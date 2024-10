Des documents judiciaires révèlent de nouveaux détails sur l’enquête américaine sur un ancien athlète olympique canadien accusé de diriger un réseau de trafic de drogue – CP24

L’ancien athlète olympique canadien Ryan Wedding est recherché pour un double homicide en Ontario et pour son rôle dans un réseau transnational de trafic de drogue.

Les autorités américaines savaient plus tôt cette année où se trouvait un ancien athlète olympique canadien qui est maintenant en fuite pour avoir prétendument dirigé un réseau transnational de trafic de drogue et orchestré des meurtres en Ontario, selon des documents judiciaires de l’Ontario.

Un exposé des faits inclus dans une demande d’extradition a fourni de nouveaux détails sur l’enquête américaine sur une organisation de trafic de drogue qui serait dirigée par Ryan Wedding.

L’homme de 43 ans, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City, est l’un des 16 accusés nommés dans un nouvel acte d’accusation dévoilé plus tôt ce mois-ci, qui allègue que le groupe dirigeait ce que les autorités ont décrit comme une société transnationale. opération de trafic de drogue.

Wedding est toujours en liberté tandis qu’Andrew Clark, un résident canadien décrit comme le « commandant en second » dans l’exposé des faits, a été arrêté au Mexique le 8 octobre.

Saisie de drogue Une photo de l’ancien snowboarder olympique canadien Ryan Wedding, 43 ans, qui est un fugitif, est vue en haut à gauche, avec 15 autres accusés qui ont été accusés d’avoir prétendument couru et participé à une opération transnationale de trafic de drogue, est affichée sur un moniteur vidéo dans un conférence de presse dans les bureaux du FBI à Los Angeles, le jeudi 17 octobre 2024. (AP Photo/Damian Dovarganes, File) (Damian Dovarganes)

Selon le document, Wedding et Clark ont ​​rencontré un « témoin coopérant » qui a travaillé avec eux pendant plus d’une décennie et a accepté d’aider les autorités américaines à rassembler des preuves contre le groupe de trafiquants de drogue.

Le document indique que le témoin a également rencontré d’autres membres du groupe en personne et a communiqué avec eux à l’aide d’une application de messagerie cryptée appelée Threema.

Dans leurs communications entre février et avril 2024, les documents affirment que le groupe aurait parlé de transporter de grandes quantités de cocaïne.

L’exposé des faits donne également plus de détails sur l’implication présumée de Wedding et Clark dans un homicide survenu à Niagara Falls en avril.

Les autorités américaines ont été informées par la GRC en juillet que les preuves recueillies auprès d’un suspect arrêté en lien avec le meurtre contenaient des communications avec des comptes Threema associés à Clark.

Selon le document, la victime, identifiée comme RF, a été mortellement abattue dans l’allée de sa résidence. RF était connu des forces de l’ordre canadiennes qui ont déclaré croire qu’il était impliqué dans le trafic international de drogue.

La police a déclaré avoir réussi à retrouver le véhicule suspect à Toronto, où elle a observé les occupants passer à un deuxième véhicule. Deux semaines après le meurtre, la police a déclaré avoir procédé à un contrôle routier du deuxième véhicule et arrêté l’unique occupant qui a ensuite été identifié comme étant Malik Damion Cunningham. Les agents ont également saisi sept cartouches, plus de 100 000 dollars et quatre téléphones, selon les documents judiciaires.

Après avoir obtenu un mandat, la police a fouillé l’un des téléphones et récupéré les communications Threema entre Cunningham et Clark « discutant de plans visant à commettre des meurtres », selon l’exposé des faits.

Le document alléguait en outre qu’une analyse des messages montrait que Clark avait engagé Cunningham « pour assassiner une liste de cibles », qui comprenait RF.

Le FBI offre jusqu’à 50 000 $ pour des pourboires menant à l’arrestation de Wedding Ryan Wedding, ancien athlète olympique canadien, est recherché aux États-Unis pour son implication présumée dans un réseau de trafic de drogue ainsi que pour un double meurtre à Caledon.

L’exposé des faits indiquait que le 18 mars 2024, Cunnigham avait échangé des messages avec Clark sur Threema.

« D’accord, je veux faire le plus simple et y aller », aurait écrit Cunningham.

Selon l’exposé des faits, Clark a répondu : « Peut-être que les chutes du Niagara sont gingembre mdr. Mais ce n’est pas beaucoup 100 000 $ et je paierai les dépenses. Le travail en voiture, quelqu’un d’autre allait le faire, mais testez bien vos nouvelles compétences en matière d’entraînement militaire.

Les documents alléguaient ensuite que Clark avait dit plus tard à Cunningham de « traverser Niagara et de faire sauter ces gars-là ».

D’autres détails, notamment des descriptions de véhicules et des photos correspondant aux preuves trouvées par la police sur les lieux du crime, ont été trouvés dans les communications de Threema, notent les documents judiciaires.

Le téléphone de Cunningham a également été sonné à moins de deux kilomètres de la résidence de RF le 1er avril, selon l’exposé des faits. Les documents judiciaires allèguent que Cunnigham a pris une photo sur son téléphone deux jours après le meurtre, représentant un pistolet et une grande quantité de devises canadiennes avec la légende « bonne nuit ! »

La police régionale de Niagara a depuis identifié la victime étant Ryan Fader, 29 ans.

En plus de l’homicide de Niagara, Wedding et Clark sont également accusés d’avoir dirigé des meurtres à Brampton et à Caledon, où la police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’un couple indien innocent avait été mortellement abattu dans une affaire d’erreur d’identité.

Avec des fichiers de Phil Tsekouras de CTV Toronto