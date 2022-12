Des données militaires américaines sensibles trouvées sur eBay – NYT

Des passionnés d’informatique allemands auraient acheté des gadgets contenant des informations sur 2 600 personnes d’Irak et d’Afghanistan

Un club informatique allemand a acheté plusieurs appareils de capture biométrique sur eBay et a découvert qu’ils contenaient encore des empreintes digitales, des scans d’iris, des photographies et des descriptions de milliers de personnes qui ont interagi avec l’armée américaine en Irak et en Afghanistan, selon le New York Times.

Inspirés par un article de 2021 sur les talibans saisissant des appareils biométriques similaires après le retrait américain d’Afghanistan, Matthias Marx et des membres du Chaos Computer Club à Berlin ont acheté six de ces appareils sur eBay, a rapporté mardi le journal.

L’une de ces machines – un kit d’inscription électronique sécurisé (SEEK II) qui a coûté 68 $ à Marx – contenait des scans effectués dans les centres de détention, lors de patrouilles, à la suite d’un attentat à la bombe en bordure de route et sur le personnel local. L’appareil avait été utilisé pour la dernière fois près de la ville afghane de Kandahar en 2012, et la plupart des personnes dont il contenait les données venaient d’Irak et d’Afghanistan. Plusieurs étaient considérés comme des terroristes par les États-Unis.

Le SEEK II est un appareil de la taille d’une boîte à chaussures, capable d’enregistrer des empreintes digitales, des scans d’iris et des photographies. Il stocke ces données sur une carte mémoire, permettant aux soldats de compiler des informations biométriques lors de leurs déplacements et de les télécharger ultérieurement dans une base de données militaire.

Si l’armée américaine avait simplement retiré la carte mémoire de l’appareil, Marx et son équipe n’auraient pas pu voir les informations personnelles de 2 632 personnes.

“C’était troublant qu’ils n’aient même pas essayé de protéger les données”, Marx a déclaré au Times. “Ils ne se souciaient pas du risque, ou ils l’ignoraient.”

Après que les États-Unis ont retiré leurs forces d’Afghanistan en août dernier, les talibans auraient mené une vague d’assassinats en représailles. Selon Human Rights Watch, les militants ont ciblé, entre autres, des habitants qui travaillaient pour l’armée afghane soutenue par les États-Unis. Les dirigeants talibans ont rejeté les affirmations de Human Rights Watch, les décrivant comme « diffamation contre l’Émirat islamique d’Afghanistan ».

Un deuxième SEEK II, utilisé pour la dernière fois en Jordanie en 2013, contenait les empreintes digitales et les scans de “un petit groupe de militaires américains”, précise le Times, notant que selon l’armée américaine, ces informations auraient été stockées lors d’une séance d’entraînement.

Le Pentagone a dit qu’il est “pas en mesure de confirmer l’authenticité des données présumées”, et a appelé le Chaos Computer Club à renvoyer les appareils aux États-Unis. Marx a déclaré au Times qu’il prévoyait de supprimer les données après avoir présenté ses découvertes lors d’un événement de hackers à Berlin cette semaine.