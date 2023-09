Des doutes majeurs obscurcissent la supposée « percée » du House GOP

La vérité est que nous ne sommes qu’au début de ce qui va être une guerre très longue, laide et interminable – un fait auquel le représentant de longue date (et réaliste) Steve Womack (R-Ark.) a fait allusion quand il a quitté la réunion hier soir.

« Nous sommes tous préoccupés par ce que nous faisons en ce moment, mais… éventuellement, le Sénat aura l’occasion de donner son avis, et il nous renverra quelque chose, et cela ressemblera à un résultat. très différent », nous a dit Womack. « Ensuite, nous aurons une autre décision plus importante à prendre – et c’est à ce moment-là que le vote stratégique le plus émotionnel devra avoir lieu. »

Aux complications de McCarthy s’ajoute le fait que l’ancien président Donald Trump a semblé s’opposer au nouveau plan CR tard hier soir. Dans une publication sur les réseaux sociauxil a poussé les Républicains à « annuler tous les aspects du gouvernement militarisé du Tordu Joe Biden », qualifiant la date limite de financement du 1er octobre de « dernière chance d’annuler ces poursuites politiques contre moi et d’autres Patriotes ».

Pendant ce temps, des républicains centristes comme le représentant Tony Gonzales (Républicain du Texas) ont fustigé la conférence du GOP pour avoir vécu à La La Land. Comme POLITICO a rapporté mercredi soirle républicain du Texas est non au CR car « aucune de ces idées n’a la moindre chance d’être reprise au Sénat et promulguée ».

Cela dit, deux des cinq partisans de la ligne dure qui ont bloqué le projet de loi sur la Défense plus tôt cette semaine ont changé d’avis lors de la réunion d’hier soir, ce qui signifie que les républicains devraient avoir les voix nécessaires pour clarifier les règles de la législation dès aujourd’hui et adopter le projet de loi de financement du Pentagone qui aurait dû avoir lieu. ils ont facilement dépassé leur chambre il y a des mois.

Et il y a aussi des signes positifs pour le nouveau CR qui ont été évoqués lors de la réunion. Alors que le représentant Matt Gaetz (R-Fla.) a fait valoir qu’au moins sept républicains de la Chambre ne voteraient jamais pour une résolution continue – un nombre que son compatriote a voté « non » Tim Burchett (R-Tenn.) repris plus tard sur CNN — Gaetz a été réprimandé par le représentant Bob Good (R-Va.), qui l’a réprimandé pour avoir parlé au nom des autres. Good, un conservateur et auparavant réfractaire au CR, a indiqué que le nouvel accord proposé par la direction le pousserait à voter oui.

Alors, quels sont les nouveaux termes de cet accord que McCarthy a peaufiné en temps réel devant ses membres pour résoudre le problème des dépenses ? Une fois de plus, les modérés qui ne voulaient pas réduire davantage les dépenses ont été écartés.

Les dirigeants républicains ont accepté un CR qui comprend des réductions plus importantes, comme l’exigent les conservateurs, et qui financerait le gouvernement à hauteur de 1 471 milliards de dollars. Aux mesures de répression aux frontières déjà incluses, un nouvel édulcorant a été ajouté : une commission chargée de réduire les dépenses et la dette à l’avenir. Dans l’ensemble, le nouveau chiffre principal des projets de loi de crédits à long terme de la Chambre était de 1,526 billion de dollars – soit 64 milliards de dollars de moins que le chiffre convenu par McCarthy dans l’accord sur le plafond de la dette avec Biden.

Le problème pour McCarthy est qu’il n’est pas sûr que les Républicains puissent adopter leur nouveau plan de CR, surtout si le discours de Trump en fin de soirée rallie les conservateurs qui veulent annuler le financement du ministère de la Justice. Cette proposition, bien sûr, est totalement vouée à l’échec pour de nombreux républicains centristes de la Chambre, qui sont déjà réticents à l’idée de réduire les dépenses. Et pourtant, les législateurs favorables à MAGA utilisent déjà le cri de guerre de Trump pour en faire plus, y compris Gaetz, qui a diffusé le message de Trump sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, et » a ajouté : « Gardez le cap. »

Il n’y a pas non plus eu de discussion sur l’éléphant dans la pièce, à savoir que rien de tout cela ne sera jamais accepté par les démocrates. Certains conservateurs ont en fait quitté la salle avec l’impression que McCarthy allait se battre pour le CR républicain et obtenir des concessions.

Exemple concret : nous avons rencontré la représentante Victoria Spartaz (R-Ind.), qui s’est opposée au projet précédent. Même si elle ne s’est pas engagée à voter oui sur la nouvelle version, elle semblait au moins ouverte à cela – même si elle avait également un avertissement pour McCarthy.

« S’il n’est pas prêt à se battre – à se battre et à gagner – alors il échouera avec les Républicains », a déclaré Spartz au Playbook de POLITICO. « Il va être testé une fois de plus. De mon point de vue, il nous a déjà fait défaut à deux reprises. La troisième fois, j’ai fini. … Je juge les gens non pas sur ce qu’ils disent, mais sur les résultats. Nous devons gagner quelque chose.

Mais les conservateurs comme Spartz s’attendent à un réveil brutal. Même si McCarthy a réussi à tirer parti de l’unité du Parti républicain pour obtenir des concessions des démocrates lors des négociations sur le plafond de la dette, lorsqu’il s’agit de fermetures de gouvernement, le camp qui formule les revendications politiques remporte rarement des victoires.

Qui plus est, les républicains du Sénat – et même certains républicains à la tête de la Chambre – reconnaissent en privé qu’à terme, McCarthy devra revenir aux chiffres qu’il avait initialement négociés avec la Maison Blanche au printemps dernier.

Et quand il le fera, l’ambiance laide à la Chambre reviendra – et s’aggravera probablement encore.

