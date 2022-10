Des douches plus courtes et moins de temps dans le sauna car les Européens réduisent leur consommation d’énergie

La poussée urgente de l’Europe pour réduire la consommation d’énergie entraîne des changements dans la vie quotidienne alors que les nations cherchent des moyens de se débrouiller avec moins de chaleur et moins d’électricité.

Les prix de l’énergie sur le continent ont grimpé en flèche cette année dans un contexte de tensions avec la Russie et de sa réduction des expéditions de gaz naturel. Depuis lors, les nations se démènent pour faire face aux retombées économiques.

Et tandis que l’Union européenne et les dirigeants gouvernementaux ont cherché à trouver une approche collective aux problèmes sur le front de l’énergie, les nations font déjà avancer les efforts pour réduire la consommation d’énergie au sein de leurs juridictions.

L’atrium du Parlement européen, à Strasbourg, en France, est vu sur une photo prise mercredi. Reuters rapporte que le parlement éteindra le chauffage dans ses bâtiments trois jours par semaine et ajustera ses thermostats les jours restants pour économiser de l’énergie. (Jean-François Badias/Associated Press)

Cela comprend le fait de baisser les thermostats dans une variété de bâtiments, y compris le Parlement européen.

Reuters rapporte que le parlement arrêtera le chauffage et le refroidissement de ses installations entre jeudi soir et lundi matin. Auparavant, le chauffage était coupé, mais pas éteint, le week-end.

Les bâtiments de Bruxelles et de Strasbourg seront également chauffés à pas plus de 19 ° C et refroidis à pas moins de 25 ° C, et les éclairages extérieurs seront limités, selon un e-mail du service de gestion de l’environnement du Parlement que Reuters a cité dans son rapport.

En France, les piscines sont moins chauffées que d’habitude, voire pas du tout.

Cette réalité a incité une piscine en plein air de la banlieue parisienne à obliger les nageurs à porter des combinaisons afin de prévenir les urgences médicales pour ceux qui ne sont pas habitués aux températures plus froides.

Le centre aquatique de Nogent Nautique, en banlieue parisienne, a rendu les combinaisons de plongée obligatoires pour prévenir les urgences médicales chez les personnes qui n’ont pas l’habitude de nager dans des eaux plus froides. Le nageur ci-dessus est vu dans la piscine extérieure jeudi, un jour où la température s’élevait à 19 ° C. (Lucien Libert/Reuters)

Mais le chauffage de la piscine de Nogent Nautique est coupé depuis la mi-mai pour des raisons financières.

Le sauveteur Guy Dalpayrat a déclaré que l’objectif était de garder la piscine ouverte le plus longtemps possible, probablement jusqu’à ce que la température descende en dessous de 15 ° C.

Le gouvernement français cette semaine a annoncé des plans de réduction de la consommation d’énergie de 10 % au cours des deux prochaines années, par rapport aux niveaux de 2019. Cela encourage les gens à prendre des douches plus courtes et à ne pas chauffer les pièces au-dessus de 19 ° C.

Le gouvernement finlandais exhorte également sa population à réduire sa consommation d’énergie, avec L’Agence-France Presse ayant rapporté cela s’étend au temps passé dans les saunas domestiques.

Ilka et Anne-Niemi sont vues dans leur sauna à Vaasa, en Finlande, le mois dernier. Les Finlandais sont invités à baisser leurs thermostats cet hiver, à prendre des douches plus courtes et à passer moins de temps dans leurs saunas bien-aimés alors que l’Europe fait face à une pénurie d’énergie à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine. (Oliver Morin/AFP/Getty Images)

Les coûts énergétiques sont également un problème pour les entreprises – et dans certains cas, réduire leur consommation d’énergie ne les aidera pas beaucoup à les maintenir à flot.

Une boulangerie de 90 ans à Cologne, en Allemagne, devrait cesser ses activités ce mois-ci, avec le propriétaire Engelbert Schlechtrimen pointant vers la hausse des coûts de l’énergie comme raison de la fermeture imminente.

Il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait essayé de réduire sa consommation d’énergie, mais que cela n’allait pas très loin.

Une boulangerie familiale de 90 ans à Cologne, en Allemagne, fermera ses portes ce mois-ci car ses opérateurs ne peuvent plus se permettre la hausse des prix de l’énergie résultant de la guerre de la Russie en Ukraine. (Daniel Niemann/Associated Press)

L’Allemagne a déclaré il dépensera jusqu’à 200 milliards d’euros (environ 270 milliards de dollars canadiens) pour aider les particuliers et les entreprises à faire face aux prix élevés de l’énergie.

Mais il y a des soucis le pays n’a pas encore réussi à réduire suffisamment sa consommation d’énergie.

De l’autre côté de la mer du Nord, la Grande-Bretagne est confrontée à un “risque important” de pénurie de gaz cet hiver et à une éventuelle urgence, a averti cette semaine son régulateur de l’énergie, Ofgem.

Bien que la Russie ne réponde qu’à environ 4 % des besoins en gaz de la Grande-Bretagne, une interruption de l’approvisionnement en Europe a contribué à faire grimper les prix britanniques et rend plus difficile pour la Grande-Bretagne de s’approvisionner en gaz auprès des autres.

En cas de problèmes d’approvisionnement en gaz, le régulateur et le National Grid britannique pourraient être contraints de limiter l’approvisionnement en gaz des centrales électriques afin de s’assurer qu’un approvisionnement suffisant reste disponible pour les ménages.

La BBC rapporte que, malgré ces défis, le gouvernement britannique ne demandera pas aux Britanniques pour réduire leur consommation d’énergie.