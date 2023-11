Des documents jettent un nouvel éclairage sur la collusion du gouvernement fédéral avec des acteurs privés lors du discours de la police sur les réseaux sociaux

Ci-dessus à gauche, extrait de la couverture du rapport électoral 2020 du Election Integrity Partnership. Ce n’est pas toute l’histoire : des documents de Stanford, jusqu’alors non divulgués, montrent désormais en détail comment l’alliance fédérale-privée a signalé la censure des publications sur les réseaux sociaux.

Par Ben Weingarten, RealClearInvestigations

6 novembre 2023 À l’approche des élections de 2020, les experts en cybersécurité du Département de la sécurité intérieure et de l’Université de Stanford ont décidé qu’ils avaient découvert un problème majeur.

Renée DiResta, responsable de recherche à l’Observatoire Internet de Stanford : Son organisation se présente comme non partisane, même si elle a publiquement critiqué Donald Trump. Observatoire Internet de Stanford Le problème n’était pas des listes électorales compromises ou des résultats électoraux corrompus, mais une « lacune » dans l’autorité du gouvernement pour réprimer ce qu’il considérait comme de la désinformation et de la désinformation – une lacune identifiée par les responsables du DHS et les stagiaires prêtés à l’agence par l’Observatoire Internet de Stanford. Compte tenu de ce que Renee DiResta, directrice de recherche du SIO, a décrit comme des « autorités juridiques peu claires » et des « questions très réelles du Premier Amendement » concernant cette lacune, les parties ont élaboré un plan pour former un partenariat public-privé qui fournirait au DHS un moyen de censurer subrepticement les discours. .

La collaboration entre l’agence de cybersécurité et d’infrastructure du DHS et l’entreprise de Stanford se développerait rapidement en une opération robuste dont l’ampleur n’est que maintenant connue. RealClearInvestigations a obtenu des enquêteurs de la Chambre des dossiers révélant avec des détails jusqu’alors non divulgués la nature et les mécanismes de l’opération – le partenariat pour l’intégrité électorale dirigé par le SIO. Related: La droite était au centre de l’objectif Fed-Private sur les médias sociaux

Ils montrent à un niveau granulaire les milliers de tweets et de publications sur Facebook sur des sujets allant du vote par correspondance aux résultats électoraux aberrants – sans doute le principal discours protégé – que le partenariat public-privé a signalé aux plateformes de médias sociaux pour censure, dont une grande partie les plateformes le feraient. réprimer.

Les preuves montrent que l’EIP – parfois aux côtés de la CISA – fait pression sur les plateformes pour qu’elles ciblent les discours incluant des déclarations du président Trump de l’époque ; des opinions sur l’intégrité des élections ancrées dans les archives gouvernementales et même dans les livres blancs de groupes de réflexion ; et des tweets spéculatifs émanant d’hommes d’État et de citoyens ordinaires. RCI détaille des exemples notables ici.

Le représentant Dan Bishop (RN.C.) : « Un coup d’œil à ces documents montre que le gouvernement et ces organisations travaillent main dans la main pour supprimer la parole des Américains. » PA L’EIP a parcouru des centaines de millions de publications sur les réseaux sociaux à la recherche de contenus défavorisés par le gouvernement concernant les processus et les résultats des élections, et les a collectés auprès des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux de l’opération pour identifier le discours incriminé.

Les reportages de RCI, s’appuyant sur des sources telles que Missouri contre Bidenun procès en cours alléguant la suppression par l’État de la liberté d’expression, y compris la dissidence du COVID et la nouvelle de l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden, illustre comment EIP coordonné avec les représentants du gouvernement ; ciblé le discours national de droite de la part des politiciens, des journalistes et des Américains ordinaires ; et a servi de défenseur actif de la censure plutôt que de simple véhicule de recherche sur la désinformation et la désinformation.

“Un coup d’œil à ces documents montre que le gouvernement et ces organisations travaillent main dans la main pour supprimer le discours des Américains”, a déclaré le représentant Dan Bishop (RN.C.), président du sous-comité de surveillance de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants qui a obtenu les documents. de Stanford.

L’EIP, dont le travail a été révélé dans les « fichiers Twitter », fait partie d’une constellation d’organisations tierces liées au gouvernement que les critiques considèrent comme des « coupures ». Le ONG rejettent cette caractérisation, arguant qu’ils sont engagés dans des recherches critiques sur les informations préjudiciables au public.

