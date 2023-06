Des documents révèlent de profondes divisions entre Canberra et Tokyo sur les enfants enlevés

En mars, cette tête de mât et 60 minutes a révélé qu’au moins 82 enfants australiens avaient été emmenés par leurs parents japonais en vertu des lois sur la garde exclusive du pays, qui donnent à un parent un contrôle total sur l’avenir d’un enfant, déclenchant une course pour arracher des enfants à l’intérieur et à l’extérieur du Japon. Le rapport a été soulevé au Congrès américain devant une audience du comité des affaires étrangères de la Chambre en mai. Chargement « Nous devons aux enfants et à leurs familles de résoudre ces enlèvements et de travailler pour les empêcher », a déclaré Michelle Bernier-Toth, conseillère spéciale du département d’État américain pour les questions relatives aux enfants. Les responsables américains estiment que plus de 400 enfants américains ont été emmenés par leur parent japonais au cours des deux dernières décennies, tandis que des centaines d’autres sont venus d’Europe et du Royaume-Uni. Les nouveaux documents révèlent également que l’ambassade d’Australie a coordonné sa réponse aux enlèvements d’enfants avec d’autres partenaires japonais et avec l’ambassade de l’Union européenne à Tokyo, une décision qui pourrait être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures du Japon.

L’ambassade du Japon à Canberra a été contactée pour commentaires. Il a précédemment nié que les lois japonaises sur la garde exclusive facilitaient l’enlèvement d’enfants et a déclaré qu’elles étaient conçues pour protéger les partenaires fuyant des relations abusives. Le gouvernement japonais a annoncé un examen du système et des recommandations devraient être rendues d’ici la fin de cette année. « Nous saluons le Japon qui envisage une série de réformes du droit de la famille, et l’Australie a soumis une soumission à l’examen du droit de la famille du ministère japonais de la Justice en faveur d’une approche qui permet la parentalité partagée », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Penny Wong dans un communiqué en mars. Les mères et les pères australiens disent qu’ils manquent de temps pour revoir leurs enfants. « Le gouvernement japonais est sur le rythme. Le lendemain de l’âge de 16 ans de mon fils, ils m’ont envoyé une lettre disant que rien en ce qui concerne la Convention de La Haye n’est plus applicable », a déclaré le parent australien Scott Ellis, qui n’a pas vu ses enfants, Mera et Telina, depuis qu’ils ont été emmenés au Japon. sa maison dans le Queensland il y a quatre ans. Scott Ellis avec ses enfants, Mera et Telina

Le traité international de retour des enfants enlevés dans leur pays d’origine a été signé par le Japon en 2014, trois décennies après sa première promulgation. « C’était le jour de Noël. J’ai sonné, sonné, sonné, sonné, pas de réponse, pas de réponse. Alors, j’ai appelé la police de la ville locale là-bas, et je leur ai demandé de faire un contrôle de bien-être sur les enfants. À 20 heures ce soir-là, la police m’a rappelé, les enfants vont bien, mais vous allez avoir besoin d’un avocat », a déclaré Ellis. Chargement « Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse m’arriver. » Ellis, qui dirigeait des camps d’éducation en plein air et sa propre entreprise de sécurité sur la Sunshine Coast, a appelé le gouvernement australien pour obtenir des conseils.

«Ils ont dit que cela se produisait avec le Japon. C’est une affaire d’enlèvement d’enfant. Et je vais te dire, mec, ce sera le pire moment de ta vie. Nous n’aurons aucun succès », a-t-il déclaré. « Mais ce sont les processus que vous pouvez suivre. » Quatre ans plus tard, Ellis ne sait pas comment vont ses enfants. Son ex-femme a été contactée pour un commentaire. « J’ai emmené des milliers d’enfants dans des camps scolaires et je ne peux ni parler ni voir mes deux enfants », a-t-il déclaré. « C’est dévastateur, absolument dévastateur, il n’y a pas d’autre moyen de le dire. » Ellis et sa mère australienne Catherine Henderson, qui n’a pas vu ses enfants depuis quatre ans, veulent que le gouvernement australien condamne publiquement les actions du gouvernement japonais après des années de diplomatie discrète.

« Albo, lancez-vous », a déclaré Ellis, faisant référence au Premier ministre Anthony Albanese. « N’évitez pas ce sujet. Ce sont de petits enfants australiens. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n’est pas que mon cas. Il y a tellement de cas de cela. Les lois japonaises sont tout simplement déconnectées du monde d’aujourd’hui. C’est 100 % faux. » Les documents récemment publiés montrent que le gouvernement australien se débat avec des questions sur la façon de gérer les retombées d’un accord d’accès réciproque militaire historique avec le Japon signé en 2021. Chargement « Pourquoi l’Australie a-t-elle signé un important accord de défense avec le Japon alors que nos enfants sont toujours portés disparus ? » les points de discussion du DFAT ont demandé.

Les notes d’information formulent également des réponses aux raisons pour lesquelles Canberra a été moins vocal sur la question que d’autres gouvernements. « Pourquoi l’Australie ne fait-elle pas de déclaration publique sur cette question alors que d’autres pays (comme la France, l’Italie, la Lituanie et maintenant les États-Unis) soutiennent publiquement les parents concernés ? Pourquoi l’ambassadeur d’Australie ne nous rencontre-t-il pas ? Les documents conseillaient à l’ancienne ministre des Affaires étrangères Marise Payne de répondre : « Nous considérons qu’un plaidoyer ciblé et soutenu sur la garde des enfants auprès du gouvernement japonais et d’autres parties prenantes est la meilleure approche pour soutenir des résultats favorables pour les parents – et sera plus efficace dans la recherche d’une réforme du droit de la famille. « Cette question reste une priorité pour le gouvernement australien » Mais les documents révèlent également que le département et l’ambassade à Tokyo ont mis en œuvre une réponse globale pour tous les cas individuels.