Des documents des services de renseignement israéliens détaillent les liens présumés du personnel de l’UNRWA avec le Hamas, dont 12 accusés lors de l’attaque du 7 octobre

Tel-Aviv, Israël — Un document des services de renseignement israéliens partagé lundi avec CBS News et un certain nombre d’autres médias occidentaux énonce des allégations contre une douzaine d’employés de l’ONU qui Israël affirme avoir participé à l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Le document affirme que sept membres du personnel de l’UNRWA, l’agence humanitaire des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, ont fait irruption sur le territoire israélien lors de cette attaque, dont deux ont participé à des enlèvements.

Les allégations contre le personnel de l’UNRWA ont incité les États-Unis et certains autres pays occidentaux à geler des fonds vitaux pour le travail de l’agence, qui constitue une bouée de sauvetage pour les Palestiniens désespérés dans la bande de Gaza déchirée par la guerre. L’ONU a licencié neuf des 12 travailleurs accusés et a condamné « les actes odieux présumés » des membres du personnel.

Ces accusations surviennent après des années de tensions entre Israël et l’UNRWA à propos de son travail à Gaza, où il emploie environ 13 000 personnes.

Les États-Unis et d’autres pays suspendent le financement de l’UNRWA

Malgré la catastrophe humanitaire qui se déroule dans le territoire assiégé – où la guerre d’Israël contre le Hamas a déplacé la grande majorité de la population et où, selon les autorités, un quart des Palestiniens meurent de faim – les principaux donateurs, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont financement temporairement suspendu. Lundi, le Japon et l’Autriche se sont joints à eux pour suspendre leur aide.

Des Palestiniens récupèrent de l’eau potable fournie par l’ONU dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d’eau potable et de médicaments dans le cadre de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, à Rafah, dans le sud de Gaza, le 29 janvier 2024. Abed Rahim Khatib/Anadolu/Getty



Alors que la majorité de son budget est mise en doute, l’UNRWA a déclaré qu’il serait contraint d’arrêter ses opérations d’ici quelques semaines si le financement n’était pas rétabli.

La menace pesant sur l’agence de l’ONU est intervenue alors qu’Israël a déclaré que les pourparlers de cessez-le-feu tenus dimanche à Paris, auxquels le chef de la CIA William Burns a participé, aux côtés de son homologue israélien et de hauts représentants de l’Égypte et du Qatar, étaient constructifs mais que des « lacunes importantes » subsistaient. dans tout accord potentiel.

Les pourparlers visent à apporter un certain répit dans la bande de Gaza déchirée par la guerre et à garantir la libération des plus de 130 otages qui seraient toujours détenus sur le territoire.

Les combats se sont poursuivis, compliquant encore davantage l’aide apportée à la population de Gaza, fatiguée par la guerre. Israël a émis un ordre d’évacuation aux habitants de la partie ouest de la ville de Gaza, les exhortant à se diriger vers le sud. L’ordre indique que des combats se poursuivent dans le nord de Gaza, une zone qu’Israël a frappée au cours des premières semaines de la guerre et où Israël avait précédemment déclaré détenir un contrôle militaire.



Sur le terrain à Gaza alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage

L’offensive israélienne à Gaza a tué plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des mineurs, selon le ministère de la Santé de l’enclave dirigée par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre les décès de civils et de combattants dans son décompte.

La guerre a également menacé de déclencher un conflit régional plus large, les États-Unis ayant annoncé la mort de trois de leurs soldats lors d’une frappe imputée aux milices soutenues par l’Iran en Jordanie ce week-end.

Détails des allégations contre le personnel de l’UNRWA à Gaza

Le document israélien, qui a été partagé avec des responsables américains et obtenu lundi par CBS News, énumère 12 personnes, leurs rôles présumés dans l’attaque, des descriptions de poste et des photos.

