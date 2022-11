Des documents d’espionnage divulgués par Bombshell suggèrent que Poutine a la maladie de Parkinson et le cancer … et qu’il est “rempli de stéroïdes”

BOMBSHELL a divulgué des documents d’espionnage qui semblent confirmer que Vladimir Poutine est atteint de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas.

La santé du tyran russe de 70 ans a longtemps été la source de spéculations – les renseignements occidentaux suggérant qu’il a de graves problèmes de santé.

Vladimir Poutine au visage cendré souffrirait de la maladie de Parkinson Crédit : AP

Poutine photographié avec des traces suspectes de traitement intraveineux sur le dos de sa main 1 crédit : East2West

Poutine rencontre des soldats lors d’une visite dans un centre d’entraînement militaire près de la ville de Riazan Crédit : AFP

Les rumeurs sur la mauvaise santé du président circulent depuis des années – et on pense qu’il est suivi par une équipe de médecins qui surveillent attentivement sa santé.

Il y a eu des affirmations occidentales sur la santé de Poutine, notamment de l’ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, qui a déclaré que le dirigeant russe risquait d’être envoyé dans un sanatorium et qu’il serait parti d’ici 2023, en raison de problèmes médicaux.

Le tyran a récemment été photographié avec des traces présumées de traitement intraveineux sur le dos de sa main – au milieu de rumeurs selon lesquelles il souffre d’un cancer et de douleurs invalidantes.

Et dans des e-mails désormais consultés par The Sun Online, une source de renseignement russe proche du Kremlin a semblé confirmer que Poutine avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à un stade précoce et de cancer du pancréas.

Ils ont dit qu’il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles il avait maintenant un cancer de la prostate.

“Je peux confirmer qu’il a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à un stade précoce, mais cela progresse déjà”, a déclaré l’initié des services de sécurité russes dans l’e-mail.

“Ce fait sera nié de toutes les manières possibles et caché.

“Poutine est régulièrement bourré de toutes sortes de stéroïdes lourds et d’injections analgésiques innovantes pour arrêter la propagation du cancer du pancréas dont il a récemment été diagnostiqué.

“Cela ne cause pas seulement beaucoup de douleur, Poutine a un état de gonflement du visage et d’autres effets secondaires – y compris des trous de mémoire.

“Dans son entourage proche, il y a des rumeurs selon lesquelles en plus du cancer du pancréas, qui se propage progressivement, Poutine a aussi un cancer de la prostate.”

Les responsables du Kremlin ont toujours nié que quelque chose ne va pas avec leur chef.

Poutine s’est longtemps vanté de son image “d’homme fort” – mais son changement radical au cours des dernières années a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait souffrir d’une grave maladie physique.

Ses apparitions publiques pendant la guerre d’Ukraine l’ont montré essoufflé, trébuchant sur ses mots ou ayant l’air épuisé.

Plus tôt ce mois-ci, Poutine semblait visiblement souffrir lors d’un défilé sur la Place Rouge de Moscou pour célébrer la violation du droit international visant à annexer quatre régions de l’Ukraine.

L’autocrate malade avait un regard maniaque avec des joues enflammées et un visage rouge.

L’analyste politique Valery Solovey affirme que Poutine souffre d’un certain nombre de maladies graves, dont le cancer, la maladie de Parkinson et un trouble schizo-affectif.

Solovey a déclaré que sa santé “se détériorait … de façon spectaculaire” – et a suggéré que les conditions médicales du tyran avaient eu un impact sur son jugement sur la guerre chaotique.

Pas plus tard que la semaine dernière, Poutine a observé le tir d’un barrage de missiles balistiques et de croisière alors que Moscou simulait une énorme frappe sur l’Occident.

Le président russe a évoqué à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation d’armes nucléaires – et on craint qu’il ne prépare un test en mer Noire.

