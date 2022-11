Des documents internes montrent à quel point le FBI en est venu à déployer des logiciels espions

WASHINGTON – Lors d’une séance à huis clos avec des législateurs en décembre dernier, on a demandé à Christopher A. Wray, le directeur du FBI, si le bureau avait déjà acheté et utilisé Pegasus, l’outil de piratage qui pénètre dans les téléphones portables et en extrait le contenu.

M. Wray a reconnu que le FBI avait acheté une licence pour Pegasus, mais uniquement pour la recherche et le développement. “Pour pouvoir comprendre comment les méchants pourraient l’utiliser, par exemple”, a-t-il déclaré au sénateur Ron Wyden, démocrate de l’Oregon, selon un transcription de l’audience qui a été récemment déclassifiée.

Mais des dizaines d’internes Documents du FBI et les archives judiciaires racontent une histoire différente. Les documents, produits en réponse à un procès en vertu de la loi sur la liberté d’information intenté par le New York Times contre le bureau, montrent que les responsables du FBI ont fait pression fin 2020 et au premier semestre 2021 pour déployer les outils de piratage – fabriqués par le logiciel espion israélien cabinet NSO — dans ses propres enquêtes criminelles. Les responsables ont élaboré des plans avancés pour informer les dirigeants du bureau et ont élaboré des directives à l’intention des procureurs fédéraux sur la manière dont l’utilisation d’outils de piratage par le FBI devrait être divulguée pendant les procédures pénales.