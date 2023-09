Des « dommages irréversibles » causés à la Grande Muraille de Chine par des ouvriers cherchant un raccourci : police – National

Deux personnes ont été arrêtées dans un comté du nord de la Chine après que la police locale a déclaré qu’une partie de la Grande Muraille de Chine avait été détruite à l’aide d’une excavatrice.

UN libération du bureau de la sécurité publique du comté de Youyu déclare qu’un homme de 55 ans et une femme de 38 ans travaillaient sur un chantier de construction à proximité et souhaitaient réduire la distance qu’ils devaient parcourir avec l’excavatrice pour se rendre sur le chantier.

Ils auraient utilisé la machine pour élargir une brèche dans la Grande Muraille qui existait déjà afin qu’elle soit suffisamment grande pour que la pelle puisse passer.

Ce faisant, les deux hommes ont causé des « dommages irréversibles » à cette section de la Grande Muraille, qui remonte à la dynastie Ming, a indiqué la police locale. La dynastie Ming a duré de 1368 à 1644, mais certaines parties de la Grande Muraille sont plus de 2 000 ans.

L’histoire continue sous la publicité

Une autre vue d’une grande brèche dans la Grande Muraille de Chine qui aurait été créée par deux ouvriers équipés d’une excavatrice.

Bureau de la sécurité publique du comté de Youyu



La police a appris les dégâts causés à la Grande Muraille le 24 août après avoir reçu un rapport faisant état d’une brèche importante. Une enquête préliminaire a conclu que le mur avait été creusé avec de la machinerie lourde. La police a patrouillé la zone et a finalement trouvé l’homme et la femme avec une excavatrice dans un comté voisin.

Les deux hommes ont été arrêtés alors que l’enquête se poursuit. Leurs noms n’ont pas été divulgués par les autorités, bien que la police affirme que le nom de famille de l’homme est Zheng et celui de la femme est Wang. Tous deux sont originaires du comté de Horinger, dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine.

Selon Chine Quotidien, les deux hommes ont admis avoir utilisé la pelle sur la Grande Muraille. Ils ont été accusés d’avoir détruit un vestige culturel.

Un homme de 55 ans et une femme de 38 ans ont été arrêtés pour avoir endommagé une section de la Grande Muraille de Chine.

Bureau de la sécurité publique du comté de Youyu



À la mode maintenant Fusillade lors d’un mariage à Ottawa : ce que l’on sait de l’incident qui a fait 2 morts et 6 blessés

« Nature’s Ozempic » est une « arnaque » – mais ces 3 médicaments contre l’obésité donnent des résultats étonnants

La partie du site antique qui a été endommagée se trouve à proximité d’une tour phare de la dynastie Ming qui est relativement bien conservée, bien que la police craigne que les fouilles ne menacent l’intégrité du mur. Les dégâts se sont produits dans un tronçon de la Grande Muraille appelé la 32e Grande Muraille.

L’histoire continue sous la publicité

La Grande Muraille s’étend sur plus de 20 000 kilomètres et a été désignée comme Patrimoine mondial de l’UNESCO site en 1987.

Alors que les parties les plus célèbres du mur sont magnifiquement construites et bien entretenues, d’autres parties de la structure sont en mauvais état. Rapports de la BBC. Un article du Beijing Times de 2016 suggère que plus de 30 % de la Grande Muraille construite sous la dynastie Ming a été détruite.

Ces dernières années, les autorités chinoises ont des efforts redoublés pour protéger la Grande Muraille et réprimer le vandalisme.