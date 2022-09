Des documents non scellés du FBI révèlent une vague d’appels au milieu des transactions boursières de Burr

Le sénateur Richard Burr (RN.C.) prend la parole lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions pour examiner la réponse fédérale à Covid-19 et aux nouvelles variantes émergentes le 11 janvier 2022 à Capitol Hill à Washington, DC.

WASHINGTON – Des documents du FBI récemment non scellés brossent un tableau saisissant des preuves du gouvernement dans une enquête sur le délit d’initié menée en 2020 sur le sénateur principal de Caroline du Nord, le républicain Richard Burr.

Burr n’a finalement pas été accusé d’avoir enfreint les lois. Mais l’affidavit sous serment récemment publié d’un agent spécial du FBI montre que le ministère de la Justice avait des raisons probables de croire que Burr avait commis un délit d’initié et une fraude en valeurs mobilières.

En tant que président de la commission sénatoriale du renseignement, Burr a brusquement liquidé en février 2020 plus de la moitié de ses avoirs en actions et de ceux de sa femme à un moment où les marchés américains et la plupart des Américains ne savaient pas encore à quel point la pandémie de coronavirus allait être grave.

Compte tenu de sa position, Burr disposait d’informations sur la propagation du virus et sur la maigre préparation de l’Amérique à une pandémie massive, qui n’étaient pas accessibles au public.

L’affidavit a été soumis à l’appui d’une demande de mandat de perquisition pour saisir et fouiller le téléphone de Burr, une demande que le juge dans l’affaire a par la suite accordée.

Il présente une chronologie surprenante d’appels et de SMS entre Burr, sa femme Brooke Burr, son frère Gerald Fauth et la femme de Fauth qui ont eu lieu les mêmes jours que les Fauth et les Burr ont vendu des centaines de milliers de dollars d’actions, à droite avant que le marché ne plonge.

Un porte-parole du bureau du Sénat de Burr n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les documents nouvellement descellés.