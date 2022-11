Des données solides sur le vaccin contre le VRS redonnent espoir après des années de futilité – Shaw Local

De nouvelles recherches montrent que la vaccination des femmes enceintes a aidé à protéger leurs nouveau-nés contre le virus respiratoire commun mais effrayant appelé VRS qui remplit les hôpitaux avec des bébés sifflants chaque automne.

Les résultats préliminaires laissent espérer qu’après des décennies d’échec et de frustration, les vaccins contre le VRS pourraient enfin se rapprocher.

Pfizer a annoncé mardi qu’une vaste étude internationale a révélé que la vaccination des futures mamans était efficace à près de 82 % pour prévenir les cas graves de VRS au cours des 90 premiers jours de vie les plus vulnérables de leurs bébés. À l’âge de 6 mois, le vaccin s’avérait toujours efficace à 69 % contre les maladies graves – et il n’y avait aucun signe de problèmes de sécurité chez les mères ou les bébés.

“Les mamans donnent toujours leurs anticorps à leur bébé”, a déclaré la virologue Kena Swanson, vice-présidente des vaccins viraux de Pfizer. “Le vaccin les place simplement dans une bien meilleure position” pour former et transmettre des anticorps anti-VRS.

La quête du vaccin n’est pas seulement pour protéger les nourrissons. Le VRS est également dangereux pour les personnes âgées, et Pfizer et son rival GSK ont récemment annoncé que leurs vaccins concurrents se sont également avérés protecteurs pour les personnes âgées.

Aucune des découvertes n’aidera cette année alors qu’une poussée précoce de VRS envahit déjà les hôpitaux pour enfants. Mais ils soulèvent la possibilité qu’un ou plusieurs vaccins soient disponibles avant la saison du VRS de l’automne prochain.

“Je croise les doigts”, a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt. “Nous faisons des percées.”

Les données de mardi ont été rapportées dans un communiqué de presse et n’ont pas été vérifiées par des experts indépendants.

Voici un aperçu de la longue quête des vaccins contre le VRS.

QU’EST-CE QUE LE VRS ?

Pour la plupart des personnes en bonne santé, le VRS, ou virus respiratoire syncytial, est une nuisance semblable au rhume. Mais pour les très jeunes, les personnes âgées et les personnes ayant certains problèmes de santé, cela peut être grave, voire mortel. Le virus peut infecter profondément les poumons, provoquant une pneumonie, et chez les bébés, il peut gêner la respiration en enflammant de minuscules voies respiratoires.

Aux États-Unis, environ 58 000 enfants de moins de 5 ans sont hospitalisés pour le VRS chaque année et plusieurs centaines en meurent. Parmi les adultes de 65 ans et plus, environ 177 000 sont hospitalisés avec le VRS et 14 000 meurent chaque année.

Dans le monde, le VRS tue environ 100 000 enfants par an, principalement dans les pays pauvres.

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE VACCIN?

Un drame dans les années 1960 a fait reculer tout le domaine. En utilisant l’approche qui a conduit au premier vaccin contre la poliomyélite, les scientifiques ont fabriqué un vaccin expérimental contre le VRS en cultivant le virus dans un laboratoire et en le tuant. Mais les tests chez les enfants ont révélé que non seulement le vaccin n’était pas protecteur, mais que les jeunes qui avaient attrapé le VRS après la vaccination s’en sortaient moins bien. Deux sont morts.

“Pendant 20 ans, même si la science progressait, personne ne voulait s’approcher du développement d’un vaccin contre le VRS”, a déclaré Schaffner.

Même les candidats vaccins modernes contre le VRS d’aujourd’hui ont d’abord été testés sur des adultes plus âgés, et non sur des enfants, a-t-il noté.

QU’EST-CE QUI A REMIS LE DÉVELOPPEMENT SUR LA VOIE ?

Les vaccins modernes ont tendance à cibler la surface externe d’un virus, ce que le système immunitaire voit lorsqu’un germe l’envahit. Pour le RSV, cette cible est la soi-disant protéine F qui aide le virus à se verrouiller sur les cellules humaines. Encore une fois, il y avait un obstacle : cette protéine est un métamorphe, réarrangeant sa forme avant et après qu’elle « fusionne » avec les cellules.

Il s’avère que le système immunitaire ne forme des anticorps efficaces contre le VRS que lorsqu’il repère ce qu’on appelle la version pré-fusion de cette protéine, a expliqué le biologiste structural Jason McLellan de l’Université du Texas à Austin.

En 2013, McLellan et le virologue Barney Graham travaillaient aux National Institutes of Health lorsqu’ils se sont penchés sur la forme correcte et ont compris comment la congeler sous cette forme. Cette découverte a ouvert la voie au développement actuel d’une variété de candidats vaccins expérimentaux contre le VRS.

(Cette même découverte a été la clé des vaccins COVID-19 extrêmement réussis, car le coronavirus est également masqué par une protéine de surface qui change de forme.)

QU’EST-CE QU’IL Y A DANS LE PIPELINE ?

Plusieurs entreprises créent des vaccins contre le VRS, mais Pfizer et son rival GSK sont les plus avancés. Les deux sociétés ont récemment signalé des tests de phase finale chez les personnes âgées. Les vaccins concurrents sont fabriqués un peu différemment, mais chacun s’est avéré très efficace, en particulier contre les maladies graves. Les deux sociétés prévoient de demander l’approbation réglementaire aux États-Unis d’ici la fin de l’année, ainsi que dans d’autres pays.

Les données sur les adultes plus âgés “semblent fantastiques”, a déclaré McLellan, qui a suivi de près le développement du vaccin. “Je pense que nous sommes sur la bonne voie.”

Et si la vaccination des femmes enceintes réussit, cela pourrait être “une victoire pour deux personnes au lieu d’une seule”, en offrant une protection à la fois à la future maman et au bébé, a déclaré le Dr Wilbur Chen de la faculté de médecine de l’Université du Maryland.

Le vaccin maternel de Pfizer est la même recette qu’il a testé avec succès chez les personnes âgées – et il prévoit également de demander l’approbation de la Food and Drug Administration pour ces vaccinations d’ici la fin de l’année.

La nouvelle étude a inclus 7 400 femmes enceintes dans 18 pays, dont les États-Unis, et s’est étendue sur plusieurs saisons de VRS. Les résultats préliminaires rapportés mardi montrent que le vaccin était le plus efficace contre les maladies graves. Pour les maladies plus bénignes, l’efficacité était de 51% à 57% – en deçà des exigences statistiques de l’étude, mais un résultat que Pfizer a toujours qualifié de significatif sur le plan clinique car cela pourrait signifier moins de déplacements chez le médecin.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.