Des documents gouvernementaux « top secrets » ont révélé que le premier ministre canadien Justin Trudeau avait invité l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) à envoyer ses troupes en Ontario pour un entraînement par temps froid et qu’il était mécontent de son annulation, selon deux médias canadiens.

Le document de 34 pages sur l’accès à l’information a été diffusé par le gouvernement canadien à Rebel News et au Globe and Mail, probablement par erreur.

Les deux médias ont publié des extraits des dossiers mercredi, révélant que des membres de l’APL devaient assister à un exercice militaire dans une base en Ontario en 2019.

Selon les notes de service, la formation a ensuite été annulée par le chef d’état-major de la Défense Jonathan Vance en raison des craintes que la Chine puisse utiliser le voyage pour obtenir des informations du Canada.

Mais Trudeau était mécontent de l’annulation, car il pensait que cela ressemblerait à des représailles contre la détention par la Chine de deux ressortissants canadiens, et a insisté pour que les responsables chinois soient laissés tomber doucement, selon les mémos.

Ezra Levant, fondateur du site d’information conservateur Rebel News, a affirmé jeudi que l’APL envoyait des espions et pas seulement des soldats au Canada dans le cadre du partenariat.

Les plans de l’exercice militaire conjoint sont intervenus alors que les tensions montaient entre les deux pays, les mois à venir après que le Canada a arrêté le dirigeant de Huawei, Meng Wanzou, et la Chine a riposté en arrêtant Michael Spavor et Michael Kovrig.

La publication des fichiers intervient à l’occasion du deuxième anniversaire des arrestations de Spavor et Kovrig alors que les deux restent derrière les barreaux à Pékin.

Levant a déclaré à Tucker Carlson jeudi soir que la formation par temps froid en Ontario n’est qu’un exemple d’un partenariat élargi entre le Canada et l’APL.

Les deux pays étaient engagés dans 18 projets communs différents en 2019, a-t-il déclaré, y compris des troupes envoyées entre les pays et le Canada pour former des généraux chinois de haut rang.

«C’est un choc pour les Canadiens», a déclaré Levant. « Cette guerre par temps froid dont vous parlez n’est que l’un des 18 projets conjoints que les Forces armées canadiennes ont eu avec l’Armée populaire de libération en 2019 seulement.

«Le Canada forme un et deux premiers généraux chinois dans nos collèges de guerre, formant des lieutenants et des majors, des commandants.

Levant a déclaré qu’il pensait que la Chine avait envoyé des espions au Canada dans le cadre de divers projets.

« Nous envoyons des Canadiens en Chine, nous amenons des Chinois – je pense que ce ne sont pas seulement des soldats, je pense qu’ils sont également des espions – au Canada, et je ne connais pas une seule personne dans ce pays au courant. ça, dit-il.

Levant a déclaré que c’était probablement une erreur du gouvernement canadien de divulguer les documents ou le travail d’un dénonciateur souhaitant exposer la relation.

« Mais cela s’est produit et nous l’avons découvert vraiment par accident lorsque le gouvernement m’a envoyé des documents d’accès à l’information et a oublié de les masquer, ou franchement quelqu’un au sein du gouvernement a voulu dénoncer cette relation incroyablement à l’envers » il a dit.

Des membres de l'Armée populaire de libération de la Chine sur la photo

Alors que Trudeau essayait de rester du côté de la Chine, il critiquait également Donald Trump, a déclaré Levant à propos des mémos.

« Dans ces mêmes notes dont vous parlez, le bureau de Trudeau soutenait la Chine et condamnait l’administration Trump », a-t-il déclaré.

« C’était une moralité à l’envers, inversée – elle s’infiltre complètement dans notre bureaucratie, notre diplomatie et ils essaient également de rallier l’armée. »

Les notes de service révèlent également que les États-Unis ont averti le Canada des risques de s’engager dans la formation avec la Chine, mais que les préoccupations ont été ignorées, a déclaré Levant.

