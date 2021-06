Des documents judiciaires jettent un nouvel éclairage sur la mystérieuse traque du FBI à la légendaire cache d’or de l’époque de la guerre civile en Pennsylvanie – RT USA News

Le FBI a recherché une cache légendaire d’or enfoui en Pennsylvanie et craignait que les autorités de l’État tentent de réclamer le trésor pour elles-mêmes si la mission se terminait par un succès, selon des documents judiciaires divulgués aux médias américains.

Un affidavit récemment descellé a confirmé des rapports antérieurs affirmant que le gouvernement américain était à la recherche d’un important stock d’or qui aurait été volé pendant la guerre civile. Le FBI a demandé un mandat en 2018 pour chasser le trésor, déclarant qu’il avait » cause probable de croire qu’une importante cache d’or est sécrétée dans la grotte souterraine « situé sur un terrain appartenant à l’État dans le comté d’Elk, en Pennsylvanie.













Les autorités soupçonnaient qu’il pourrait y avoir « une ou plusieurs tonnes » de lingots cachés dans la grotte. Le mandat de saisie était nécessaire car le ministère de la Conservation et des Ressources naturelles de Pennsylvanie pourrait tenter de réclamer l’or pour lui-même si la chasse découvrait le trésor enfoui, a fait valoir le FBI dans sa demande. L’affidavit affirmait qu’en 2013, un membre du personnel d’un législateur d’État « corrompu » a offert à une équipe de chasseurs de trésors un permis d’État pour creuser pour l’or, et a déclaré qu’ils pouvaient garder « trois lingots d’or ou dix pour cent » de tout ce qu’ils avaient récupéré.

Selon la légende populaire, des tonnes d’or transportées de Virginie-Occidentale à l’US Mint à Philadelphie en 1863 ont été interceptées par des bandits ou ont disparu. Depuis, les chasseurs de trésors sont à l’affût du butin, qui pourrait potentiellement valoir des centaines de millions de dollars.

Le FBI a émis l’hypothèse que les Chevaliers du Cercle d’Or (KGC), une société secrète de sympathisants confédérés, pourraient avoir été à l’origine du légendaire hold-up. Le groupe « caches secrètes d’armes, de pièces de monnaie et de lingots d’or et d’argent, dont une grande partie a été volée lors de vols de banques, de trains transportant la masse salariale de l’armée de l’Union pendant la guerre de Sécession et de postes militaires de l’armée du nord, dans les États du sud, de l’ouest et du nord , « les autorités fédérales ont écrit dans leur affidavit, qui a été publié après que l’Associated Press et le Philadelphia Inquirer aient demandé à un juge fédéral de desceller l’affaire. Une tortue sculptant sur un rocher près du site suspecté du trésor « très probable » servi de marqueur utilisé par le KGC, le document lu.

Selon l’affidavit, le FBI a reçu l’aide de chasseurs de trésors amateurs qui se rendaient régulièrement dans la région. Ils auraient identifié un endroit qui montrait des signes d’un métal enfoui avec la densité de l’or. Ils ont ensuite averti le FBI, espérant qu’ils seraient récompensés par des honoraires d’intermédiaire.

Le FBI a ensuite embauché des entrepreneurs privés, qui ont utilisé un équipement plus sophistiqué pour confirmer une masse souterraine pesant jusqu’à neuf tonnes et ayant la densité de l’or, indique l’affidavit.





Aussi sur rt.com

Un chasseur de trésor américain maintenu en prison jusqu’à ce qu’il dise à la police où il a caché 3 tonnes d’or







Les autorités ont alors procédé à une fouille – prétendument sous le couvert de l’obscurité – et ont empêché les chasseurs de trésors amateurs d’accéder au site. L’opération de creusement aurait également impliqué des voitures blindées, qui ont été aperçues faisant des allers-retours toute la nuit.

Le FBI a affirmé qu’ils n’avaient rien trouvé sur le site et a montré aux chasseurs de trésors un « trou vide » à l’endroit où ils soupçonnaient que l’or pouvait avoir été enterré. Un test médico-légal effectué après le départ du FBI aurait montré qu’il n’y avait plus aucun signe du métal qui avait été détecté auparavant.

Cependant, le FBI continue d’affirmer que les fouilles n’ont rien donné et a rejeté toute spéculation contraire.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!