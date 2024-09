Des doses élevées de médicaments contre le TDAH pourraient déclencher une psychose | Santé

Principaux points à retenir

Les stimulants prescrits pour le TDAH peuvent augmenter le risque de psychose chez une personne

Les doses plus élevées d’amphétamines entraînent le risque le plus élevé

Les autres médicaments contre le TDAH ne présentent pas ce risque

JEUDI 12 septembre 2024 (HealthDay News) – Prescriptions de stimulants amphétamines pour traiter TDAH ont considérablement augmenté ces dernières années, notamment pendant la pandémie.

Malheureusement, des doses élevées de stimulants comme l’Adderall peuvent augmenter le risque de psychose ou de manie de plus de cinq fois, selon une nouvelle étude.

Les patients avaient un risque accru de près de 63 % de psychose ou de manie s’ils avaient pris des amphétamines sur ordonnance au cours du mois précédent, ont rapporté des chercheurs le 12 septembre dans le journal The Daily Telegraph. Journal américain de psychiatrie.

Les personnes prenant de fortes doses d’amphétamines courent un risque encore plus grand de vivre un épisode psychotique, avec un risque accru de 81 %, selon les résultats.

Le risque le plus élevé est survenu chez les patients prenant 30 milligrammes ou plus de dextroamphétamine, ce qui correspond à 40 milligrammes d’Adderall, indique l’étude.

« Les médicaments stimulants n’ont pas de limite de dose supérieure sur leurs étiquettes, et nos résultats montrent qu’il est clair que la dose est un facteur de risque de psychose et devrait être une considération principale lors de la prescription de stimulants », a déclaré l’investigateur principal Dr Lauren Moranchercheur en pharmacoépidémiologie à l’hôpital McLean de Belmont, dans le Massachusetts.

« Il s’agit d’un effet secondaire rare mais grave qui doit être surveillé par les patients et leurs médecins chaque fois que ces médicaments sont prescrits », a ajouté Moran.

Moran a déclaré qu’elle avait mené cette étude sur la base de son expérience en tant que psychiatre hospitalisée.

Elle et ses collègues de Mclean recevaient régulièrement des patients qui traversaient leur premier épisode psychotique. Les dossiers médicaux révélaient que les médecins avaient prescrit aux patients de fortes doses de stimulants.

Pour l’étude, les chercheurs ont analysé les données de près de 1 400 patients admis à l’hôpital Mass General Brigham entre 2005 et 2019 qui étaient en proie à leur premier épisode de psychose ou de manie.

Ils ont comparé ces patients à plus de 2 700 personnes hospitalisées pour d’autres troubles psychiatriques comme la dépression ou l’anxiété.

Ils ont constaté que les personnes prenant des amphétamines présentaient un risque plus élevé de psychose et de manie, et que le risque était plus élevé avec de fortes doses.

Ce lien pourrait s’expliquer par le fait que les amphétamines provoquent la libération de dopamine, une hormone cérébrale également impliquée dans la psychose, ont indiqué les chercheurs.

Les personnes qui prennent des amphétamines pour le TDAH ne devraient pas s’inquiéter, a déclaré Moran, mais elles devraient peut-être parler avec leur médecin du dosage qui leur a été prescrit.

Il existe également des médicaments alternatifs pour traiter le TDAH qui n’augmentent pas les risques pour la santé mentale.

Par exemple, cette étude n’a trouvé aucun risque accru de psychose ou de manie dans les prescriptions de méthylphénidate (Ritalin), a noté Moran.

« Il existe peu de preuves que les amphétamines sur ordonnance sont plus efficaces à fortes doses », a déclaré Moran dans un communiqué de presse du Mass General Brigham. « Les médecins devraient envisager d’autres médicaments que notre étude a jugés moins risqués, en particulier si un patient présente un risque élevé de psychose ou de manie. »

Plus d’informations

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont plus d’informations sur options de traitement pour le TDAH.

SOURCE : Mass General Brigham, communiqué de presse, 12 septembre 2024

Ce que cela signifie pour vous

Les personnes qui prennent des médicaments pour le TDAH devraient discuter avec leur médecin des risques et des avantages de leur prescription actuelle.