Des documents judiciaires récemment non scellés provenant de nombreuses affaires judiciaires ne détaillent que quelques-uns des méfaits sexuels prétendument commis par Jeffrey Epstein et son ancienne madame Ghislaine Maxwell avec des groupes de filles mineures.

Quelque 112 documents judiciaires, représentant des milliers de pages de preuves, ont été descellés et publiés mercredi soir, y compris des témoignages accusant Maxwell de s’attaquer aux victimes et de les forcer à commettre des actes sexuels pour elle et pour le plaisir d’Epstein.

Dans l’un des dossiers, Maxwell était accusé d’avoir volé un jeune de 15 ans « des esclaves » passeport, après avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec Epstein. Le mondain britannique aurait également « Utilisé un jouet sexuel en trio avec l’accusateur. »

Aussi sur rt.com Ghislaine Maxwell a « constamment » pris des PHOTOS de filles aux seins nus dans le manoir de Pedo Epstein, gardé des photos dans l’album

Maxwell, 59 ans, a également été accusé par la gouvernante d’Epstein d’être présent au manoir où au moins 100 filles sont arrivées et ont effectué des massages sexuels sur le pédophile condamné sur une période de 10 ans.

Les documents disent aussi Epstein « A regardé Maxwell diriger une pièce remplie de filles mineures pour qu’elles s’embrassent, dansent et se touchent de manière sexuelle pour [her] et Epstein à regarder.

Une note faisant référence à une jeune fille mineure visitant la maison d’Epstein pour une « formation » a été trouvée dans une poubelle par des agents fédéraux.

Les avocats de la victime la plus en vue d’Epstein, Virginia Giuffre, ont souligné le caractère accablant des preuves révélées dans les documents non scellés.

«Maintenant, il existe des témoignages réels et [Maxwell] était un proxénète de jeunes filles pour des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein, avec qui elle partageait une maison et une vie, validant ainsi les affirmations de Mme Giuffre, » Les avocats de Giuffre ont déclaré, citant des journaux de vol montrant que Maxwell et Giuffre avaient voyagé ensemble au moins 20 fois alors que la victime était une preuve mineure encore plus incriminante.

Aussi sur rt.com La confidente d’Epstein Ghislaine Maxwell essaie de jouer à la CARTE DE COURSE, dit que le grand jury qui l’a inculpée était TROP BLANCHE

Le prince britannique Andrew est cité par son nom dans les preuves fournies par Anthony Figueroa, l’ex-petit ami de Giuffre, qui affirme avoir reçu l’ordre de servir sexuellement le roi britannique à trois reprises sur instruction de Maxwell et Epstein.

Maxwell a affirmé dans une déposition de juillet 2016 qu’elle avait appris des allégations d’abus d’Epstein, « Comme tout le monde, comme le reste du monde, quand cela a été annoncé dans les journaux. »

Le témoignage concernant les relations sexuelles de Maxwell avec des adultes est resté scellé comme l’avait ordonné la juge de district américaine Loretta A Preska.

Maxwell a été arrêté en juillet 2020 pour avoir procuré et trafiqué des filles aussi jeunes que 14 ans pour qu’Epstein et ses amis les maltraitent. Depuis, elle est restée au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Elle a plaidé non coupable d’accusations de trafic sexuel, alléguant qu’elle avait recruté des filles pour Epstein afin qu’elles les abusent au milieu des années 1990.

Aussi sur rt.com L’associée d’Epstein, Ghislaine Maxwell, affirme que son accord de plaidoyer la protège des poursuites pour trafic sexuel

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!