe vendredi suite à son test Covid-19 négatif. Busquets n’a disputé aucun des deux premiers matches de l’Espagne.

« C’est un joueur important, avec son expérience sur et en dehors du terrain », a déclaré Azpilicueta. « C’est un capitaine incroyable et nous connaissons la domination qu’il peut apporter au milieu de terrain. Nous sommes très heureux qu’il soit de retour. »

Azpilicueta a déclaré que l’Espagne peut s’inspirer du triomphe de Chelsea en Ligue des champions la saison dernière.

Il a remporté la deuxième Coupe d’Europe de Chelsea après que l’équipe a changé de vitesse sous la direction du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, une superbe finition aboutissant à une victoire surprise sur Manchester City en finale.

PAS SUR ‘COMMENT COMMENCER’

L’Espagne fonde ses espoirs sur une transformation similaire après deux nuls décevants contre la Suède et la Pologne, ce qui signifie qu’elle occupe actuellement la troisième place, un point derrière la Slovaquie et deux derrière la Suède dans le groupe E.

« Ce n’est pas comment vous commencez, c’est comment vous finissez », a déclaré Azpilicueta.

« Je l’ai vu cette année en Ligue des champions. Avant janvier, nous n’étions pas très bons, et après nous avons très bien réussi.

« Beaucoup de gens nous ont donnés pour morts la saison dernière, ils pensaient que nous étions hors de la Ligue des champions, hors de la course au top quatre. Les gens vous radient mais vous n’abandonnez jamais. »

Malgré son excellente forme pour Chelsea, Azpilicueta a rarement été favorisé par Luis Enrique et a débuté sur le banc pour les deux premiers matchs de l’Espagne.

« Nous nous battons tous pour des places », a-t-il déclaré. « Pour l’instant, nous ne savons rien du prochain alignement. »

L’expérience d’Azpilicueta pourrait être un ajout précieux à une jeune équipe espagnole, qui se trouve maintenant sous pression pour sortir de ce qui semblait être un groupe simple.

« Nous ne sommes pas dans la situation à laquelle nous nous attendions », a déclaré Azpilicueta. « Nous aurions aimé être plus à l’aise, mais le football vous donne rarement ce que vous attendez. Nous sommes vivants et nous dépendons de nous-mêmes.

«Nous devons être humbles, autocritiques et corriger ce que nous faisons mal et également évaluer ce que nous faisons bien. C’est une combinaison des deux. C’est un match du tout ou rien donc nous devons l’aborder avec la confiance que nous allons traverser.

« La situation n’est pas ce que nous espérions qu’elle serait, mais vous ne pouvez pas simplement dire: » Nous n’avons pas gagné les deux premiers matchs, c’est nous qui sommes sortis. «

« Il faut se battre jusqu’au bout et tirer tous dans la même direction. Maintenant, nous avons un objectif clair et il est important que nous ayons la bonne mentalité parce que mercredi c’est faire ou mourir, nous devons l’aborder comme ça. »

Luis Enrique pourrait apporter des changements, avec Azpilicueta, Thiago Alcantara et Mikel Oyarzabal parmi ceux qui prétendent entrer.

