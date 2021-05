Des donateurs conservateurs approchés pour payer la nounou et l’entraîneur personnel de Johnson, selon des rapports

Des donateurs conservateurs ont été approchés pour couvrir le coût d’une nounou pour le fils de Boris Johnson, Wilfred, a-t-on rapporté – le personnel du parti ayant eu une semaine pour remettre toutes les communications liées à la rénovation controversée de l’appartement de Downing Street.

Un député conservateur non identifié a reçu une plainte d’un partisan à qui on a demandé de payer la garde d’enfants pour l’enfant d’un an, selon le Dimanche Times.

Le donateur aurait déclaré au député: «Cela ne me dérange pas de payer pour des tracts, mais je ne veux pas qu’on me demande de payer pour essuyer littéralement les fesses du bébé du Premier ministre.»

Downing Street n’a pas nié l’affirmation selon laquelle le Premier ministre aurait contracté un prêt personnel pour rembourser le parti conservateur pour les rénovations, a-t-il rapporté.

Un tel prêt devrait être déclaré pour éviter les conflits d’intérêts.

Des enquêtes séparées sur le financement de la redécoration de l’appartement de Johnson sont menées par le chef de la fonction publique Simon Case, le conseiller indépendant sur les intérêts des ministres Lord Geidt et la Commission électorale.

Le Premier ministre a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait personnellement couvert tout autre chose que l’allocation d’entretien de 30 000 £ pour les résidents de Downing Street.

Le personnel du Parti conservateur a eu une semaine pour remettre toutes les communications liées aux rénovations de l’appartement de Boris Johnson au 11 Downing Street ou faire face à des conséquences criminelles, selon les rapports.

Les temps et Le soleil a rapporté samedi que tout le personnel du Parti conservateur avait reçu un e-mail des ressources humaines au nom d’Alan Mabbutt, un haut fonctionnaire et juriste enregistré, au sujet de l’enquête de la Commission qui leur disait: «Vous êtes averti qu’il s’agit d’une enquête criminelle. «

Le courriel indiquait que toutes les communications devaient être fournies à l’enquête avant le 7 mai.

L’approche des donateurs concernant les frais de garde d’enfants a également été mentionnée dans Mail le dimanche, qui a déclaré que les bankrollers conservateurs avaient également été invités à couvrir le coût d’un entraîneur personnel pour le Premier ministre.

Le n ° 10 n’a pas nié que des donateurs avaient été approchés, a déclaré le journal, mais a insisté sur le fait que Johnson avait « payé personnellement » les deux membres du personnel.

L’indépendant a demandé un commentaire à Downing Street.

Rapports supplémentaires par l’AP