Ils considèrent la critique de leurs efforts comme une partie du problème contre lequel ils se battent. L’un des partenaires de l’EIP a observé que « en tant que chercheurs en désinformation et en désinformation, il est pénible… de voir certaines des dynamiques et tactiques que nous étudions être utilisées pour perturber et saper notre propre travail. »

Le « centre nerveux » de la police de la parole menée par la Fed

– et son partenaire de Stanford

Partenariat pour l’intégrité des élections Partenariat pour l’intégrité des élections Établi en novembre 2018, sous l’administration Trump pour « élever la mission » d’un bureau existant du DHS, le mandat de la CISA est de protéger les infrastructures critiques.

Cela inclut les infrastructures électorales telles que les bureaux de vote et les machines à voter, une responsabilité que l’administration Obama sortante a confiée au prédécesseur de la CISA après les allégations d’ingérence russe dans le scrutin de 2016.

Alex Stamos, fondateur du SIO et ancien chef de la sécurité de Facebook : Son organisation se présente comme non partisane, bien qu’il ait publiquement critiqué Trump. Observatoire Internet de Stanford Avant les élections de 2020, la CISA a élargi son mandat pour inclure combattre « désinformation sur l’infrastructure électorale », englobant les discours en ligne sur l’administration et les résultats des élections – sans attribuer d’importance à selon que l’orateur était étranger ou national.

Les plaignants dans Missouri contre Biden caractérisera plus tard CISA comme le «centre nerveux» de la police de la parole dirigée par le gouvernement fédéral en raison de son rôle dans la liaison et la coordination des agences fédérales et des sociétés de médias sociaux pour lutter contre désinformation et désinformation; et sa prétendue pression sur « les plateformes pour accroître la censure des discours que les autorités désapprouvent ». Ils l’accusent également de «tableau électrique», collectant des rapports de désinformation liée aux élections sur les réseaux sociaux auprès des responsables électoraux nationaux et locaux, et transmettant le contenu aux plateformes pour une éventuelle suppression. Les autorités fédérales aiment LPCC et leurs homologues du secteur privé distinguent généralement la désinformation (« information pas nécessairement intentionnellement fausse », selon les termes de l’EIP) et la désinformation (« semée intentionnellement ») selon que l’orateur a l’intention d’induire en erreur ou de manipuler.

Les plaignants ont également rassemblé des preuves démontrant que la CISA «externalisé» efforts de l’Observatoire Internet de Stanford. Le fait que la CISA ait travaillé avec le SIO et que le SIO ait dirigé le Partenariat pour l’intégrité électorale n’était pas une coïncidence.

La LPCC fédérale » externalisé » efforts de l’Observatoire Internet de Stanford. Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures/Wikimédia Le fondateur de SIO, Alex Stamos, a eu une influence considérable en tant qu’ancien directeur de la sécurité de Facebook, où il a dirigé le développement de l’entreprise. sonde interne des efforts russes pour s’immiscer dans les élections de 2016. En tant que responsable de longue date de la cybersécurité, ses relations avec les agences de sécurité nationale remontent à des années. La directrice de recherche Renée DiResta avait déjà enquêté sur l’ingérence de la Russie dans les médias sociaux en 2016 pour le compte de la commission sénatoriale du renseignement, que les démocrates utilisaient pour affirmer que la Russie avait aidé à élire Trump. Le SIO se présente cependant comme non partisan Stamos et DiResta ont tous deux publiquement critiqué Trump. Stamos a demandé que le président soit banni des réseaux sociaux après le 6 janvier. DiResta a aidé à collecter des fonds qui permettraient de semer, et a finalement servi de directeur de recherche pour New Knowledge, une société de cybersécurité qui avait mené une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux visant à vaincre le candidat républicain Roy Moore lors de la course au Sénat de l’Alabama en 2017 en le présentant comme soutenu par le Kremlin. L’industrie naissante de la lutte contre la désinformation, dont fait partie le SIO, est née en réponse directe et se compose principalement de ceux qui sont indignés par la victoire de Trump en 2016, qu’ils pensent que les plateformes de médias sociaux ont permise – notamment en facilitant les opérations d’influence russes.

Quelques mois avant les élections de 2020, l’Observatoire Internet de Stanford… Observatoire Internet X/Stanford L’Observatoire Internet de Stanford a lancé l’EIP quelques mois avant les élections de 2020, aux côtés d’autres, souvent lié au gouvernement des poids lourds dans ce que les défenseurs appellent la désinformation et l’analyse de la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment le Center for an Informed Public de l’Université de Washington ; le laboratoire de recherche en criminalistique numérique de l’Atlantic Council ; et la société d’analyse des médias sociaux Graphika.

L’observatoire de Stanford EIP convoqué comme « un modèle de collaboration entre l’ensemble de la société » visant à « défendre les élections de 2020 contre la désinformation liée au vote ».

Le partenariat l’a fait de deux manières principales, selon les archives.