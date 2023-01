Des documents révèlent comment le “Russiagate” a été utilisé pour la censure de Twitter

Les démocrates ont menacé la réglementation et divulgué à la presse pour faire pression sur la plate-forme

Des documents internes de Twitter rendus publics mardi montrent comment la plate-forme de médias sociaux a subi des pressions pour suivre l’exemple de la communauté du renseignement américain en matière de censure en 2017. Les principaux démocrates du Congrès américain, une université britannique et deux médias – Politico et BuzzFeed – ont joué un rôle rôle majeur dans le processus, qui tournait autour de la théorie du complot «Russiagate», selon les recherches de Matt Taibbi.

Selon un schéma établi en seulement six semaines, d’août à octobre 2017, Twitter est passé du radar de personne à accepter de recevoir des ordres d’espions américains quant à qui censurer, a écrit Taibbi sur Substack.

“Les menaces du Congrès sont venues en premier, puis une ruée vers de mauvais titres (inspirés par des fuites de comités du Congrès), et enfin une série de demandes de modération venant de l’extérieur”, il ajouta.

Dans un tweet de 30 filTaibbi a montré des e-mails et d’autres documents internes qu’il a obtenus, grâce au nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk.

Les démocrates avaient accusé la Russie d’avoir aidé Donald Trump à vaincre Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle américaine de 2016. Leur affirmation selon laquelle Trump avait des liens avec Moscou était un “dossier” fabriqué par un espion britannique. De là, ils ont insinué que WikiLeaks publiant des documents internes du DNC et des e-mails personnels de la campagne de Clinton avait quelque chose à voir avec Moscou, tandis que « Robots et trolls russes » posté “désinformation” sur les réseaux sociaux qui ont en quelque sorte sapé les élections.

En août 2017, Facebook purgeait les comptes accusés d’être “lié à la Russie”. Indifférent, Twitter a envoyé une liste de 22 “possible” Comptes russes à la commission du renseignement du Sénat, pour être dénoncés par le sénateur Mark Warner de Virginie, le démocrate de rang.

Fin septembre, le vice-président de Twitter pour la politique publique, Colin Crowell, était avertissement ce “Warner a une incitation politique à maintenir cette question au premier plan de l’actualité, à maintenir la pression sur nous et [the] reste de l’industrie pour continuer à produire du matériel pour eux. Crowell a également noté que les démocrates étaient “en s’inspirant d’Hillary Clinton”, et que seuls Warner et son homologue de la Chambre, le membre du Congrès Adam Schiff, sollicitaient des commentaires des sociétés de médias sociaux.

Pendant ce temps, comme l’a dit Taibbi, “un torrent d’histoires provenant de la [committee] versé dans les nouvelles, “ tandis que plusieurs sénateurs – dont Warner mais aussi John McCain, un républicain anti-Trump de l’Arizona – ont proposé des projets de loi qui auraient réprimé les médias sociaux.

UNE “Groupe de travail sur la Russie” mis en place par Twitter le 2 octobre trouvé “aucune preuve d’une approche coordonnée” avant le 13 octobre. Le rapport final sur 23 octobre trouvé “32 comptes suspects et seulement 17 d’entre eux sont liés à la Russie.” Parmi ceux-ci, seuls deux ont dépensé près de 10 000 $ en publicité – et l’un d’eux était RT.

Le directeur des politiques, Carlos Monje, admet dans un 18 octobre note ce “Notre politique publicitaire et les modifications apportées aux produits visent à anticiper la surveillance du Congrès.” L’un de ces changements a été l’interdiction, le 26 octobre, de la publicité par RT et Sputnik.

Un e-mail interne du 22 novembre accuse la commission sénatoriale du renseignement d’avoir divulgué le rapport interne de Twitter aux médias. Une histoire de Politico accusant Twitter de supprimer des fichiers est suivie d’un article de BuzzFeed alléguant un réseau de robots en allemand avec “des signes d’être connecté à la Russie.” Le comité exige un rapport basé sur l’histoire, que Yoel Roth de Twitter rédige consciencieusement.

“Vous pouvez voir comment la cyber-menace russe a été essentiellement convoquée, la pression politique et médiatique servant de moteur gonflant quelque chose que Twitter considérait comme négligeable et non coordonné à des dimensions massives”, a écrit Taibbi.

Tout cela se traduit par la consignes internes interdire quoi que ce soit “Identifié par la communauté du renseignement américain comme une entité parrainée par l’État menant des cyber-opérations.” C’était la première étape du processus qui conduirait finalement le FBI et la Maison Blanche Biden à dire à Twitter exactement qui censurer.