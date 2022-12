Des documents sur Twitter révèlent la pression du FBI pour contrôler la parole

Les responsables fédéraux ont signalé à plusieurs reprises des utilisateurs spécifiques et des messages qu’ils souhaitaient supprimer du site de médias sociaux

Twitter a maintenu “constante et omniprésente” contacts avec le FBI et d’autres agences de renseignement américaines depuis plusieurs années, selon des documents internes de l’entreprise divulgués aux journalistes. Les fichiers semblent montrer une campagne gouvernementale concertée pour mettre sur liste noire le contenu étiqueté comme “désinformation.”

Publié vendredi par le journaliste Matt Taibbi, le sixième versement des «Twitter Files» a révélé une pression supplémentaire exercée sur le site Web par le FBI et le Département de la sécurité intérieure (DHS) entre janvier 2020 et pas plus tard que le mois dernier, principalement axée sur la modération de publications et de comptes particuliers traitant des élections américaines.

Alors que des documents antérieurs indiquaient une coordination de haut niveau entre les agences de renseignement et Twitter, les derniers dossiers suggèrent qu’une telle collusion a eu lieu à une plus grande échelle qu’on ne le savait auparavant. En moins de trois ans, l’ancien responsable de la sécurité et de la confiance du site, Yoel Roth, a échangé à lui seul plus de 150 e-mails avec le FBI.

Avant vendredi, Roth était le seul dirigeant qui aurait eu des contacts réguliers et directs avec le bureau, mais les nouveaux dossiers montrent que la responsable juridique Stacia Cardille détenait également réunions hebdomadaires avec non seulement le FBI, mais le DHS, le ministère de la Justice (DOJ) et le bureau du directeur du renseignement national (ODNI) à partir de septembre.

Lire la suite Jack Dorsey répond aux fichiers Twitter

Dans une lettre adressée à l’ancien avocat général adjoint de Twitter, Jim Baker – lui-même un ancien avocat du FBI – Cardille a noté qu’elle avait demandé s’il y aurait “obstacles” à transmettre des informations classifiées aux partenaires de l’industrie. Dans réponsele FBI était “catégorique” qu’il y avait “Aucun obstacle au partage.”

“Ce passage souligne l’ambiance unique d’une grande famille heureuse entre Twitter et le FBI. Avec quelle autre entreprise le FBI serait-il allègrement d’accord pour qu’il n’y ait « aucun obstacle » aux informations classifiées ? a demandé Taibbi.

Un certain nombre de messages envoyés à Twitter par le FBI contiennent des demandes explicites de suppression de certains messages, voire d’interdiction totale de comptes. Dans un cas, l’agence a tellement signalé “contenu non conforme possible” que les membres du personnel de Twitter ont été vus plus tard se félicitant les uns les autres dans un chat interne de l’entreprise pour le “entreprise monumentale” de l’examiner.

Une autre missive envoyée le 5 novembre 2022 par le « National Election Command Post » du FBI a fourni un liste de 25 comptes ce “peut justifier une action supplémentaire.” Twitter n’a pas tardé à interdire définitivement sept de ces poignées, alors qu’il en suspendait temporairement un autre et supprimait huit tweets pour des allégations “violations de la politique de désinformation civile.”

Lire la suite L’UE menace Elon Musk de sanctions

Une grande partie du contenu signalé détaillé dans les derniers documents concernait les élections de mi-mandat en novembre, y compris les messages de ‘Claire Foster PhD‘, un récit satirique bien connu qui se moque régulièrement des progressistes. ‘Foster’ a été signalée par le FBI après avoir plaisanté en disant qu’elle était une scrutatrice dans son état et qu’elle ajouterait “un autre vote pour les démocrates” pour chaque “commentaire négatif” laissé sur son tweet.

“Quiconque ne peut pas discerner une satire évidente de la réalité n’a pas sa place pour prendre des décisions pour les autres ou travailler pour le gouvernement fédéral”, “Foster” a déclaré à Taibbi lorsqu’il a été informé du signalement.

Bien que le compte parodique ait finalement été épargné, beaucoup d’autres n’ont pas eu autant de chance, avec documents séparés montrant plusieurs cas dans lesquels Twitter a cédé aux demandes de retrait du FBI et du DHS, ainsi qu’un réseau de partenaires entrepreneurs et ONG.

Dirigés par Taibbi et son collègue journaliste Bari Weiss, les fichiers Twitter ont été publiés sur une base continue avec la bénédiction du nouveau propriétaire du site, l’entrepreneur milliardaire Elon Musk. À ce jour, les documents ont mis en lumière plusieurs décisions controversées prises par la société, y compris des éléments concernant la suspension de l’ancien président Donald Trump, la pratique de l’interdiction de l’ombre, ainsi qu’une interdiction à l’échelle du site d’un rapport du New York Post sur le affaires étrangères de Hunter Biden, le fils du président Joe Biden.