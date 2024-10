Des documents divulgués montrent des renseignements américains sur les projets d’Israël d’attaquer l’Iran, selon des sources

CNN

—



Les États-Unis enquêtent sur une fuite de renseignements américains hautement classifiés sur les plans de représailles d’Israël contre l’Iran, selon trois personnes proches du dossier. L’une des personnes proches a confirmé l’authenticité des documents.

La fuite est « profondément préoccupante », a déclaré un responsable américain à CNN.

Les documents, datés des 15 et 16 octobre, ont commencé à circuler en ligne vendredi après avoir été publiés sur Telegram par un compte appelé « Middle East Spectator ».

Ils sont classés top secret et portent des inscriptions indiquant qu’ils sont destinés à être vus uniquement par les États-Unis et leurs alliés des « Cinq Yeux » – l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Ils décrivent les préparatifs qu’Israël semble faire pour une frappe contre l’Iran. L’un des documents, qui dit avoir été compilé par la National Geospatial-Intelligence Agency, indique que les plans impliquent qu’Israël déplace des munitions.

Un autre document indique qu’il provient de l’Agence de sécurité nationale et décrit les exercices de l’armée de l’air israélienne impliquant des missiles air-sol, également censés préparer une frappe contre l’Iran. CNN ne cite pas directement ni ne montre les documents.

Un responsable américain a déclaré que l’enquête visait à déterminer qui avait accès au prétendu document du Pentagone. Une telle fuite déclencherait automatiquement une enquête du FBI aux côtés du Pentagone et des agences de renseignement américaines. Le FBI a refusé de commenter.

Cette fuite arrive à un moment extrêmement sensible dans les relations américano-israéliennes et ne manquera pas de provoquer la colère des Israéliens, qui se préparent à frapper l’Iran en réponse au barrage de missiles iranien du 1er octobre. L’un des documents suggère également quelque chose qu’Israël a toujours refusé. confirmer publiquement : que le pays possède des armes nucléaires. Le document indique que les États-Unis n’ont vu aucune indication qu’Israël envisage d’utiliser une arme nucléaire contre l’Iran.

« S’il est vrai que les plans tactiques israéliens pour répondre à l’attaque iranienne du 1er octobre ont été divulgués, il s’agit d’une violation grave », a déclaré Mick Mulroy, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le Moyen-Orient et officier à la retraite de la CIA.

Mulroy a ajouté que « la future coordination entre les États-Unis et Israël pourrait également être remise en question. La confiance est un élément clé de la relation et, selon la manière dont les informations ont été divulguées, cette confiance pourrait être érodée.

Le Conseil national de sécurité a renvoyé CNN au bureau du directeur du renseignement national et au Pentagone pour commentaires. Le Pentagone et la National Geospatial-Intelligence Agency ont refusé de commenter. CNN a contacté la National Security Agency pour obtenir ses commentaires.

Un autre responsable américain a déclaré que « ces deux documents sont mauvais, mais pas horribles. Le souci est de savoir s’il y en a plus.

On ne sait pas exactement comment les documents sont devenus publics, ni s’ils ont été piratés ou délibérément divulgués. Les États-Unis sont déjà en état d’alerte face aux campagnes de piratage iraniennes : les agences de renseignement américaines ont déclaré en août que l’Iran avait piraté des documents appartenant à la campagne de Donald Trump.

Axios a rendu compte pour la première fois des documents divulgués samedi.

Une fuite majeure des renseignements américains l’année dernière a également mis à rude épreuve les relations des États-Unis avec leurs alliés et partenaires, notamment la Corée du Sud et l’Ukraine, après qu’un membre de la Garde nationale aérienne de 21 ans a publié des informations hautement classifiées sur la plateforme de médias sociaux Discord.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

Evan Perez et Katie Bo Lillis de CNN ont contribué à ce rapport.