Georgy Egorov, spécialiste de la théorie des jeux, a averti qu’une frappe nucléaire “avait du sens” pour Poutine s’il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Il a déclaré à Novaya Gazeta: “Il est logique d’utiliser des armes nucléaires pour Poutine dans une seule situation – si les rumeurs sur ses problèmes de santé sont vraies – s’il lui reste quelques mois à vivre – il ne veut pas entrer dans l’histoire comme un perdant.”

Cela survient après qu’une vidéo a révélé une marque mystérieuse sur la main de Poutine alors qu’il tentait de saisir le bras d’un soldat russe le mois dernier.

Il a fait la rare apparition en tirant avec un fusil de sniper dans un camp d’entraînement pour les Russes mobilisés.

Poutine est régulièrement bourré de toutes sortes de stéroïdes lourds et d’injections analgésiques innovantes pour arrêter la propagation du cancer du pancréas dont il a récemment été diagnostiqué Initié des services de sécurité russes

Le correspondant du Kyiv Post, Jason Jay Smart, a revendiqué “des vidéos diffusées par [Russian] les nouvelles du gouvernement montrent ce qui pourrait être des traces, des IV, sur la main de Poutine”.

Il a également allégué que Moscou avait publié deux vidéos – une en filigrane censée masquer la main de Poutine et une autre qui ne les montre pas du tout.

Les nouvelles de l’État russe ont supprimé à la hâte les images dans un mouvement qui a ajouté aux spéculations sur la mauvaise santé de Poutine.

L’ancien correspondant ukrainien Tom Warner a déclaré: “J’ai téléchargé les 5 vidéos de cet événement postées sur Telegram … et j’ai regardé attentivement toutes les photos de dos.

“Cela semble être juste un angle étrange de veines bombées.

“Mais la main et le visage sont gonflés dans toutes les scènes. Des stéroïdes à long terme.”

Lord Dannatt, l’ancien chef d’état-major de la défense, a déclaré que les “mains noires” de Poutine pourraient révéler le véritable état de sa santé.

Il a déclaré à Sky News: “Des observateurs attentifs remarquent maintenant que ses mains sont assez noires sur le dessus, ce qui est un signe d’injections alors que d’autres parties du corps ne peuvent pas recevoir d’injections.

“C’est intéressant de noter cela, et juste de voir s’il est aussi en forme et en forme qu’il aimerait le représenter.”

D’autres ont affirmé que les marques pouvaient provenir d’une morsure, tandis qu’un neurochirurgien à la retraite a déclaré qu’il s’agissait de “veines sclérotiques provenant de plusieurs cathéters IV”.

Des initiés du Kremlin auraient admis que la santé de Poutine “se détériorait fortement” – et il a même été allégué qu’il avait utilisé des doublures corporelles lors de certains événements.

Des images récentes montrent Poutine plus frêle avec un visage gonflé, tandis que les critiques disent qu’il a agrippé le côté des bureaux lors d’apparitions publiques pour cacher ses tremblements.

Lors de discussions avec son ministre de la Défense, Sergey Shoigu, le vieux tyran a été filmé en train de s’agripper à la table et de s’affaler, signe qu’il souffre de la maladie de Parkinson.

Et les mains du dirigeant russe tremblaient violemment dans un clip vidéo le montrant saluant le président biélorusse Alexandre Loukachenko au Kremlin.

D’autres images montraient Poutine se mordant les lèvres et s’agitant distraitement lors d’un service religieux, alimentant davantage les affirmations selon lesquelles l’autocrate est atteint d’une maladie en phase terminale.

Il a également semblé boiter et grimacer alors qu’il marchait lors de pourparlers à Moscou avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en avril.

Et en juin, Poutine a reçu une “assistance médicale urgente” après avoir été frappé par une “maladie aiguë”, selon des initiés du Kremlin.

Vlad serait tombé malade alors qu’il parlait à ses chefs militaires et aurait souffert de “maladie aiguë, de faiblesse et de vertiges” alors qu’il se levait de son bureau après une session virtuelle de 90 minutes.