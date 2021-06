Des documents top secrets du ministère de la Défense sur le HMS Defender et l’armée britannique retrouvés à l’arrêt de bus après l’impasse sur la mer Noire

Des documents TOP secrets du MOD contenant des détails sur le HMS Defender et l’armée britannique ont été trouvés à un ARRÊT DE BUS dans une bévue embarrassante.

Les papiers explosifs ont été retrouvés dans un « tas détrempé » derrière l’arrêt de bus dans le Kent mardi matin, un jour avant que Defender ne soit impliqué dans une confrontation avec des bateaux russes en mer Noire, selon un rapport.

Les documents secrets trouvés à un arrêt de bus dans le Kent ont révélé des détails sur le HMS Defender Crédit : AFP

Composés de 50 pages, les documents détaillent la réaction attendue de la Russie au navire de guerre HMS Defender naviguant près de la Crimée mercredi.

Une autre page a expliqué les plans pour une présence militaire continue en Afghanistan après le retrait de l’OTAN plus tard cette année, selon un rapport de la BBC.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré au Beeb qu’un membre du personnel avait signalé la perte des documents secrets.

Le gouvernement a lancé une enquête sur l’incident, indique le rapport.

Un membre anonyme du public a contacté la BBC quand ils ont trouvé les papiers à l’arrêt de bus.

Selon le rapport, les documents, qui contiennent des e-mails et des présentations Powerpoint, pourraient provenir du bureau d’un haut responsable du MOD.

Les documents ont montré que le « passage innocent du HMS Defender dans les eaux territoriales ukrainiennes », avec ses canons couverts et son hélicoptère rangé, devrait provoquer une réaction de la Russie.

L’Ukraine et la Russie sont en désaccord depuis que Moscou a annexé la Crimée à Kiev, une décision qui a été condamnée par la communauté internationale.

Mercredi, le HMS Defender était suivi par plus de 20 avions russes et deux bateaux alors qu’il naviguait à 12 milles au large des côtes de Crimée.

Le HMS Defender, le HNLMS Evertsen et l’USS Laboon en opération dans la mer Noire il y a cinq jours – avec un navire russe visible à l’horizon

Le gouvernement britannique a démenti les affirmations de Moscou selon lesquelles un patrouilleur russe aurait tiré des coups de semonce sur le navire de guerre britannique et qu’un avion à réaction aurait largué des bombes sur son passage.

Et les documents trouvés à l’arrêt de bus montrent que la mission à travers les eaux ukrainiennes a été surnommée « Op Ditroite » et a fait l’objet de discussions de haut niveau lundi soir.

« Que comprenons-nous de l’éventuelle « fête de bienvenue »… ? », aurait demandé un responsable du MOD lors d’une réunion.

Les documents avertissaient que la réaction de Moscou serait « affirmée ».

« Après la transition d’une activité d’engagement de défense à une activité opérationnelle, il est fort probable que les interactions RFN (marine russe) et VKS (force aérienne russe) deviendront plus fréquentes et plus affirmées », ont déclaré les docs.

Plus à venir…

