LONDRES – Des documents relatifs au développement du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 ont été « illégalement consultés » lors d’une cyberattaque contre l’Agence européenne des médicaments.

L’EMA a déclaré mercredi dans un court communiqué sur son site Internet qu’elle « avait fait l’objet d’une cyberattaque » et avait lancé une enquête « avec les forces de l’ordre et d’autres agences compétentes ».

Le régulateur n’a pas divulgué de détails sur la nature de l’attaque, mais BioNTech a déclaré sur son site Web que les documents inclus dans sa soumission réglementaire, qui étaient stockés sur un serveur EMA, avaient été consultés. On ne sait pas exactement quels documents ont été consultés et par qui.

« Il est important de noter qu’aucun système BioNTech ou Pfizer n’a été violé en relation avec cet incident et nous ne savons pas que les participants à l’étude ont été identifiés grâce aux données consultées », a déclaré BioNTech.

La société allemande de biotechnologie a déclaré qu’elle avait décidé de publier les détails du piratage « compte tenu des considérations critiques de santé publique et de l’importance de la transparence ».

L’EMA, qui autorise l’utilisation de médicaments dans toute l’Union européenne, examine actuellement deux injections de Covid-19. L’un provient de Pfizer et BioNTech, et l’autre est fabriqué par Moderna. On ne sait pas si les documents Moderna ont également été consultés.

Le régulateur devrait annoncer une décision sur la sécurité d’utilisation des vaccins dans toute l’Europe dans les semaines à venir.

« L’EMA nous a assuré que la cyberattaque n’aura aucun impact sur le calendrier de son examen », a déclaré BioNTech.