Des doses élevées de médicaments contre le TDAH peuvent provoquer des effets secondaires graves, selon une étude : ScienceAlert

L’Adderall est un traitement efficace pour trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ( TDAH), mais une forte augmentation des prescriptions aux États-Unis au cours des deux dernières décennies a suscité des inquiétudes parmi les chercheurs quant à des effets secondaires rares mais graves.

Dans un une nouvelle étude frappante Publié jeudi, une équipe dirigée par la psychiatre Lauren Moran du Mass General Brigham à Boston a découvert que les personnes prenant de fortes doses de stimulant courent un risque plus de cinq fois plus élevé de développer psychose ou manie.

Les facteurs clés incluent l’absence de directives sur les doses supérieures et l’augmentation notable du nombre de jeunes adultes utilisant le médicament depuis la COVID-19[feminine pandémieen grande partie grâce à l’essor des prestataires de télémédecine.

Moran a déclaré à l’AFP que son intérêt était né de son passage dans une unité d’hospitalisation traitant des étudiants universitaires dans la région du Grand Boston.

« Nous avons vu beaucoup de gens arriver sans antécédents psychiatriques particuliers, et développer un premier épisode de psychose ou de manie dans le contexte de la consommation de stimulants sur ordonnance », a-t-elle déclaré.

Lorsque la Food and Drug Administration a eu connaissance de tels cas dans les années 2000, elle a ajouté un avertissement sur l’étiquette du médicament – ​​mais relativement peu de recherches ont été menées pour quantifier les taux d’effets secondaires ou leur lien avec le niveau de dosage.

Pour leur enquête, Moran et ses collègues ont examiné les dossiers médicaux électroniques de personnes âgées de 16 à 35 ans admises dans les hôpitaux Mass General Brigham entre 2005 et 2019. Il s’agit de l’âge d’apparition typique de la psychose, ou de la perte de contact avec la réalité.

Les chercheurs ont identifié 1 374 personnes vivant leur premier épisode de psychose ou de manie – un état perturbateur caractérisé par une énergie élevée et un comportement erratique – et les ont comparées à 2 748 patients témoins hospitalisés pour d’autres troubles psychiatriques.

En analysant la consommation d’Adderall au cours du mois précédent et en ajustant d’autres variables comme la consommation de substances, ils ont pu déterminer spécifiquement l’impact des stimulants.

Ils ont trouvé ceux qui avaient pris de l’Adderall étaient 2,68 fois plus susceptibles d’avoir été hospitalisés pour psychose ou manie par rapport à ceux qui n’en avaient pas pris – et ce risque augmentait à 5,28 fois plus à des doses plus élevées de 40 milligrammes et plus.

Une analyse distincte a révélé pas de risque accru avec la Ritalineun autre stimulant prescrit pour le TDAH. Moran a suggéré que cela pourrait être dû à des différences fondamentales dans la façon dont les deux médicaments fonctionnent.

Entreprises de télémédecine

Ces deux médicaments augmentent les niveaux de dopamine, un messager chimique impliqué dans le système de récompense du cerveau, la motivation et l’apprentissage. Cependant, alors que l’Adderall, une amphétamine, augmente la libération de dopamine, la Ritaline agit en bloquant sa réabsorption.

Pour Moran, l’un des points essentiels à retenir est la nécessité d’indiquer clairement les limites supérieures de dose sur les étiquettes. L’étiquette actuelle recommande de traiter les patients avec 20 milligrammes, mais dans la pratique, les médecins varient considérablement dans leurs prescriptions.

Cette variabilité provient en partie d’une altération sévère des symptômes du TDAH qui nécessite des doses plus élevées, mais Moran a parfois observé une « négligence dans la prescription des doses », tandis qu’à d’autres moments, les patients peuvent « faire du shopping » pour trouver un médecin prêt à prescrire ce qu’ils veulent.

« Les gens, y compris les cliniciens, pourraient penser qu’ils peuvent éliminer tous les symptômes du TDAH, mais ce n’est pas une attente réaliste », a-t-elle ajouté.

Les entreprises de télémédecine, en particulier, ont fait l’objet d’une attention particulière pour avoir prétendument surprescrit de l’Adderall, contribuant ainsi à des pénuries pour ceux qui ont réellement besoin du médicament.

La Drug Enforcement Administration, qui avait proposé de révoquer les prescriptions de télésanté pour l’Adderall, les a prolongées jusqu’à fin 2024 en réponse aux nombreux commentaires du public.

© Agence France-Presse