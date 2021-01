Onze médecins font l’objet d’une enquête à la suite de la mort mystérieuse d’un mannequin qui était un témoin clé dans le tristement célèbre procès bunga bunga de l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi.

Les procureurs ont confirmé hier soir que les médecins étaient interrogés sur une éventuelle accusation d’homicide involontaire coupable pour la mort d’Imane Fadil, 34 ans, décédée il y a deux ans.

Sa famille a affirmé que l’animatrice de télévision et le mannequin avaient été empoisonnées après avoir témoigné contre Berlusconi, qui était accusée d’avoir payé des filles mineures pour avoir commis des actes érotiques lors de fêtes qu’il avait organisées.

Elle devait également comparaître lors d’un procès pour corruption à Milan, en Italie, où il a été allégué que Berlusconi a payé des témoins pour obtenir un acquittement qui lui a permis de revenir dans la vie publique.

Mais elle est décédée en mars 2019 – un mois après avoir été admise à l’hôpital Humanitas de Milan – au milieu d’affirmations qu’elle avait été empoisonnée.

Les onze médecins qui ont fait l’objet d’une enquête par les procureurs Tiziana Siciliano et Luca Gaglio, sont tous basés à l’hôpital Humanitas de Rozzano, Milan.

On dit qu’ils recherchent s’il y a eu une faute professionnelle qui aurait pu contribuer à sa mort et si sa maladie aurait pu être diagnostiquée plus tôt.

Dans un communiqué, l’hôpital a déclaré: « Nous sommes fermement convaincus qu’il y aura une absence de culpabilité envers l’un de ceux qui font l’objet d’une enquête et qui étaient responsables des soins d’Imane Fadil, qui a été pris en charge avec compétence et avec les procédures correctes. »

RIDDLE DE LA MORT

La mannequin était sortie dîner avec son avocat lorsqu’elle est tombée malade et a commencé à souffrir de «fortes douleurs musculaires, de reflux, de palpitations et de faiblesse générale».

Elle a été transportée à l’hôpital le 29 janvier – avec des tests révélant des niveaux élevés de métaux toxiques dans son corps, y compris le cadmium – utilisés pour fabriquer des batteries – cobalt, nickel et chrome.

Il y avait aussi une grande quantité d’antimoine, un produit chimique trouvé dans la peinture.

Elle est décédée un mois plus tard – avec sa famille qui publie maintenant des photos d’Imane frappée à l’hôpital avec du sang congelé sous son masque à oxygène et les yeux enfoncés.

Le beau-frère Cosimo Pasqualone a déclaré: « Elle était couverte de bleus violets et ses yeux et ses ongles étaient jaunes.

« Honnêtement, je ne pouvais pas croire que je regardais la même personne. C’était comme si toute la vie lui était aspirée. »

Une autopsie a révélé qu’elle était décédée d’une anémie aplasique, une maladie qui avait empêché sa moelle osseuse de produire des globules rouges.

La maladie peut survenir naturellement mais est également causée par les radiations, les médicaments pharmaceutiques, les pesticides et les solvants.