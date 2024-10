Des donateurs aux poches profondes financent une université « anti-réveillée »

Les milliardaires qui sont devenus dégoûtés par les manifestations anti-israéliennes perturbatrices sur les campus universitaires américains abandonnent leur alma maters d’élite – et soutiennent à la place une nouvelle université « anti-réveillée » au Texas qui ne compte que 92 étudiants, selon un rapport.

Le commerçant de Wall Street Jeff Yass, le magnat de l’immobilier Harlan Crow et l’investisseur Len Blavatnik ne sont que quelques-uns des donateurs aux poches profondes qui ont inondé l’Université d’Austin, ou UATX, avec environ 200 millions de dollars jusqu’à présent. selon le Wall Street Journal.

Yass à lui seul a donné 35 millions de dollars à la petite école – qui est actuellement située dans un ancien grand magasin, a indiqué le Journal.

Les milliardaires abandonnent leur alma maters d’élite et soutiennent à la place une nouvelle université anti-réveillée de 92 étudiants au Texas. Ricardo B. Brazziell/Homme d’État américain / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Crow – un donateur majeur du GOP et ami proche du juge de la Cour suprême Clarence Thomas – a déclaré qu’il s’attend à ce que la nouvelle université encourage la diversité idéologique.

« Aujourd’hui, une grande partie de l’enseignement supérieur semble vouloir rejeter les réalisations occidentales et les réalisations des civilisations occidentales dans leur intégralité », a-t-il déclaré au Journal. « Beaucoup de gens pensent que c’est une mauvaise idée. »

Avec sa femme, Kathy, Crow a organisé des événements pour l’école dans leur domicile de Dallas et a laissé l’école utiliser l’espace d’un parc de bureaux qu’il possède pour son programme d’été « Cours interdits ».

L’université à contre-courant a reçu un flot de contributions alors que les militants conservateurs en avaient assez des manifestations pro-palestiniennes indisciplinées sur les campus universitaires à travers le pays.

Les milliardaires ont menacé de refuser des dons importants à leurs alma maters d’élite. Les donateurs et les politiciens ont signé des pétitions pour évincer les dirigeants administratifs.

Cela explique l’attrait de l’UATX en tant qu’institution non partisane et « révélatrice de la vérité ». Le collège a accueilli sa première promotion de première année le mois dernier.

Pour commencer, l’école propose trois types de programmes : économie, politique et histoire ; Anglais et écriture créative ; et la science des données et l’informatique, selon l’Austin-American Statesman.

Pano Kanelos, président fondateur de l’université et ancien président du St. John’s College dans le Maryland, a déclaré que chaque étudiant travaillera sur un projet Polaris – une mission de quatre ans qui doit répondre à un besoin sociétal.

La guerre à Gaza et les manifestations qui ont suivi sur les campus universitaires n’ont fait qu’augmenter les dons des milliardaires au collège anti-réveil. Getty Images

Une vidéo promotionnelle sur la page YouTube de l’école montre des campements pro-palestiniens dans d’autres collèges parallèlement à un séminaire à l’Université d’Austin.

« Ils brûlent, nous construisons », indique un message à la fin de la vidéo.

Les projets d’ouverture de l’école ont été annoncés à l’automne 2021.

Les fondateurs de l’école comprennent le capital-risqueur Joe Lonsdale et le journaliste Bari Weiss.

Lonsdale a cofondé Palantir Technologies et fait un don à l’ancien président Donald Trump. Weiss a travaillé auparavant au Wall Street Journal et au New York Times et a depuis fondé Free Press, un bulletin d’information indépendant.

Le commerçant de Wall Street Jeff Yass a fait don de 35 millions de dollars à la petite école, selon le Wall Street Journal. Groupe international Susquehanna

« L’enseignement supérieur a besoin de concurrence », a déclaré Yass dans un communiqué. « Il est temps pour les philanthropes de créer de nouveaux collèges, conformément à la manière dont les établissements d’enseignement américains ont été fondés. »

Parmi les autres donateurs figurent Peter Thiel, co-fondateur de PayPal et de Palantir, qui a déjà proposé de payer 100 000 $ aux étudiants pour qu’ils abandonnent leurs études et démarrent une entreprise ; le philanthrope milliardaire John Arnold et son épouse Laura ; et le coprésident du Groupe Meritage, Alex Magaro, qui a fait un don de 10 millions de dollars à l’école le mois dernier.

La guerre à Gaza et les manifestations qui ont suivi sur les campus universitaires aux États-Unis n’ont fait qu’augmenter les dons.

Blavatnik, qui est juif, a fait don d’un million de dollars à l’école peu après l’attaque du Hamas contre Israël. Plus tard, il a mis fin à ses dons à l’Université Harvard.

Daniel Lubetzy, fondateur de Kind Snacks et fils d’un survivant de l’Holocauste, a fait un don à l’école depuis ses débuts.

Harlan Crow, promoteur immobilier et militant conservateur, a soutenu le nouveau collège. Grant Miller via AP

« Il a fallu ce qui s’est passé au lendemain du 7 octobre sur les principaux campus pour convaincre Wall Street, pour convaincre les gens de la Silicon Valley, qu’il y avait vraiment un problème » avec l’enseignement supérieur, a déclaré un autre des fondateurs de l’école et historien Niall Ferguson.

L’école est actuellement en attente d’accréditation, qu’elle ne pourra recevoir qu’après avoir obtenu son diplôme de première promotion.

Pour inciter ses premiers étudiants, qui prennent le risque d’aller dans une toute nouvelle école non accréditée, l’UATX accorde des bourses d’études complètes à tous ses étudiants de première année, d’une valeur de 130 000 $.

Près de la moitié de la promotion inaugurale vient du Texas. Un tiers des étudiants sont des femmes.

Les dirigeants de SpaceX et de Boring Company d’Elon Musk sont à l’origine des programmes d’ingénierie de l’école.

L’école a accordé des bourses d’études complètes d’une valeur de 130 000 $ chacune à l’ensemble de sa classe inaugurale. Ricardo B. Brazziell/Homme d’État américain / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Lonsdale, président du conseil d’administration de l’école, fait don de quelques acres de terrain à l’extérieur d’Austin pour le centre scientifique et technologique de l’école.

Pendant ce temps, l’UATX continue de rechercher un campus principal permanent.

Bien que le nouveau collège prétende être non partisan, une partie importante de ses fondateurs sont des donateurs de longue date du GOP.

« Tous ceux qui nous donnent sont des critiques de l’enseignement supérieur », a déclaré Kanelos au Journal.