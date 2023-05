Des documents divulgués révèlent le bunker souterrain top secret de Poutine en mer Noire sous son palais de luxe d’un milliard de livres sterling

Vous êtes-vous déjà demandé où un président russe paranoïaque pourrait se retirer après avoir déchaîné l’enfer sur sa nation voisine ?

Si Vladimir Poutine figure sur la liste des disparus, il y a de fortes chances qu’il soit enfermé dans sa cachette top secrète du sud de la Russie.

Des plans divulgués ont révélé le repaire souterrain top secret de Poutine sous son palais 1 crédit

Une section de la falaise montre deux tunnels reliés par un ascenseur sur la droite Crédit : Metro-Style

Les documents montrent un trou de culasse souterrain digne d’un méchant de James Bond Crédit : Metro-Style

Des tunnels complexes mènent à des trappes d’évacuation au bord de la propriété d’un milliard de livres sterling 1 crédit

Des documents divulgués ont maintenant révélé son bunker fortifié de la mer Noire qui se trouve sous son luxueux palais Gelendzhik d’un milliard de livres sterling.

Le manoir tentaculaire, qui récompense la taille du palais de Buckingham, a été surnommé « l’endroit le plus gardé de Russie et le plus grand secret de Poutine » par le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny.

Il dispose d’une piscine, d’un spa, de saunas, d’un bar, d’un théâtre, d’un cinéma, d’une cave à vin, d’un casino, d’une maison d’hôtes et même de sa propre station-service.

On dit également que Poutine l’a aménagé avec une salle de « strip-tease » sordide pour lui et ses copains, avec une scène et un poteau.

Mais il semble qu’il y ait encore plus de couches dans l’énorme et extravagant palais qui se cache à 50 mètres sous la surface.

Les plans de la propriété décorée de façon criarde suggèrent que Poutine a construit un trou de culasse souterrain digne d’un méchant de James Bond.

Des documents précédemment publiés en ligne par une entreprise de construction russe aujourd’hui disparue, Metro Style, ont mis à nu l’antre du despote.

Les schémas montraient un réseau complexe de tunnels à l’épreuve des explosions enfermés dans du béton épais et des matériaux étanches à l’humidité enfouis sous le palais décadent.

Deux passages séparés sont reliés par un ascenseur qui descend à environ 50 mètres sous terre – avec des voies d’évacuation menant à la falaise sur laquelle repose le coussin en peluche.

Les tunnels sont fournis avec suffisamment d’eau douce, de ventilation et de câbles étendus pour soutenir les occupants VIP pendant des semaines à la fois.

Il fournirait le refuge parfait en cas de catastrophe pour que l’homme fort russe paranoïaque et ses hommes de main cherchent refuge.

Michael C. Kimmage, ancien responsable du département d’État américain et expert de la guerre froide, a déclaré à Insider : « Poutine est très anxieux d’être le dirigeant pas tout à fait légitime de la Russie.

« Ao sachant que sa légitimité n’est pas entièrement garantie par les élections, il va chercher à maximiser sa sécurité personnelle à travers un complexe de résidences personnelles bien défendues. »

Un tunnel a été surnommé la « salle de dégustation » par la Fondation anti-corruption de Navalny qui a découvert les plans.

Un rapport a affirmé qu’il était aménagé comme un véritable logement, où Poutine et ses amis pouvaient profiter de la vue tout en restant en sécurité.

Il a déclaré: « C’est une immense fenêtre qui offre la meilleure vue sur la mer possible.

« Ici, vous pouvez déguster un verre de vin… ce n’est pas une sorte de balcon où vous êtes constamment en danger, mais un endroit souterrain très sûr où rien ne vous menace. »

Le deuxième tunnel, considéré comme l’option d’évacuation préférée, mène à une trappe directement sur le littoral, qui est repérée dans des images de drones capturées par l’organisation.

La vidéo semble correspondre à la composition de la propriété suggérée dans les plans divulgués.

Les tunnels, d’une longueur maximale de 60 mètres, ont une surface habitable d’environ 6 500 pieds carrés et pourraient servir de poste de commandement.

Le somptueux palais Gelendzhik dispose d’un spa, de saunas, d’un bar, d’un théâtre, d’un cinéma et d’un casino 1 crédit : East2West

Poutine a même inclus une salle de « strip-tease » pour lui et ses copains 1 crédit : East2West

Alex Navalny a décrit le pad tentaculaire comme « le plus grand secret de Poutine » 1 crédit : East2West

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour les dirigeants mondiaux d’avoir un bunker d’urgence, les caractéristiques de la tanière de la mer Noire financée et détenue par des intérêts privés de Poutine suggèrent qu’elle a été construite pour assurer sa survie.

Le palais est entouré de quelque 17 000 acres de terrain appartenant au service de sécurité russe du FSB et est patrouillé 24 heures sur 24.

Les zones d’interdiction de vol et d’interdiction de bateau signifient que les spécificités de sa conception ont été cachées du monde.

Mais il y a une marina et des héliports à usage privé de Poutine pour lui assurer un itinéraire facile vers son refuge, tandis qu’un chemin de fer lui offre un autre mode de transport clandestin.

Un ingénieur devenu lanceur d’alerte qui aurait travaillé sur la construction – nommé uniquement Viktor – considérait le palais comme un « trésor national », suggérant que les passages souterrains enfouis dans la roche étaient plus ingénieux que le bunker du Dr No.

Il a également fait référence à un huitième étage souterrain, vraisemblablement un tunnel, comme « un balcon – littéralement une loggia suspendue au-dessus de la mer ».

L’énorme palais a été construit en secret près de Gelendzhik sur la côte de la mer Noire sur le domaine de Praskoveevka – qui aurait 39 fois la taille de Monaco.

Navalny a affirmé avoir eu un accès exclusif aux plans secrets du manoir avec l’aide d’entrepreneurs payés pour le remettre à neuf.

Il a déclaré: «Ce n’est pas une maison de campagne, pas un chalet, pas une résidence. C’est toute une ville, ou plutôt un royaume.

Le pad de style Versailles, considéré comme la plus grande maison privée, a depuis vu son intérieur vidé lors de sa rénovation.

L’assistante de Navalny, Maria Pevchikh, a déclaré que cela était dû à une épidémie de moisissure résultant d’une mauvaise ventilation, a rapporté le Moscow Times.

Le palais privé et financé est actuellement en cours de rénovation 1 crédit : East2West