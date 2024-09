Des doses plus élevées de buprénorphine pourraient améliorer les résultats du traitement des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’opioïdes

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Les adultes souffrant de troubles liés à l’utilisation d’opioïdes qui reçoivent une dose quotidienne plus élevée de buprénorphine, un médicament utilisé pour traiter la dépendance aux opioïdes, peuvent avoir un risque plus faible de visites ultérieures aux urgences ou de recours à des services d’hospitalisation liés à la santé comportementale (comme pour les troubles de santé mentale et de toxicomanie) que les adultes recevant la dose recommandée, selon une analyse publiée dans Ouverture du réseau JAMA.

Ces résultats suggèrent que des doses plus élevées de buprénorphine pourraient être plus efficaces dans la gestion des troubles liés à l’usage d’opioïdes, ce qui pourrait être particulièrement pertinent pour améliorer le traitement des personnes qui utilisent du fentanyl, l’un des principaux facteurs de la crise des surdoses.

Les chercheurs ont examiné les données des demandes d’assurance de plus de 35 000 personnes ayant reçu un diagnostic de trouble lié à la consommation d’opioïdes et ayant commencé un traitement à la buprénorphine entre 2016 et 2021. Ils ont constaté que parmi toutes les personnes ayant commencé un traitement à la buprénorphine, 12,5 % ont dû se rendre aux urgences ou à l’hôpital pour des raisons de santé comportementale au cours de la période d’étude.

Après avoir ajusté les données en fonction des caractéristiques démographiques des patients et des antécédents médicaux disponibles, les chercheurs ont ensuite analysé le temps qu’il fallait aux personnes recevant différentes doses de buprénorphine pour avoir recours aux soins d’urgence ou être hospitalisées après le début du traitement.

La dose cible recommandée pour la buprénorphine dans l’étiquetage approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis est de 16 mg par jour. Les chercheurs ont constaté que les personnes prenant des doses quotidiennes plus élevées de buprénorphine (> 16 à 24 mg) mettaient 20 % plus de temps à se rendre aux urgences ou à l’hôpital pour des raisons de santé comportementale au cours de la première année suivant le traitement, par rapport à celles recevant > 8 à 16 mg par jour.

Les personnes prenant des doses quotidiennes de plus de 24 mg de buprénorphine ont mis 50 % plus de temps avant de devoir se rendre à nouveau aux urgences ou à l’hôpital pour des raisons de santé comportementale au cours de la première année suivant le traitement, par rapport à celles recevant plus de 8 à 16 mg par jour.

« Alors que la crise des overdoses évolue, en particulier avec l’augmentation du fentanyl, il est crucial d’étudier la meilleure façon d’adapter et de fournir les traitements vitaux et fondés sur des preuves dont nous disposons pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes », a déclaré Nora D. Volkow, MD, directrice de l’Institut national sur l’abus des drogues (NIDA) du NIH.

« Ces résultats s’ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles des doses plus élevées de buprénorphine peuvent avoir des effets significatifs sur la santé des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’opioïdes. »

En 2022, sur les près de 108 000 décès par overdose signalés aux États-Unis, près de 70 % étaient principalement dus au fentanyl, un opioïde synthétique environ 50 fois plus puissant que l’héroïne.

L’omniprésence du fentanyl dans l’approvisionnement en drogues et les décès par surdose qui y sont associés ont soulevé des questions quant à la nécessité de modifier les directives de dosage existantes pour la buprénorphine afin de mieux répondre aux défis uniques posés par un opioïde aussi puissant. Des doses plus élevées de buprénorphine peuvent être nécessaires pour gérer efficacement les symptômes de sevrage, les envies et la tolérance plus graves associés à la consommation de fentanyl.

« Prévenir ou retarder le besoin de soins de santé urgents et de haute intensité chez les personnes souffrant de troubles liés à l’utilisation d’opioïdes présente d’énormes avantages pour la santé et le rétablissement », a déclaré Bradley D. Stein, MD, Ph.D., co-auteur de l’étude et directeur du RAND-USC Schaeffer Opioid Policy Tools and Information Center.

« Alors que nous continuons à recueillir des données dans le cadre d’études, les résultats suggèrent que des doses plus élevées de buprénorphine pourraient améliorer considérablement le traitement à l’ère du fentanyl, car les surdoses mortelles et non mortelles restent inacceptablement élevées. »

Les auteurs soulignent également qu’il sera important de s’attaquer aux obstacles à l’accès à des doses plus élevées, comme les lois nationales et les polices d’assurance, pour garantir que tous les patients reçoivent des soins efficaces. En outre, il pourrait être bénéfique de revoir les directives qui font obstacle à l’accès à des doses plus élevées, car elles peuvent limiter l’accès à un traitement potentiellement salvateur pour les patients présentant un risque élevé de rechute ou de surdose.

Il convient de noter que les données utilisées dans l’étude ont été tirées d’une seule compagnie d’assurance commerciale, qui n’inclut pas les personnes non assurées et celles bénéficiant d’une couverture Medicaid ou Medicare à l’acte, et que l’échantillon de personnes incluses dans l’analyse était composé à 75 % de personnes blanches non hispaniques.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets de doses plus élevées de buprénorphine dans des populations plus diverses, y compris celles ayant des statuts d’assurance différents ou se trouvant dans des contextes cliniques différents. En outre, les auteurs soulignent que les recherches futures devraient également examiner d’autres résultats tels que les effets à long terme de la buprénorphine à forte dose sur la rétention du traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes et les résultats généraux en matière de santé en utilisant des données similaires.

Ces résultats s’appuient sur les preuves de plus en plus nombreuses de l’innocuité et de l’efficacité de doses plus élevées de buprénorphine. Des études ont montré qu’une dose supérieure à 16 mg de buprénorphine est sûre et bien tolérée chez les personnes souffrant de troubles liés à l’usage d’opioïdes aux urgences et en milieu de traitement ambulatoire, et que des doses plus élevées de buprénorphine sont associées à une meilleure rétention dans le traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes.

Les données analysées dans l’étude proviennent d’une base de données de réclamations commerciales d’un grand assureur, y compris celles de Medicare Advantage.

Plus d’informations :

Association des doses quotidiennes de buprénorphine avec le recours aux soins de santé urgents, Ouverture du réseau JAMA (2024). DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2024.35478

Fourni par les Instituts nationaux de la santé