Des documents indiquent que la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a été réservée sur des vols achetés par le procureur avec lequel elle est accusée d’avoir une liaison

Fani Willis, procureur du comté de Fulton, a réservé sur au moins deux séries de vols aller-retour achetés par un procureur spécial. avec qui elle est accusée d’avoir une relation amoureuseles enregistrements semblent s’afficher.

Jocelyn Wade, l’ex-épouse du procureur spécial Nathan Wade, a déposé vendredi une pièce à conviction dans la procédure de divorce du couple, montrant prétendument l’historique des dépenses d’une carte de crédit utilisée par Nathan Wade. Le document montre Nathan Wade réservant des billets pour lui et Willis sur des vols à destination et en provenance de San Francisco et de Miami.

Le nouveau dossier intervient un jour après qu’un avocat de Willis a accusé Jocelyn Wade d’avoir tenté d’interférer dans l’affaire d’ingérence électorale du procureur contre l’ancien président Donald Trump et d’autres accusés. Jocelyn Wade cherche à interroger Willis dans le cadre du divorce en cours des Wades et a déposé une nouvelle pièce en réponse à la réclamation de Willis.

Jusqu’au dépôt de vendredi, aucune preuve de la relation présumée n’avait été rendue publique.

Willis était le premier publiquement accusé d’avoir eu une relation amoureuse avec Nathan Wade la semaine dernière dans un dossier déposé par Michael Roman, l’un des coaccusés de Trump. Roman a allégué dans une requête que Willis et Wade entretenaient une « relation personnelle inappropriée et clandestine » tandis que Willis lui avait versé plus de 650 000 $ sur plusieurs années pour travailler sur l’affaire. Il a affirmé qu’une partie de cet argent avait été utilisée pour des croisières dans les Caraïbes qu’ils avaient effectuées ensemble, ainsi que pour des voyages en Floride et dans la Napa Valley en Californie.

Le même jour, Willis a reçu une assignation dans l’affaire du divorce des Wades. Son avocat a qualifié l’assignation à comparaître de « tentative de harceler et de nuire » à la réputation de Willis.

Le bureau de Willis a déclaré qu’il répondrait aux accusations de Jocelyn Wade dans un dossier attendu le 2 février. Une audience sur la question est prévue pour le 15 février.

Vendredi, un porte-parole de Willis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

De nombreux documents déposés dans la procédure de divorce des Wades sont scellés. Une coalition d’organismes de presse, dont CBS News, a déposé une demande pour desceller ces documents.

Willis a défendu la décision d’embaucher Wade – qui n’avait jamais engagé de poursuites dans une affaire complexe de racket – lors d’un discours prononcé dimanche dans une église d’Atlanta. Elle l’a qualifié de « superstar » qui possède des « références impeccables », soulignant qu’il est avocat depuis deux décennies et juge municipal depuis 10 ans.

Trump et Roman ont chacun plaidé non coupables des accusations de racket dans une affaire qui les accuse, ainsi que d’autres, de complot visant à annuler illégalement les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

On ne sait pas exactement ce que les accusations portées contre Willis et Nathan Wade auront sur cette affaire, le cas échéant. L’analyste juridique de CBS News, Rikki Kleiman, affirme que les allégations pourraient avoir des conséquences, qu’elles soient prouvées ou non.

“Je ne m’attends pas à ce que cette affaire soit classée sans suite, mais il n’est pas exclu qu’un autre procureur et un autre bureau du procureur prennent en charge l’affaire, simplement pour éliminer l’apparence d’irrégularité”, a-t-il ajouté. dit-elle.

La controverse a attiré l’attention de l’avocat de Trump dans cette affaire, Steven Sadow, qui en a parlé vendredi sur le réseau social LinkedIn.

” PREUVE – regardez les pages 12 à 15 : Documents de voyage et d’hôtel du procureur spécial Wade et du procureur Willis, ” Sadow postépartageant une copie du dossier de Jocelyn Wade.