Le document indique que les renseignements montrent qu’au moins 190 employés de l’UNRWA travaillaient également en tant qu’agents du Hamas ou du Jihad islamique, sans fournir de preuves. Sur les 12 travailleurs, neuf étaient des enseignants et un un travailleur social. Sept des employés ont été accusés d’avoir traversé la frontière avec Israël le 7 octobre. Parmi eux, deux auraient kidnappé ou aidé à l’enlèvement d’Israéliens et deux autres auraient participé à des raids contre des villages agricoles communaux, selon le document. .

L’un d’eux était accusé de s’être armé d’un missile antichar la nuit précédant l’attaque, tandis que le document affirmait qu’un autre avait pris des photos d’une otage.

Certains ont été accusés de « participation à une activité terroriste » ou d’avoir coordonné le mouvement des camions ou des armes utilisées lors de l’attaque. Dix ont été répertoriés comme ayant des liens avec le Hamas et un avec le groupe militant du Jihad islamique.

Les noms et photos des travailleurs accusés n’ont pas pu être vérifiés dans l’immédiat. Deux des 12 personnes ont été tuées, selon le document. L’ONU avait précédemment déclaré que l’un d’entre eux était toujours en cours d’identification.

Financement, mandat et tensions de l’UNRWA avec Israël

Ces allégations ont attisé les tensions de longue date entre Israël et l’UNRWA. Israël affirme que le Hamas utilise les installations de l’agence pour stocker des armes ou lancer des attaques. L’UNRWA affirme qu’il ne tolère pas sciemment un tel comportement et qu’il dispose de garanties internes pour prévenir les abus et discipliner tout acte répréhensible.

Le commissaire de l’agence, Philippe Lazzarini, a récemment annoncé qu’il commandait un examen externe du fonctionnement de l’agence et de ses garde-fous.

Israël critique depuis longtemps l’agence et l’accuse de contribuer à perpétuer la crise des réfugiés palestiniens qui dure depuis 76 ans.

Jonathan Conricus, ancien porte-parole de l’armée israélienne et aujourd’hui chercheur principal au sein du groupe de réflexion The Foundation for Defense of Democracies aux États-Unis, a déclaré lundi à la correspondante de CBS News, Pamela Falk, qu’il pensait que l’UNRWA était « un obstacle à la paix et un organisation corrompue qui facilite le maintien du pouvoir du Hamas sur Gaza et ses activités terroristes contre Israël. »

Il a déclaré que l’agence n’avait “pas d’avenir et devrait être progressivement supprimée de manière responsable, pour le bénéfice des Palestiniens et des Israéliens”.

L’UNRWA affirme se soucier des vastes besoins de millions de Palestiniens à travers le Moyen-Orient, qui ont été fortement exacerbés par la dernière guerre.

Des Palestiniens marchent à l’entrée d’une école de l’UNWRA utilisée comme abri dans la ville de Gaza, au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. OMAR EL-QATTAA/AFP/Getty



Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a appelé les donateurs à reprendre le financement dimanche, et a déclaré que l’UNRWA ne devrait pas être pénalisé pour les actions présumées de la douzaine de travailleurs.

Les États-Unis, le plus grand donateur de l’agence, ont réduit leur financement ce week-end, suivis par plusieurs autres pays. Ensemble, ils ont fourni plus de 60 % du budget de l’UNRWA en 2022.

L’UNRWA fournit des services de base aux familles palestiniennes qui ont fui ou ont été chassées de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré la création du pays. Les réfugiés et leurs descendants constituent la majorité de la population de Gaza.

Depuis le début de la guerre, la plupart des 2,3 millions d’habitants du territoire dépendent des programmes de l’agence pour leur « pure survie », y compris la nourriture et le logement, a déclaré Lazzarini.

Un quart de la population de Gaza est confronté à la famine alors que les combats et les restrictions israéliennes entravent l’acheminement de l’aide, qui était bien inférieure à la moyenne quotidienne de 500 camions avant la guerre.

La directrice de la communication, Juliette Touma, a prévenu que l’agence serait contrainte de cesser son soutien à Gaza d’ici fin février.