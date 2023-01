Kel Mitchell est connu pour être extrêmement dévoué à sa femme Asia Lee et à leurs deux enfants ainsi qu’à ses deux enfants adultes issus de son mariage avec son ex-femme Tyisha Hampton, nous avons donc été choqués d’apprendre qu’il y avait des publications sur les réseaux sociaux affirmant le contraire…

Des documents judiciaires prouvent que Kel Mitchell n’a jamais été un père absent

Vous avez peut-être tous vu le vidéo virale récente sur TikTok où l’acteur bien-aimé des années 90 et comédien Allure, la fille de Kel Mitchell, l’a accusé d’être un père absent – nous l’avons fait aussi, mais nous avons pensé que le moment était un peu intéressant puisque Mitchell et son ex-femme Tyisha ont été au tribunal pendant des mois sur ses affirmations selon lesquelles il doit une pension alimentaire pour enfants. En fait, alors que les commentaires d’Allure selon lesquels son père était là pour elle financièrement contredisent en fait les affirmations de son ex-femme, ses déclarations sur son absence ressemblent à celles de sa mère !

Avec tout cela à l’esprit, Bossip a creusé un peu plus et a trouvé des documents judiciaires qui montrent non seulement que les réclamations d’absentéisme ne sont pas vraies, mais que Mitchell était au tribunal pendant des ANNÉES pour se battre pour voir ses enfants !

Cette transcription judiciaire de novembre 2012 est un dossier public et décrit une procédure au cours de laquelle Kel a comparu devant un juge dans l’espoir d’amener ses enfants à voir un thérapeute et d’obtenir une ordonnance leur interdisant d’être influencés par leur mère lorsqu’ils vont suivre une thérapie de réunification. . Son ex-femme ne s’est pas présentée à la date d’audience.

Comme vous pouvez le voir dans la transcription, la juge exprime à quel point elle était contrariée par l’ex-Tyisha de Kel Mitchell pour ne pas se présenter continuellement au tribunal et ne pas coopérer avec les visites.

Le document montre également l’avocat de Kel Mitchell expliquant comment le thérapeute qui a été embauché pour aider aux visites dit que les entraîneurs de Tyisha “travaillent sur les enfants” avant les séances. Le juge lui demande alors de voir les enfants et est choqué que cela fasse six ans à cause de leur mère.

Kel a fait une vidéo en 2013 expliquant à quel point il était désespéré de voir ses enfants, et il parle même de ce même rendez-vous de thérapie de réunification qui a été mentionné lors de l’audience du tribunal (à partir de 8 minutes environ).

Nous voulions également partager une ordonnance du tribunal plus récente des batailles judiciaires en cours où le juge a statué en faveur de Kel ne pas avoir à payer de pension alimentaire parce qu’il avait été aliéné de ses enfants.

Une fois Kel Mitchell de retour dans la vie de ses enfants, il a continué à passer du temps avec eux ! Il a fait un DEUXIÈME PARTIE de sa vidéo en 2015 remerciant Dieu d’avoir tout arrangé pour lui et sa famille.

Nous avons plongé profondément dans les médias sociaux de Kel et avons trouvé près de 40 photos et vidéos de souvenirs de famille de 2016 à l’année dernière, dont Allure et son frère Lyric.

Sur l’une des premières photos, Kel pose avec sa fille Allure et son fils Lyric pour Noël 2016

Kel a également publié une vidéo du 15e anniversaire d’Allure

Même après que Kel se soit impliqué avec sa femme actuelle, Asia, Allure et Lyric ont été intégrés à leur temps de qualité. Si vous vérifiez les commentaires sous ce post de la journée de la famille dans le centre commercial, vous pouvez voir qu’Allure a laissé un commentaire sur le fait de s’amuser avec Asia.

Appuyez sur le flip pour plus de photos de Kel étant très présent avec ses enfants.