Il s’est dit préoccupé par le fait que la formation pourrait être utilisée pour recueillir des renseignements sur le Canada et apprendre ses techniques militaires afin de les utiliser contre le pays en bout de ligne.

« Dans ces notes, vous pouvez voir que l’administration Trump a averti le Canada que cet entraînement à la guerre d’hiver transférerait à la Chine des connaissances qui pourraient être utilisées », a-t-il déclaré.

«Maintenant, ils n’expliquent pas, serait-il utilisé pour affronter des Ouïghours à Chin Jang, des Tibétains pour combattre l’Inde dans l’Himalaya, ou même pour nous combattre?

« Et quand l’armée, l’armée canadienne, a déclaré que nos alliés américains ou nos alliés étaient préoccupés par cela, le personnel de Trudeau a repoussé et a dit, est-ce juste l’administration Trump, ou est-ce que quelqu’un d’autre s’en inquiète? »

Levant a déclaré que les documents montrent « une antipathie envers l’Amérique » de la part de Trudeau alors qu’il veut « laisser le président chinois XI Jinping sauver la face ».

Ezra Levant, fondateur du site d'information conservateur Rebel News, a affirmé jeudi sur Fox que l'APL envoyait des espions et pas seulement des soldats au camp d'entraînement

Selon les notes de service, la formation a été annulée par le chef d'état-major de la Défense Jonathan Vance en raison des craintes que la Chine puisse utiliser le voyage pour obtenir des informations du Canada. Mais Trudeau était mécontent de l'annulation

Les dossiers des armes fumantes publiés cette semaine révèlent que le général Vance a décidé d’annuler les exercices militaires d’hiver avec l’APL en janvier 2019.

Cette décision est intervenue après que la Chine a arrêté Spavor et Kovrig en décembre 2018.

Mais, les fichiers montrent que le département des affaires mondiales du Canada, y compris un des principaux collaborateurs de Trudeau, s’est opposé à la décision, craignant que la Chine ne la percevrait comme un retour sur les arrestations.

« Si le Canada réduisait considérablement son engagement militaire avec la Chine, la Chine lira probablement cela comme une mesure de représailles liée à l’affaire Meng Wanzhou », lit-on dans la note de février 2019, selon Rebel News.

La note de service a été envoyée au sous-ministre des Affaires étrangères de l’époque, Ian Shugart, aujourd’hui le plus haut fonctionnaire du Canada, exposant les arguments en faveur d’une lettre à envoyer au sous-ministre de la Défense.

Les plans de l’exercice militaire conjoint sont intervenus alors que les tensions montaient entre les deux pays après que la Chine a arrêté Michael Spavor (à gauche) et Michael Kovrig (à droite). La publication des fichiers intervient à l’occasion du deuxième anniversaire des arrestations de Spavor et Kovrig alors que les deux restent derrière les barreaux à Pékin

Leurs arrestations sont intervenues quelques jours après que le Canada a arrêté le dirigeant de Huawei, Meng Wanzou (ci-dessus)

«Le Canada ne veut pas être le partenaire qui réduit les interactions bilatérales normales», lit-on dans la lettre.

«Compte tenu de l’examen approfondi, toute décision du Canada de réduire / couper les liens devrait être soigneusement examinée pour éviter d’envoyer des messages inutiles ou involontaires.

L’ancien diplomate canadien Kovrig et l’homme d’affaires Spavor ont été arrêtés par la Chine le 10 décembre 2018.

Cela est arrivé quelques jours seulement après que le Canada a détenu Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei.

Les procureurs chinois ont annoncé plus tôt cette année que Kovrig avait été accusé d’espionnage pour des secrets d’État et des renseignements et Spavor pour espionnage pour une entité étrangère et divulgation illégale de secrets d’État.

Aucun autre détail n’a été publié sur leur cas.

Deux ans plus tard, les deux Canadiens sont toujours derrière les barreaux et le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’ils avaient été «arrêtés, inculpés et jugés».

Cependant, le Département des affaires mondiales du Canada a déclaré plus tard que les hommes n’avaient pas été jugés.