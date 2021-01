La Division des aéronefs du Naval Air Warfare Center (NAWCAD) a mené les expériences, explorant le travail du Dr Salvatore Cezar Pais – un ingénieur aérospatial qui travaille pour l’US Navy

La marine américaine a mené une série d’expériences et a dépensé des centaines de milliers de dollars pour tester les concepts de base des « brevets OVNI », selon des documents qui mentionnaient également comment une « arme de modification spatio-temporelle » pouvait faire passer la bombe à hydrogène comme un « pétard ».

La Division des aéronefs du Naval Air Warfare Center (NAWCAD) a mené les expériences, explorant le travail du Dr Salvatore Cezar Pais – un ingénieur aérospatial qui travaille pour l’US Navy.

Les brevets avaient été garantis par le chef de l’entreprise de recherche aérospatiale de la marine, qui a déclaré que la marine les déposait alors que les entités chinoises travaillaient sur des progrès technologiques similaires, rapporte War Zone.

Les documents publiés dans le cadre de la loi sur la liberté de l’information contiennent des centaines de pages sur le programme de recherche fondamentale et appliquée de la science et de l’ingénierie navales innovantes et les tests, photographies et autres documents connexes qui y sont associés. Le programme a été appelé «le générateur de champ électromagnétique à haute énergie (HEEMFG).

Les inventions du Dr Pais sont rendues possibles grâce à « l’effet Pais » – un concept de physique théorique qui est activé par le « mouvement contrôlé de la matière chargée électriquement (du solide au plasma) via un spin accéléré et / ou une vibration accélérée sous une accélération rapide (mais douce). – transitoires de décélération-accélération. ‘

En conséquence, selon Pais, des champs d’énergie électromagnétique incroyablement puissants peuvent «façonner le tissu de notre réalité au niveau le plus fondamental».

Cela peut conduire à des changements révolutionnaires dans la puissance et la propulsion, les communications quantiques, la production d’énergie et l’armement.

Un jeu de diapositives marqué Pour un usage officiel uniquement (FOUO) dans les documents mentionne comment le brevet du dispositif de fusion par compression plasma de Pais pourrait être utilisé pour concevoir l’ultra-puissante «arme de modification de l’espace-temps».

« Dans des conditions définies de manière unique, le dispositif de fusion à compression plasma peut conduire au développement d’une arme de modification de l’espace-temps (SMW – une arme qui peut faire ressembler la bombe à hydrogène à un pétard, en comparaison) », lisent les documents.

Un aperçu de la technologie de « générateur de champ électromagnétique à haute énergie » du Dr Salvatore Pais

La figure 1 montre une image tirée du brevet « Craft Using an Inertial Mass Reduction Device » de Pais

« Des niveaux d’énergie extrêmement élevés peuvent être atteints avec cette invention, dans des conditions de courant pulsé ultra-élevé (I) / ultra-haute densité de flux magnétique (B) (pincement en Z avec torsion de fusion). »

Le NAWCAD a expliqué que la technologie a «une importance pour la sécurité nationale en conduisant à la génération d’énergie d’allumage par fusion thermonucléaire avec un potentiel d’application commerciale et militaire, en assurant la domination énergétique nationale.

Environ 466810 $ ont été dépensés pour mener des expériences pour le projet entre les exercices 2017 et 2019.

Les tests ont été effectués pas plus tard qu’en septembre 2019, avec une équipe d’au moins 10 techniciens et ingénieurs affectés à tester un démonstrateur expérimental. Entre 2018 et 2019, quelque 1600 heures de travail ont été réalisées sur le projet.

Un quadruple graphique 2018 pour le projet HEEMFG (High Energy Electromagnetic Field Generator)

Les appareils testés semblent avoir été des versions préliminaires du modèle HEEMFG de Pais. Ils ont utilisé des condensateurs rotatifs pour «démontrer la faisabilité expérimentale d’obtenir des valeurs de flux d’énergie de champ électromagnétique élevées en vue de la conception de systèmes de propulsion avancés à haute densité d’énergie / haute puissance».

Les documents soulignent également que le HEEMFG pourrait être poursuivi par l’Office of Naval Research (ONR), le Naval Research Laboratory (LNR), l’Air Force Research Laboratory (AFRL), la NASA ou la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Cependant, on ignore actuellement si le HEEMFG a été placé sous la direction d’autres agences du DoD.